 Есть две версии стрельбы 25 октября в Харькове - по личным мотивам или в связи с коммерческой или уголовной деятельностью, - начальник главка НП Сокуренко

Об этом сообщает корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время брифинга глава Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко также сообщил, что у следователей есть две версии события 25 октября в Харькове. Первая версия - покушение на убийство по личным мотивам.

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"Рассматриваем, что Исаков и Борох могли быть друзьями, знакомыми. И покушение могли совершить по мотивам личной неприязни, мести, ревности, из каких-либо корыстных мотивов", - заявил Сокуренко.

В то же время, глава Нацполиции Харьковской области уточнил, что наиболее вероятная версия - покушение на убийство, связанное с коммерческой или уголовной деятельностью пострадавших.

Следователи изъяли все записи с камер видеонаблюдений, расположенных возле супермаркета "Восторг", где произошла стрельба.

Известно, что во время преследования 47-летнего Алексея Титова полиция настигла его в районе Южного вокзала, где он себя и подорвал на гранате. При себе у него было еще четыре гранаты Ф-1.

По словам Сокуренко, больше оружия изъяли правоохранители дома у Титова: в частности гранаты, дымовые шашки, гранатометы, взрыватели, несколько автоматов Калашникова.

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Пострадавшего 41-летнего Георгия Исакова еще не допрашивали. С многочисленными пулевыми ранениями он находится в Институте общей и неотложной хирургии. Полиция приставила к нему круглосуточную охрану. В полиции добавили, что ранее Исаков неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва.

26 октября телеграм-канал опубликовал информацию о результатах обыска на даче у Титова и фото обнаруженного оружия и боеприпасов.