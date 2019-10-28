 Первое голосование по процедуре импичмента Трампа в Конгрессе США проведут 31 октября, - конгрессмен Пелоси

Об этом заявила Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

На голосование будет вынесена резолюция о расследовании в рамках процедуры импичмента, которая подтвердит наличие расследования, которое в настоящее время ведут комитеты Палаты представителей.

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Резолюция должна "устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа не предоставлять документы, препятствовать даче показаний свидетелями, игнорировать судебные запросы, продолжать создавать препятствия для деятельности Палаты представителей".

По словам Пелоси, резолюция установит порядок проведения открытых слушаний, санкционирует публикацию стенограмм свидетельских показаний и даст представление о том, как комитет по разведке может передавать доказательства юридическому комитету.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.