 Украина присоединится к Декларации о безопасности школ, - Минобразования

Соответствующее решение было принято на выездном заседании КМУ 28 октября в городе Мариуполь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Декларация содержит ряд обязательств, направленных на предупреждение и реагирование на нападения и использование заведений образования в военных целях в период вооруженного конфликта. Сейчас к документу присоединились 89 государств из разных регионов мира. В этих странах уже разработаны и успешно внедряются подходы к имплементации декларации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что документ подписали как государства, на территории которых нет военных конфликтов, так и те, где происходит вооруженная агрессия. За четыре года со времени открытия декларации во многих странах-подписантах произошли изменения в политике относительно образования в ходе вооруженного конфликта, и их опыт может быть ценным для Украины.

"Присоединением к Декларации о безопасности школ Украина продемонстрирует международному сообществу стремление и политическую волю защитить своих учеников и учителей, обезопасить их от конфликта, а помещения заведений образования - от нападений и использования в военных целях. Без доступа к качественному обучению дети лишаются будущего, и мы не можем этого допустить", - объясняет Новосад.

Как сообщает МОН, важными аспектам присоединения к декларации являются, в частности, обновление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учащихся, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и здравоохранению.

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