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Все про:Зеленский (3474) Золотое (71) Янтар Денис (1)

 Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар. ВИДЕО

Украинский доброволец, участник блокирования разведения сил в Золотом Денис Янтар рассказал о том, что происходит в этом населенном пункте после визита Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу АТР.

Пое го словам они сейчас находятся в том же строении, в котором общались с президентом. Также он озвучл, что по консенсусу с полицией , чтобы не повышать накал они свое оружие отдадут своим товарищам, которые находятся на другой позиции в Золотом. 

"Никто нас не разоружал и никому из полиции мы свое оружие не отдавали", - подчеркнул он. По словам Янтаря при любой ситуации они смогут быстро получить оружие обратно.

Отвечая на вопрос о том были ли последствия разговора с Зеленским, доброволец подчеркнул: "Ничего не было, а мы общались максимально лояльно", а также "никто из самого высокого начальства с нами не общался". 

По его мнению, президент "услышал" позицию блокировщиков и по, мнению Дениса Янтаря, Зеленский сделает свои выводы. 

Такжя, Янтар отметил, что после беседы с Зеленским, усилился пропускной режим и к ним не смогли попасть журналисты. 

 Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

Также на Цензор.НЕТ: Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты, - Федына прокомментировала свои высказывания о "бессмертии" Зеленского. ВИДЕО

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Денис Янтар опроверг это заявление. По его словам, полиция оружие не вывозила, его отдали "нашим людям в Золотом".

Источник: https://censor.net.ua/n3156428
 
 
 Топ комментарии
 
Приберіть, будь ласка, своє ЗСУ! А то вони стріляють по сепарам і лякають расейскіх паспортисток! А паспортистки можуть зробити помилку в наших расейскіх паспортах! Ми вас дуже просимо...

Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар - Цензор.НЕТ 866
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конечно сделал - на восстановление бамбаса будет направлена часть бюджета
"здобули"
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Оплески сценаристу цього шоу. Талановитий режисер.
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Ну да услышал и го овится отводить войска по всей линии фронта. Феерично...
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не понятно єтот Денис или очень наивен или...
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Приберіть, будь ласка, своє ЗСУ! А то вони стріляють по сепарам і лякають расейскіх паспортисток! А паспортистки можуть зробити помилку в наших расейскіх паспортах! Ми вас дуже просимо...

Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар - Цензор.НЕТ 866
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Депутат від фракції «Слуга народу» Антон Поляков заявив, що інший депутат «замовив його кримінальному авторитету»

тримаємо кулаки за авторитета
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Думаю, что президент нас услышал...
думаю что вы ошибаетесь
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«По его мнению, президент "услышал" позицию блокировщиков и по, мнению Дениса Янтаря, Зеленский сделает свои выводы.
Такжя, Янтар отметил, что после беседы с Зеленским, усилился пропускной режим и к ним не смогли попасть журналисты. Источник: https://censor.net.ua/n3156428»

Точно усльішал...
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конечно сделал - на восстановление бамбаса будет направлена часть бюджета
"здобули"
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Платити будуть як завжди непричастні 24,45% а не хитросракі шаровики 73,22%
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ты тупой? "Платити будуть" (речь о будущем) а ты "ви вже заплатили" (о прошлом)....

