 Идею Национального альянса волонтеров презентовали в офисе президента

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмеччается: "Во встрече приняли участие представители волонтерского движения со всей Украины, в частности военные волонтеры, волонтеры, которые занимаются проблемами детей-сирот, детей с инвалидностью, одиноких пожилых людей, образовательными и экологическими вопросами и тому подобное.
Заместитель руководителя Офиса Президента Анна Коваленко отметила, что Офис готов работать с волонтерами.
"Мы настроены продуктивно и системно работать над решением вопросов. Рады, что вы согласились участвовать в этой коммуникационной платформе", - сказала Анна Коваленко.
Советник заместителя руководителя Офиса Президента Максим Кречетов отметил, что НАВ будет состоять из многих секций - по направлениям деятельности.
"Каждая секция будет заниматься своими делами и приглашать на эту площадку для сотрудничества представителей центральных органов власти, народных депутатов и всех, от кого зависит решение той или иной проблемы", - сказал Максим Кречетов.
Координатором НАВ избрана волонтер Наталья Пушкарева, секретарем - волонтер-парамедик Ольгу Башей.
Наталья Пушкарева обозначила основные проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры. В частности, это отсутствие единой системы информационного обмена по ситуациям, требующих волонтерской помощи, рамочное законодательство, не подкрепленное нормативно-правовыми актами должным образом.
"Иногда законодательство даже препятствует волонтерам в осуществлении их деятельности", - подчеркнула Наталья Пушкарева.
Кроме того, отсутствует координация между волонтерами, привлеченными к решению одних и тех же задач.
"Также проблемой является инертность государственных органов различного уровня и саботаж со стороны отдельных чиновников, физическое, эмоциональное и психологическое выгорание волонтеров и много других негативных моментов, с которыми каждый день сталкиваются волонтеры. Но главная проблема - это отсутствие координации между органами власти и волонтерскими общественными организациями ", - отметила координатор НАВ.
Наталья Пушкарева привела пример деятельности волонтерского движения в США и в странах Евросоюза.
"Эти страны имеют возможность переводить некоторые экономические вопросы на волонтерскую сообщество, на меценатов. Волонтерство играет важную роль локомотива позитивных общественных изменений во многих развитых странах", - отметила она.
Наталья Пушкарева отметила, что поддержка волонтерского движения со стороны государства может стать одним из факторов экономического роста в стране.
"Государство могло бы перевести важные общественные задачи на общественные организации", - сказала координатор НАО.
По словам Натальи Пушкаревой, необходимо создать коммуникационный координационный центр волонтерских организаций, работающих в разных направлениях.
"Целью создания Национального альянса волонтеров является координация волонтерских инициатив, направленных на ускорение реформ и решения актуальных проблем во всех сферах общественной жизни, популяризация волонтерства в Украине, внесение изменений в действующее законодательство и повышение общественного статуса волонтера", - отметила координатор НАВ.
Основные задачи НАВ - координация с государственными органами, создание рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, подготовка проектов предложений Президенту как главе Альянса, мониторинг и анализ эффективности реализации волонтерских инициатив, совершенствование законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
Со своей стороны Максим Кречетов отметил, что одной из задач НАВ является координация усилий волонтерских организаций в различных сферах их деятельности.
"Нужна взаимодействие организаций, занимающихся проблемами в различных сферах жизни", - сказал советник заместителя руководителя Офиса Президента.
Участники заседания договорились проработать наиболее актуальные проблемы волонтерского движения. Для этого будут созданы соответствующие тематические сектора. К Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, должны быть представлены первые результаты работы НАВ.
"Мы хотим сделать эту работу фундаментальной, постоянной и всеобъемлющей", - отметил Максим Кречетов.
Старе, як світ.
- хоча б сам , у свої казки віриш ?
Зеленський цього не скаже конешно,а ти як завжди перекрутиш та прибрешеш
Привезти тайком під час боїв за гору Карачун,аркашу бабченка,щоб той зняв на відео позиції ВСУ і виклав в мережу,після чого наших воїнів прицільно накрила арта і тихенько здриснути. Але коли став порохоботом,то регалії та звання посипались звідусіль,особливо на каналі ганапольського та 5-му аналі
Він тут і журналіст,він же військовий експерд,він же доброволець,він же ветеран ССО ,він же волонтьор,короче сємідєлкін в одном ліце.А на самому ділі сраколиз та пристосуванець,якому війна,як засіб для заробляння грошей,і неважливо яким методом,чи брехнею на каналах чи мітингувати за гроші
Жакуй!!! Жакуй Пройдоха! Новое погоняло для Зели
Других забот в стране не осталось. Я бы все эти ГОшки смело на ноль помножил в плане госфинансирования а освободившиеся деньги отправил бы помощь больным детишкам.
Посто я считаю, что ГОшки должны колрмить себя сами, есть организация - скидывайтесь и содержите. Нет бабла - расходитесь. Я злой?