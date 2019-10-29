 Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук

"Мы сегодня провели заседание правительства, на котором приняли ряд решений направленных не только на улучшение бизнес климата, но и соцвопросов. Так, например, отложили действие требования, которое обязывало при пересечении КПВВ детям до 14 лет иметь паспорт для выезда за границу. Мы точно считаем, что это решение требует дополнительного изучения, поскольку оно нам кажется не совсем удачным", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом премьер не уточнил срок, на который было отложено вступление в действие постановления.

В частности, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти территориями для детей до 14-ти лет (по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт).

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