зебилы такие зебилы
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А!!!
Так ты реально тормоз!
Читать умеешь?
"...як завжди..."
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Так. Завжди, за хитросраких.
Як в 1921, 1933, та й і в 2014 ...
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Ну так Порошенко тоже Минск реально не выполнял, но тебе ж не мешало визжать про зраду правда ЗЕбил.
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Слухай, недогалактика, я - прибічник Міхо!
А ось твій пост до чого тут?
Про що був наш діалог?
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Стрєлок, колего, підкажіть будь-ласка, Білецького і його організацію вже потрібно називати патріотами і добровольцями? Бо в методичці, надісланій мені, вимагається їх називати нацжонами.
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платити будуть ті 8% - оскільки той хто програв , той завжди і платить !
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Це ви вже почали програвати, бо після всього заплатять життями жителі Золотого, а потім це селище зрівняють із землею. В результаті рейтинг вашого Зе стане значно нижчим.
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Це не побажання, а реальність подальших подій у Золотому. Якщо не розумієш чому там так відбувається, то краще мовчи.
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Опять поносишь?
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закінчу війну за два тижжні (нєдєлли)
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а теперь давай точную цитату этих слов пороха. Сможешь?
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де це ти був? мабудь мову вчив?
https://vesti.ua/strana/84533-poroshenko-obewal-evrope-zakonchit-vojnu-za-14-dnej
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"В случае соблюдения всех основных положений минских договоренностей конфликт на юго-востоке Украины завершится в течение двух недель."
Так что прекращайте фейкоплетство!!!!
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тупень - МНЕ НУЖНА ЦИТАТА ПОРОШЕНКО а не интепретация руснявого агенства ТАСС
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только из твоих источников
https://www.gazeta.ru/army/2018/08/23/11919811.shtml
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А Єрмак визначив, що добровольці там непотрібні🐸 Тобто у Золотому не Зе керує.
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кумів вже нема, свати і сусіди. вова, я теж сусід, де посада? буду краще за свинарчука, обіцяю!
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сделает всё по сценарию, а ведь как большинство разкрыв рты ждали что, что то произойдёт.
Но когда зебил ушёл от сценария и заболтал о лохе - это было прикольно.
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Глухой, трусливый и самовлюблённый ну и типа не лох, услышал?
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В ОРДЛО "там же наши люди", а ветерани: Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".Источник6: https://censor.net.ua/n3156424
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Президент тебя услышал и петескот тоже,особенно пост в ФБ перед выборами. "Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" от поступков Порошенко и его Ко". Денис Янтар.
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Коментар: Володимир Зеленський - "не лох" та весь - у Золотому


Поїздка президента України в район розведення сил у Золоте так і не дала відповіді на питання, яку ціну Володимир Зеленський готовий заплатити за мир на Донбасі, вважає журналіст Сергій Руденко.Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар - Цензор.НЕТ 5240

Своїм візитом на лінію розмежування на Донбасі президент України Володимир Зеленський вочевидь хотів продемонструвати своїм опонентам, хто в хаті господар. А точніше - не в хаті, а у селищі Золоте, в якому повинно відбутись розведення сил і куди раніше прибули добровольці та ветерани АТО зі своєю зареєстрованою зброєю. Поведінка, стиль і манера спілкування Верховного головнокомандувача з активістами дуже нагадували спроби підлітка утвердитися "на районі".
Між Путіним і добровольцями
Золоте і Петрівське - не тільки два населених пункти Донбасу, з яких, як очікує Володимир Зеленський, має розпочатися розведення протиборчих сил на лінії східного фронту. Золоте і Петрівське - це умова російської сторони для участі Володимира Путіна у наступному саміті "нормандської четвірки". Саме з цих двох населених пунктів, як очікується, почнеться відведення військ з обох боків, що має відкрити шлях до миру, який обіцяв у своїй президентській програмі Зеленський.
Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар - Цензор.НЕТ 8292
Сергій Руденко - український журналіст, політичний оглядач
Треба сказати, що усі попередні спроби розведення сил на Донбасі ще за Петра Порошенка не мали успіху. Українські військові відходили зі своїх позицій, а представники так званих "ДНР" і "ЛНР", ігноруючи всі попередні домовленості, просувалися вперед. І Зеленський, схоже, був абсолютно переконаний: його попередник робив все не те і все не так, а ось він - і тільки він - про все зможе домовитися з Путіним. І переконає бойовиків не стріляти.
Погодившись на розведення в Золотому і Петрівському, Володимир Зеленський насправді розтягнувся у політичному шпагаті. З одного боку, український президент став заручником своєї обіцянки, яку дав представникам "нормандської четвірки". А з іншого, - опинився під тиском громадськості і добровольців, які впевнені, що Золоте і Петрівське можуть стати початком великої капітуляції Зеленського перед Путіним. Тому, прибувши в Золоте, український президент вирішив зіграти дві ролі: "свого хлопця" - для жителів селища, і роль "бика" - для добровольців.
"Кіно" для чужих
Все, що відбувалось минулої суботи на Донбасі, дуже скидалося на чергову серію відомого серіалу "Слуга народу", в якому актор Володимир Зеленський ще до президентства зіграв народного президента Василя Голобородька. Схоже, саме акторське бажання всім подобатися потягнуло президента на спілкування з простим людом в Золотому, який, звичайно ж, обома руками підтримав Зеленського. Хоча частина цих же людей, як з'ясувалось пізніше, свого часу вітали прихід "російської весни". Але Зеленського це сильно не бентежило. Серед них він почувався якщо не Рональдом Рейганом, то принаймні Михайлом Горбачовим, який несе мир на Донбас.
А ось поява Зеленського перед добровольцями, котрі поселилися в Золотому, перетворилась на шоу для чужих. Президент, "тикаючи", "якая" і використовуючи вислів "Я - не лох, а президент цієї країни", намагався пояснити людям у камуфляжі, що вони не мають рації. Понад те - порадив одному з хлопців, який три роки воював на Донбасі, піти на фронт. У Кривому Розі, звідки родом Володимир Зеленський, така поведінка зазвичай називається "бикуванням". І пояснити це можна тільки непевністю президента України у своїх діях. Спілкуючись з колишніми фронтовиками, він спробував постати в чужих очах (Путіна, своїх виборців etc.) сильним і впевненим у собі чоловіком. Але навряд чи він буде таким в очах цих, як висловлюється Зеленський, "хлопців".

