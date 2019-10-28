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 Первое голосование по процедуре импичмента Трампа в Конгрессе США проведут 31 октября, - конгрессмен Пелоси

Первое голосование по процедуре импичмента президента Дональда Трампа проведут в четверг, 31 октября.

Об этом заявила Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

На голосование будет вынесена резолюция о расследовании в рамках процедуры импичмента, которая подтвердит наличие расследования, которое в настоящее время ведут комитеты Палаты представителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом"

Резолюция должна "устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа не предоставлять документы, препятствовать даче показаний свидетелями, игнорировать судебные запросы, продолжать создавать препятствия для деятельности Палаты представителей".

По словам Пелоси, резолюция установит порядок проведения открытых слушаний, санкционирует публикацию стенограмм свидетельских показаний и даст представление о том, как комитет по разведке может передавать доказательства юридическому комитету.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Читайте также: Трамп хотел от Зеленского публичного заявления о расследовании относительно Байдена и вмешательства Украины в выборы в США, - Тейлор

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3156427
 
   
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Трамп назвал Зеленского - новым президент России. Неожиданно, конечно. Или Донни что-то знает...?
(C)
@Vitauskas_A
😂🤣😂🤣😂
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Донни не знает разницы,Донни маразматик.
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Это вы барышня маразматичка ибо не разбираетесь в политически процессах в США. Вы со своим маразматиком зеленским разберитесь .
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жириновский разбирается,выпейте с ним шампанского Перше голосування за процедурою імпічменту Трампа в Конгресі США проведуть 31 жовтня, - конгресмен Пелосі - Цензор.НЕТ 1908
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Если рыжему (в чем есть сомнения, но тем не менее) объявят импичмент, то какая затем процедура?
Новые выборы или что? Кто будет управлять в этот промежуток?
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Вице-президент будет управлять, вроде как
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Тогда смысл для демократов в импичменте? Ведь на носу новые выборы. К тому же вице-президент тоже республиканец.
С другой стороны - да и хрен с ними со всеми
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как некомпетэнтный эксперт, осмелюсь предположить для Сената США - а не отправить ли Трампа в Центрально Африканскую Республику, как Посла..))
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Отправь зеленского послом в расейскую ********* для начала , советчик .
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для начала , тебя пошлю, советчкик -попрацюй..
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Дерьмократы ведут себя все неадекватнее с каждым годом, хотя казалось, куда уже больше.
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3 ярда в год - там и республиканцы присуствуют..
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Республиканцы были вынуждены смирится с Трампом. По сути они ничем не отличаются. Они все там были в уютном болоте, делили между собой и передавали по наследству все мягкие кресла, а тут взял и всех нагнул Трамп ))
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Не будет импичмента,маразм будет продолжаться
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вся возня с импичментом демократами проводится с одной целью - отвлечь внимание публики от коррупции в которой замешан главный кандидат в президенты от демократов - Джо Байден . Позиции демократов на президентских выборах очень слабы , а тут еще поймали за руку Байдена и его сыночка .
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есть своя логика ,при помощи и как инструмент зеленый клоун чтобы свалить рыжего клоуна,уж больно многих в Америке достал этот донни рыжий до икоты и не в ней,Америка должна стать Америкой а не цирком для рыжего в маразме
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А при ком она снова станет Америкой?
Байдена точно заклюют и не выберут за коррупцию и дела с сыном. Такое грязное белье нароют. Кто ещё там? Клинтонша?
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Правда? Америка должна стать Америкой? Неужели той самой, которая ходила с вагинами на голове и рассказывала о великом обаме, который получил премию мира, за ... а за что кстати? )))
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