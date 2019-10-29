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Все про:Кабмин (11304) пункт пропуска (527) Гончарук_Алексей (211)

 Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук

Кабинет министров Украины на заседании в Мариуполе принял решение отложить вступление в действие постановления "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий".

"Мы сегодня провели заседание правительства, на котором приняли ряд решений направленных не только на улучшение бизнес климата, но и соцвопросов. Так, например, отложили действие требования, которое обязывало при пересечении КПВВ детям до 14 лет иметь паспорт для выезда за границу. Мы точно считаем, что это решение требует дополнительного изучения, поскольку оно нам кажется не совсем удачным", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

При этом премьер не уточнил срок, на который было отложено вступление в действие постановления.

В частности, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти территориями для детей до 14-ти лет (по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт).

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Источник: https://censor.net.ua/n3156434
 
 
 Топ комментарии
 
Да ладно. Самокатов туда подвезти надо. И всё наладится.
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Гончарук, купи собі гламурний самокат, а то в тебе лоховський:
Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5446
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А ты знаешь ,что твой ник уже реликвия и можно выставлять на аукцион, так что не упусти момент ,ведь наименьший номинал в Украине уже 10 Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5935
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Зебіли перетворять монету 5 грн., яка скоро вийде в обіг на 5 копійок🐸
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Нічого. Там вже 1000 гривнева купюра на підході.
Якраз у 2024 стане монетою.
Якщо не перейдемо на руплі.

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Кстати монета 5грн как была так и осталась с 90 , у меня есть одна и двушка тоже
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При СРСР було багато монет 5 рублів, у мене всі є. А от 200000 карбованців монети України у тебе нема🤗
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Подари одну,можно наложенным платежом , я тебе лайк уже ставлю за раннее как благодарочку , а потом виртуально обмоем это дело
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У мене є лише одна монета, але на олх їх ще продають.
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Гончарук, ты может все-таки поставишь тепловые и газовые счетчики в каждый дом - вот тебе реальная задача на 2 года,.а то грайсман и зубко обосрались и забыли..Всемирный банк кредит выделял..
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А зачем например газовый счётчик тому у кого куча людей и например колонка, тупо всех выписываем, одного понятно оставляем и всё в ажуре, приходит на много меньше чем реально бы проходило, так называемый цыганский вариант и они кстати так и делают ,так что ты примьера пока не подгоняй Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3659
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Судя по твоему вопросу, тьі голосовал за Зєлєнского.
Угадал?

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судя по твоему вопросу - ты зубко, угадал?
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Ніт. Нє Зубко.
Але ж ти не відповів на моє питання.
Хоча, можеш вже і не відповідати, зрозуміло, що ти з 73,22%.

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а хто тобі говорив. що буде відповідати на твоє питання...Там був прем"єр-міністр Гройсман і віце-прем"єр-міністр Зубко..треба звітувати перед громадою, а не віялом триндіти..Така доля у прем"єра і міністрів.
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От після цього твого тексту можна вже впевнено стверджувати, з вірогідністю 100%, що ти з зєлєкторату.
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Так тогда ещё Гончарук в зародыше как бы не был ,а у Зе о газовый и тепловых счётчиках в программе не упоминается Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6500
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правильне зауваження -Гончаруку поставити до виконання..
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Мабуть ця Постанова не годиться для зекрадіжок, тому прикрилися дітьми до 14 років🐸
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Да ладно. Самокатов туда подвезти надо. И всё наладится.
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Самокати потрібні в Кабінеті міністрів🐸
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A пусть Беня профинансирует. Он даже обещал на Донбассе какой-нибудь киоск покрасить.
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Це не є правдою, бо бєня обіцяв пофарбувати два кіоски🤗
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«Раскрасіть носорога» (с).
В.Г. Сорокін.
«Голубоє сало»

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Та у Гончарука зараз свої проблеми:
«Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма на Украину. Его слова приводит NewsOne. «Если премьер-министр Украины [Алексей Гончарук] открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям-освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей, <...> значит, опять началась война, и она касается каждого из нас», - отметил политик.»

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Вот кто кто а Рабинович сцыт бо вор ещё тот и с давних времён и правильно делает он опытный евродядя Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3969
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Гончарук, купи собі гламурний самокат, а то в тебе лоховський:
Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5446
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