Дивитись відео02:27

Розведення військ у Золотому: що кажуть місцеві жителі? (28.10.2019)
Що чекає на Зеленського після Золотого?
Поява Володимира Зеленського у Золотому, спілкування його з жителями селища і добровольцями не дають чіткої відповіді на головне питання: яку ціну президент України готовий заплатити за мир на Донбасі? Ховаючись за "формулою Штайнмаєра" і планом розведення сил у Золотому і Петрівському, глава української держави досі так і не артикулював свій план відновлення миру на Донбасі. Так, він переконав добровольців вивезти свою зброю з Золотого. Однак це проблему не вирішує. Тому що там, де ще вчора були кілька десятків добровольців, завтра можуть з'явитися сотні озброєних активістів - як це було в 2014 році.
Спроба Зеленського "повирішувати" всі питання з Володимиром Путіним приречена на провал. На превеликий жаль, Володимир Олександрович - новачок в українській політиці. І він напевно не знає в деталях історію з Придністров'ям, Абхазією та Південною Осетією. Зеленський не розуміє, що мир на умовах Кремля неминуче призведе Україну до ситуації, в якій опинилися Грузія та Молдова. І тут йому не допоможуть ні особиста чарівність, ні акторська майстерність, ні тим більше "бикування". Як би дивно зараз це не звучало, але саме страх перед вулицею і протестами ветеранів АТО поки що залишається єдиним фактором, що стримує президента Зеленського від реалізації плану поступок Кремлю.
Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.
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офицеры, вы имеете право не выполнять преступные приказы.
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только преступность эту должен кто-то определить.
и если она окажется как раз в неисполнении тогда нечего потом кричать что хероев наказывают !
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присягу давал преЗЕденту или украинскому народу? тут уж по совести каждый сам для себя решает.
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козломордое, хероями это ты кого называешь?
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+1. Это малоросское отребье подкацапное Игорь Курикін за километр сразу кацапсиной воняет.
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козломордый это как раз ты. ибо козлишь а не разговариваешь.
а называю хероями тех которые так смело говорят о не выполнении приказа !
и рассуждают кому и чего они давали.
на ордло тоже много тех кто приказ не выполнил... они тоже офицеры по твоему ?
башко думать надо что советуешь другим.. хотя советовать можешь что угодно это лишб твой уровень показывает. а вот офицеры реально сами примут решение и думаю не выполнение приказа это одно из самых страшных преступлений, равное предательству.
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Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом.https://youtu.be/G-FRbC8yliY
Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар - Цензор.НЕТ 1164
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не ну честно, пробует и пробовали развести как лохов, первый шаг с голосованием за зебила получилось и в этом раунде зебил не лох. Вторая попытка сдать всё ***** - вот тут пока не ястно, разведёт народ как лохов или зебил останется в лохах. Пока выглядит что счёт будет 2:0 и тогда встретимся через 20 лет, при оканчательном разделение рашки.
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Мірко, давай без цієї азбуки Морзе - кажи своїми словами
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Я тебе что лох какой то или ЗЕбил? Мне 42 года понял??
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Я тебе не лох какой то, ты понял?? и мне 42 года, так шо давай тише будь сявка.
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Ага, Денисе...він тебе почув...і ми всі почули і побачили...і тебе, і обраногое тобою(в тому числі) пропарашинське жиденя , служку бєні...
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Був героєм, а став ізгоєм!
Порохоботи вони такі Думаю, что президент нас услышал и сделает свои выводы, - участник беседы Зеленского с ветеранами в Золотом Янтар - Цензор.НЕТ 719
Якщо ти проти Зе', то ти герой!
Якщо на стороні Зе' - з лайном змішають!
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то последний тезис даже и не обсуждается - если кто то вступил в зелёное коровье говно, то так и есть, да и так и говорят - он вступил в говно и это правда и истина.
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Россия поддержала Зеленского в конфликте с ветераном Азова

