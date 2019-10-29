 Нардеп из "Слуги народа" Поляков заявил, что его "заказал" коллега по фракции

Об этом Поляков сказал журналистам после встречи фракции "Слуга народа" в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Нromadske.
Об этом парламентарий рассказал в контексте его недовольства генпрокурором Русланом Рябошапкой.
"Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса.) Приходько, который украл 2 миллиарда гривен и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат", - сказал Поляков.
Он рассказал, что спросил у президента Владимира Зеленского, когда председатель парламента выдаст ему подписные листы, чтобы объявить недоверие Рябошапке и заменить его на другого генпрокурора.
Поляков утверждает, что "чиновник МВД" сообщил, что его "заказали".
"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела", - сказал парламентарий.
Он уточнил, что этот чиновник МВД рекомендовал ему написать заявление для предоставления государственной охраны.
По словам Полякова, он назвал фамилию этого депутата, а Зеленский пообещал ему разобраться.
Борис Приходько - бывший заместитель главы Нацбанка, он фигурирует в деле о незаконном завладении более 2 миллиардов гривен Аграрного фонда.
Партия клоунов
Цирк на дроті
Зе срочно на выход, нах в квартал-квн!
Экспериме́нты А́ша (Asch Conformity Experiments) - серия исследований, демонстрирующих власть конформизма в группах. Их результаты были опубликованы в 1951 году.
В ходе экспериментов, проводившихся Соломоном Ашем, студентов просили поучаствовать в «проверке зрения». В действительности цель исследования заключалась в проверке реакции одного студента на ошибочное поведение большинства.
Как правило, в экспериментах все участники, кроме одного, были «подсадными утками». В контрольную группу «подсадные утки» не входили. Участники (испытуемый и семь «подсадных уток») были усажены в аудитории. Им демонстрировались по порядку две карточки: на первой изображена одна вертикальная линия, на второй - три, только одна из которых такой же длины, что и линия на первой карточке. Задача студентов довольно проста - необходимо ответить на вопрос, какая из трёх линий на второй карточке имеет такую же длину, что и линия, изображённая на первой карточке. Студенту предстояло просмотреть 18 пар карточек и, соответственно, ответить на 18 вопросов, каждый раз он отвечал последним в группе. На первые два вопроса все дают одинаковые, правильные, ответы. Но на третьем этапе «подсадные утки» дают один и тот же неправильный ответ, что приводит испытуемого в замешательство. Если испытуемый отвечает правильно, не соглашаясь с мнением большинства, то он испытывает чрезвычайный дискомфорт. Как правило, в каждом эксперименте на 18 вопросов 12 раз все «подсадные утки» отвечали неправильно, но в некоторых случаях один или несколько подставных участников были проинструктированы отвечать правильно на все 18 вопросов.
В итоге 75 % испытуемых подчинились заведомо ошибочному представлению большинства, по крайней мере, в одном вопросе. Общая доля ошибочных ответов составила 37 %, в то же время в контрольной группе один ошибочный ответ дал только один человек из тридцати пяти. Когда же «заговорщики» не были единодушны в своём суждении, испытуемые гораздо чаще не соглашались с большинством. Когда независимых испытуемых было двое или когда один из подставных участников получал задание давать правильные ответы, количество ошибок падало более чем в четыре раза. Когда кто-то из подставных давал неверные ответы, но также не совпадающие с основным, ошибка также сокращалась до 9−12 % в зависимости от категоричности «третьего мнения».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%88%D0%B0
А 25% - ні.
Я вже передивлююсь всіх хто є, і щоб мали якусь клепку в голові, Гройсман розумний, также міг би бути президентом...
Пофіг, може даже Ахметов згодився би.
Якщо тупий през. це гірше нема куди.
Можеш пояснити, чому не Порошенко?
бачіли очі що купували, тепер їжте, хоть повилазьте.
Братва, не стреляйте друг-друга ®
* В программе ручные пулемёты и море водки.
Класика
вас заказал народ Украины!