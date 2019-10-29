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 Политика Украины
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Все про:заказное убийство (69) Слуга народа (407)

 Нардеп из "Слуги народа" Поляков заявил, что его "заказал" коллега по фракции

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Антон Поляков заявил, что другой депутат "заказал его криминальному авторитету".

Об этом Поляков сказал журналистам после встречи фракции "Слуга народа" в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Нromadske.

Об этом парламентарий рассказал в контексте его недовольства генпрокурором Русланом Рябошапкой.

"Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса.) Приходько, который украл 2 миллиарда гривен и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат", - сказал Поляков.

Он рассказал, что спросил у президента Владимира Зеленского, когда председатель парламента выдаст ему подписные листы, чтобы объявить недоверие Рябошапке и заменить его на другого генпрокурора.

Поляков утверждает, что "чиновник МВД" сообщил, что его "заказали".

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела", - сказал парламентарий.

Он уточнил, что этот чиновник МВД рекомендовал ему написать заявление для предоставления государственной охраны.

По словам Полякова, он назвал фамилию этого депутата, а Зеленский пообещал ему разобраться.

Борис Приходько - бывший заместитель главы Нацбанка, он фигурирует в деле о незаконном завладении более 2 миллиардов гривен Аграрного фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3156432
 
   
 Топ комментарии
 
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!!!😀😀😀
Партия клоунов
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Эти мрази зеленые сами себя утопят
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Кодло начинает кусаться между собой
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!!!😀😀😀
Партия клоунов
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В якомусь пізньо-совковому фільмі було: Есть такая партия наркотиков из Таиланда))
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..квартал зажигает огни ©

Цирк на дроті
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Эти мрази зеленые сами себя утопят
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Вор у вора дубинку украл... Вор вору на вора жалобу накатал, вор вору обещал разобраться. Чета как то запутанно. Никто не знает, где здесь Порошенко?
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Ну и что, что не профессионалы? Подумаешь, некомпетентные ... Главное, они люди порядочные Нардеп из "Слуги народа" Поляков заявил, что его "заказал" коллега по фракции - Цензор.НЕТ 1441
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Так сняли неприкосновенность или нет???
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З шакалами жити - як шакали вити. Тобто ці "нормальні" перетворилися на шакалів.
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Даже если один - уже многовато для этого кодла.
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Було Зе набирати в партію СГ простих людей з народу, а то понабирав шайку пройдисвітів.
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так он их там и набрал - из Зе!народа. Все чистокровные Зе-люди.
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Ну так самому замовити колегу по партії, слабо?
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Кривонос Сергей Григорович вроде норм, присмотритесь к нему.

Нардеп из "Слуги народа" Поляков заявил, что его "заказал" коллега по фракции - Цензор.НЕТ 5265
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Я хочу что бы он был следующим президентом.
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Отлично!

Зе срочно на выход, нах в квартал-квн!
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Мабуть погидує бути Президентом от цих 73,22%...
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Я кажу що нема і не сперечайся зі мною.
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В Украине никогда не изберут ни Яроша, ни Тягнибока, ни Кошулинского, ни ... пора уже стать реалистами...
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І точно Порошенка больше не изберут, нужно искать нам нового до того как они свои кандидатуры высунут на пост прзд.
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Есть даже 75%...

