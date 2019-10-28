 Нельзя передавать дела Майдана в ГБР, то есть "в никуда", или отдавать их новым следователем, - обращение адвокатов семей Небесной сотни

Они обнародовали в Facebook обращение к властям, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаемся к вам с просьбой немедленно принять все необходимые меры для недопущения развала расследования дел Майдана, а именно: безотлагательно создать в структуре ГБР управления по расследованию дел Майдана (полномочия директора ГБР), для чего соответственно увеличить количество работников ГБР (полномочия премьер министра)", - говорится в обращении.

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Адвокаты видят "реальную угрозу остановки следствия и потери результатов расследования по делам Майдана" в лишении прокуратуры функций следствия.

"В дальнейшем, согласно закону, нерасследованные уголовные производства должны быть переданы по подследственности, а именно - в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР). Но ГБР не готово ни принимать эти дела, ни расследовать их, поскольку не имеет соответствующего подразделения в своем составе. В такой ситуации передавать эти дела в ГБР, то есть "в никуда", или отдавать их новым следователем, означает просто остановить процесс расследования не менее чем на полгода", - считают адвокаты семей Небесной сотни.

Они адресовали свое обращение и предостережения к президенту, генпрокурору, премьер-министру, директору ГБР и руководителям парламентских фракций.

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Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

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Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.