Стремление украинских националистов сорвать разведение войск в Донбассе доказывает, что они причастны к блокированию выполнения Минских договоренностей.--ОТУТ!! реалії і справжня морда ліца цього вилупка. Мірко Сабліч(вище ) посилання скинув..
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та по вам все слышали и сделали выводы !
осталось только вас вывести.
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Да точно осталось вас козлячих сепаров вывести типа Игорь Курикін с украинской земли.
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"Украинский доброволец" Янтар он же глава партии "Национальный корпус" в Николаеве. Аваков приехал уши своим женам надрал.
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Похоже по сценарию бубочка должен был задавить "нациков" авторитетом и те поджав хвосты свинтили б с Золотого. Но произошел ексцес исполнителя) Да и актеришко из "янелоха" паршивенькое
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Вас не настораживает что "добровольцами" оказались жены Авакова?
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Пацаны похоже реально верят в то что делают. А вот вождь их тот еще кадр...
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Сделали очередную киношку для стада зебаранов.
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И вы, зебараны, киношкой довольны или нет?
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Золоте, звісно, не Африка, проте, лох, як відомо, він і в ...(далі ви знаєте)
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Если президент станет слушать каждую компашку из 10 человек, то нахер такой президент.
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Так ведь именно для этих людей преЗедент страется:
https://www.youtube.com/watch?v=GzGTgMNE2dE
Вспомнили? А они не забывали все 5 лет!!!!
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Вот только мы войска отведем и еще бабла им подкинем! Да и уголь будет покупать! Это вам не Ротердам+, это лугандия ++++
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у вови манєчка, пєпрєшуршать з ху@лом і все порєшать! дурень думкою богатіє!!!
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Замість політики в країні лише "сценки" КВН.
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Сегодня возле Золотого дырявый хвастался какой он сильный снайпер.. Вот такие уп@ри сидят в дыре.. ((( И стреляют в наших ребят...Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар - Цензор.НЕТ 9746
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Якщо президент,нардеп починає вам "тикати"- це вже не слуга, а пан.
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Судя по тому что решил за бюджетный счет строить в Золотом границу и КПП, Зельц выводов не сделал
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не, ну в целом прикольно, достаточно профессионально написанный сценарий....актеры не все звезды, но в принципе и так сойдет-))
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Да да клоун сделал выводы и заявил что нужно за счёт бюджета Украины востанавливать инфраструктру сепарам)))
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