Экспериме́нты А́ша (Asch Conformity Experiments) - серия исследований, демонстрирующих власть конформизма в группах. Их результаты были опубликованы в 1951 году.
В ходе экспериментов, проводившихся Соломоном Ашем, студентов просили поучаствовать в «проверке зрения». В действительности цель исследования заключалась в проверке реакции одного студента на ошибочное поведение большинства.
Как правило, в экспериментах все участники, кроме одного, были «подсадными утками». В контрольную группу «подсадные утки» не входили. Участники (испытуемый и семь «подсадных уток») были усажены в аудитории. Им демонстрировались по порядку две карточки: на первой изображена одна вертикальная линия, на второй - три, только одна из которых такой же длины, что и линия на первой карточке. Задача студентов довольно проста - необходимо ответить на вопрос, какая из трёх линий на второй карточке имеет такую же длину, что и линия, изображённая на первой карточке. Студенту предстояло просмотреть 18 пар карточек и, соответственно, ответить на 18 вопросов, каждый раз он отвечал последним в группе. На первые два вопроса все дают одинаковые, правильные, ответы. Но на третьем этапе «подсадные утки» дают один и тот же неправильный ответ, что приводит испытуемого в замешательство. Если испытуемый отвечает правильно, не соглашаясь с мнением большинства, то он испытывает чрезвычайный дискомфорт. Как правило, в каждом эксперименте на 18 вопросов 12 раз все «подсадные утки» отвечали неправильно, но в некоторых случаях один или несколько подставных участников были проинструктированы отвечать правильно на все 18 вопросов.
В итоге 75 % испытуемых подчинились заведомо ошибочному представлению большинства, по крайней мере, в одном вопросе. Общая доля ошибочных ответов составила 37 %, в то же время в контрольной группе один ошибочный ответ дал только один человек из тридцати пяти. Когда же «заговорщики» не были единодушны в своём суждении, испытуемые гораздо чаще не соглашались с большинством. Когда независимых испытуемых было двое или когда один из подставных участников получал задание давать правильные ответы, количество ошибок падало более чем в четыре раза. Когда кто-то из подставных давал неверные ответы, но также не совпадающие с основным, ошибка также сокращалась до 9−12 % в зависимости от категоричности «третьего мнения».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%88%D0%B0
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Ось звідки взялася технологія зевиборів!
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І ще досить рядом; згідно дослідам 75% людей піддаються гіпнозу і навіюванню.
А 25% - ні.
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Ярош ще норм, але за нього не проголосують і в зовнішній політиці будуть проблеми.
Я вже передивлююсь всіх хто є, і щоб мали якусь клепку в голові, Гройсман розумний, также міг би бути президентом...
Пофіг, може даже Ахметов згодився би.

Якщо тупий през. це гірше нема куди.
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Ахмєтов, можливо. Але Президентом ОРДЛО.

Можеш пояснити, чому не Порошенко?
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Бо його все одно більше не оберуть, просто без причини не оберуть да і все, тут більше діло в психології.
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Ну нам главное по очень умному все сделать...)
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в песочнице песка много... наблюдаем детский лепет и как эти "слуги" друг-другу в "глаза насыпают"... и визжат...
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Таким чином Слуги народу перетворилися на павуків у банці.
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ну наконец-то!! Берем большой попкорн и колу!!! Жгите ребята!!
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ты смотри как прислуга народа расшалилась Нардеп из "Слуги народа" Поляков заявил, что его "заказал" коллега по фракции - Цензор.НЕТ 9638
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если бы думал о спутнике связи, интернета для ЗСУ и народного хозяйства... вот в Анголе есть, а и Украине нет и брал хабари.. больше уважения вызывал..))
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так при пете Ангола спутник запустила..
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Суцільні понти від цієї шпани. Скільки робочих місць ви створили, чому ростуть ціни, що ви збудували за цей час?
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Хіба вар о говорити про створення робочих місць, якщо у зв'яку з ліквідацією деяких підприємств є реальна втрата робочих місць?
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неЛох-42 нахвалявся створити умови щоб заробітчани вертались назад, не тікали звідси. Тріпло криворізьке.
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А натомість з України пішли найбільші платники податків.
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Блін, та навіть у бандитській партії регібонів таких розборок всередині не було!
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свинарчуки, бариги, ПРойдисвіти за мордор і абинеюльки привели до влади ЗЕлень.
бачіли очі що купували, тепер їжте, хоть повилазьте.
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Шашлик з абхазською аджикою все виправить🤔
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вторые 100 дней клоуна... дальше будет чудесатее
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Или тупой фуфловброс (скорее всего) или просто ржут с Полякова.
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Значит Поляков влип ногами в маргарин по линии своих бизнес-отношений с кем-то, "заказать" чинушу такого ранга могут только из-за денег, полученных преступным путем и скрытых от "партнеров"(не поделился, кинул). А где ему дорогу Рябошапка перешёл, непонятно.
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Да это же прекрасно, черт бы вас всех побрал.
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Квартал 95, Новое шоу! Хит сезона!

Братва, не стреляйте друг-друга ®

* В программе ручные пулемёты и море водки.

Класика
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банда зеленых мразей!
вас заказал народ Украины!
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Якесь колективне божевілля трапилось в Україні під час виборів. Оцей ідіотський лозунг - нехай краще некорумкованні неспецілісти, ніж корумпованні спеціалісти. Цікаво, якщо стане вибір між корумпованим хірургом і некорумпованим медстудентом, кого кожний з нас обере? Я категорично проти корупції, проте і категорично проти непрофесіоналізму. Політична робота вимагає спеціальні знання.
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