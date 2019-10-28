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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1316) безопасность (692) Кабмин (11304)

 Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря

Кабинет Министров Украины сегодня, 28 октября, на своем выездном заседании в г.Мариуполь Донецкой области принял ряд решений по усилению безопасности граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Кабмина 

"Правительство, в частности, усилил безопасность мореплавания акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".

"Правительство также определил порядок для добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156425
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
фуф наконец то усилили.можно спать спокойно.
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А я вже,трохи задрімавчши,подумав,що наш тіпа уряд вирішив будувати військові кораблі на Миколаївському заводі...Ну це тіпа на тому,де раніше авіаносці будували...І треба було ж такому наснитися...
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...Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар"...скоро включать воду ...Источник: https://censor.net.ua/n3156425
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"...правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".

А каким боком дополнительные удобства для шастания ваты, сепаров и диверсантов в Крымняш и обратно "усиливают безопасность в акватории Азовского моря"? Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря - Цензор.НЕТ 9615
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"Каланчак" и "Чонгар" - каким боком это к "безопасности в акватории Азовского моря"? бумажным "деловодством" и прогибами перед кремлем безопасность не усиливается.
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люди флота строят для безопасности и только у нас безопасность усиливают решениями правительства)
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Чем иметь такую власть , как у нас , так лучше не иметь никакой .
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