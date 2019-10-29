 Мощный взрыв произошел на предприятии в Днепре. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-сообщество "Днепр оперативный".



"По предварительной информации, на производстве из-за взрыва – обрушение крыши в цеху. Перед взрывом была яркая вспышка. На месте уже работают полиция и спасатели", – сказано в посте.