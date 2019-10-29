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 Мощный взрыв произошел на предприятии в Днепре. ФОТО

Вечером 28 октября в Днепре произошел взрыв на маслоэкстракционном заводе, расположенном на улице Байкальской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-сообщество "Днепр оперативный".

"По предварительной информации, на производстве из-за взрыва – обрушение крыши в цеху. Перед взрывом была яркая вспышка. На месте уже работают полиция и спасатели", – сказано в посте.

Мощный взрыв произошел на предприятии в Днепре 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156435
 
 
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В Дніпрі вулиці Синєвірської, чи Білоозерської немає, а Байкальська є
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Звичайно, бо бєня наковтався доларів з Приватбанку, які він виводив за кордон.
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Растворитель масел (бензин) скорее всего рванул.
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Раньше семечки просто давили, и люди были здоровы, а теперь ?
Нечего вымывать жмых бензином, чтобы вымыть всё масло до последней молекулы.
Кто выдумал эту скотскую технологию ?
Потом бензин испарится, а масло нам на стол - радуйся, печень, и получи !
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