EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  472  15
Все про:Нацполиция (10311) стрельба (2536) Харьков (4471) Сокуренко Валерий (1)

 Есть две версии стрельбы 25 октября в Харькове - по личным мотивам или в связи с коммерческой или уголовной деятельностью, - начальник главка НП Сокуренко

В полиции назвали основную версию причины стрельбы на улице Клочковской в Харькове 25 октября, в которой погиб Владимир Борох и был ранен Георгий Исаев, еще один участник событий Алексей Титов подорвал себя во время преследования полицией.

Об этом сообщает корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время брифинга глава Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко также сообщил, что у следователей есть две версии события 25 октября в Харькове. Первая версия - покушение на убийство по личным мотивам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за "слива" информации о расследовании перестрелки в Харькове проведут служебную проверку, - начальник главка НП Сокуренко

"Рассматриваем, что Исаков и Борох могли быть друзьями, знакомыми. И покушение могли совершить по мотивам личной неприязни, мести, ревности, из каких-либо корыстных мотивов", - заявил Сокуренко.

В то же время, глава Нацполиции Харьковской области уточнил, что наиболее вероятная версия - покушение на убийство, связанное с коммерческой или уголовной деятельностью пострадавших.

Следователи изъяли все записи с камер видеонаблюдений, расположенных возле супермаркета "Восторг", где произошла стрельба.

Известно, что во время преследования 47-летнего Алексея Титова полиция настигла его в районе Южного вокзала, где он себя и подорвал на гранате. При себе у него было еще четыре гранаты Ф-1.

По словам Сокуренко, больше оружия изъяли правоохранители дома у Титова: в частности гранаты, дымовые шашки, гранатометы, взрыватели, несколько автоматов Калашникова.

Также читайте: Убитый в перестрелке в Харькове Владимир Борох не предоставлял ценных показаний по делу Вороненкова, - прокуратура

Пострадавшего 41-летнего Георгия Исакова еще не допрашивали. С многочисленными пулевыми ранениями он находится в Институте общей и неотложной хирургии. Полиция приставила к нему круглосуточную охрану. В полиции добавили, что ранее Исаков неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва.

26 октября телеграм-канал опубликовал информацию о результатах обыска на даче у Титова и фото обнаруженного оружия и боеприпасов.

Источник: https://censor.net.ua/n3156426
 
 
 Топ комментарии
 
Їздив на передову. Зустрічався з учителями та лікарями. Зрозумів одне - всі готові до розведення. І ми з Ігором Валерійовичем вже давно готові вас розвести. Розведемо "без шуму и пыли", будьте певні.
Зробимо їх ще раз!
(C)
@Goloborodyko
🤔
 показать весь комментарий
 
«Снять санкции»: в МИД РФ заявили, что Зеленский сам признал вину украинской стороны в войне на Донбассе
http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/znyaty-sanktsiyi-v-mzs-rf-zayavyly-shho-zelenskyj-sam-vyznav-provynu-ukrayinskoyi-storony-u-vijni-na-donbasi/?fbclid=iwar2iwm_e1qsuvwjpgoertpakfkh2jkt2zeuga3qpg-rofp1vaiqqg_nxxlc
 показать весь комментарий
 
Алексей Арестович
6 ч. ·

РАСКЛАД. ТЕНДЕНЦИИ.
«Нет-капитуляции» = Нацкорпус.
Нацкорпус = «Азов».
«Азов» = «фашисты»
«Фашисты» = против разведения войск.
Вот структура информационной кампании за крайние две недели.
Задействованы одновременно: Конгресс США, российский МИД и СМИ, Зеленский и ОП...
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2807164089347653
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хто там писал что киллер убил кого то ...вы видео видели ...чуваки сначала вместе бухали потом повздорили и на стоянке устроили стрельбу ...
 показать весь комментарий
 
Де таких тупнів беруть???
Сказав є дві версії а назвав 3. Так їх взагалі рідко коли буває більше ніж 2-3 версії. Навчилися тупі речи з "вумним" виглядом казати....
 показать весь комментарий
 
Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом
(C)
@aydermuzhdabaev
☹️
 показать весь комментарий
 
Власть и криминал в Украине так срослись и спелись, что получилось одно целое.
 показать весь комментарий
 
Айдер Муждабаев
1 ч. ·

Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом. В прямом эфире ATR мы общались как раз с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор.https://www.youtube.com/watch?v=5qELRqJwENQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-ozWNXsAFQDD1OdOikeg3XQMniqsmq1q2W2_9rigIeXUlw7ddu8id7BQ
 показать весь комментарий
 
 
а у зейло та штабних крисюків усе тихо...
 показать весь комментарий
 
Їздив на передову. Зустрічався з учителями та лікарями. Зрозумів одне - всі готові до розведення. І ми з Ігором Валерійовичем вже давно готові вас розвести. Розведемо "без шуму и пыли", будьте певні.
Зробимо їх ще раз!
(C)
@Goloborodyko
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Алексей Арестович
6 ч. ·

РАСКЛАД. ТЕНДЕНЦИИ.
«Нет-капитуляции» = Нацкорпус.
Нацкорпус = «Азов».
«Азов» = «фашисты»
«Фашисты» = против разведения войск.
Вот структура информационной кампании за крайние две недели.
Задействованы одновременно: Конгресс США, российский МИД и СМИ, Зеленский и ОП...
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2807164089347653
 показать весь комментарий
 
 
А у "пострадавших" обыски проводились?Оружие у них легальное?
 показать весь комментарий
 
цікаво, а що менти замовчують про ще двох убобков??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх