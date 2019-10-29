Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-сообщество "Днепр оперативный".
"По предварительной информации, на производстве из-за взрыва – обрушение крыши в цеху. Перед взрывом была яркая вспышка. На месте уже работают полиция и спасатели", – сказано в посте.
Мощный взрыв произошел на предприятии в Днепре. ФОТО
Вечером 28 октября в Днепре произошел взрыв на маслоэкстракционном заводе, расположенном на улице Байкальской.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-сообщество "Днепр оперативный".
Нечего вымывать жмых бензином, чтобы вымыть всё масло до последней молекулы.
Кто выдумал эту скотскую технологию ?
Потом бензин испарится, а масло нам на стол - радуйся, печень, и получи !