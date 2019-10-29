 Нардеп из "Слуги народа" Поляков заявил, что его "заказал" коллега по фракции

Об этом Поляков сказал журналистам после встречи фракции "Слуга народа" в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Нromadske.

Об этом парламентарий рассказал в контексте его недовольства генпрокурором Русланом Рябошапкой.

"Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса.) Приходько, который украл 2 миллиарда гривен и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат", - сказал Поляков.

Он рассказал, что спросил у президента Владимира Зеленского, когда председатель парламента выдаст ему подписные листы, чтобы объявить недоверие Рябошапке и заменить его на другого генпрокурора.

Поляков утверждает, что "чиновник МВД" сообщил, что его "заказали".

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела", - сказал парламентарий.

Он уточнил, что этот чиновник МВД рекомендовал ему написать заявление для предоставления государственной охраны.

По словам Полякова, он назвал фамилию этого депутата, а Зеленский пообещал ему разобраться.

Борис Приходько - бывший заместитель главы Нацбанка, он фигурирует в деле о незаконном завладении более 2 миллиардов гривен Аграрного фонда.