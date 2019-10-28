 Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу АТР.

Пое го словам они сейчас находятся в том же строении, в котором общались с президентом. Также он озвучл, что по консенсусу с полицией , чтобы не повышать накал они свое оружие отдадут своим товарищам, которые находятся на другой позиции в Золотом.

"Никто нас не разоружал и никому из полиции мы свое оружие не отдавали", - подчеркнул он. По словам Янтаря при любой ситуации они смогут быстро получить оружие обратно.

Отвечая на вопрос о том были ли последствия разговора с Зеленским, доброволец подчеркнул: "Ничего не было, а мы общались максимально лояльно", а также "никто из самого высокого начальства с нами не общался".

По его мнению, президент "услышал" позицию блокировщиков и по, мнению Дениса Янтаря, Зеленский сделает свои выводы.

Такжя, Янтар отметил, что после беседы с Зеленским, усилился пропускной режим и к ним не смогли попасть журналисты.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

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По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Денис Янтар опроверг это заявление. По его словам, полиция оружие не вывозила, его отдали "нашим людям в Золотом".