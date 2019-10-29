 Кабмин отложил вступление в действие нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Гончарук

"Мы сегодня провели заседание правительства, на котором приняли ряд решений направленных не только на улучшение бизнес климата, но и соцвопросов. Так, например, отложили действие требования, которое обязывало при пересечении КПВВ детям до 14 лет иметь паспорт для выезда за границу. Мы точно считаем, что это решение требует дополнительного изучения, поскольку оно нам кажется не совсем удачным", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом премьер не уточнил срок, на который было отложено вступление в действие постановления.
В частности, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти территориями для детей до 14-ти лет (по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт).
Якраз у 2024 стане монетою.
Якщо не перейдемо на руплі.
Угадал?
Але ж ти не відповів на моє питання.
Хоча, можеш вже і не відповідати, зрозуміло, що ти з 73,22%.
В.Г. Сорокін.
«Голубоє сало»
«Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма на Украину. Его слова приводит NewsOne. «Если премьер-министр Украины [Алексей Гончарук] открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям-освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей, <...> значит, опять началась война, и она касается каждого из нас», - отметил политик.»