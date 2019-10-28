 Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Кабмина
"Правительство, в частности, усилил безопасность мореплавания акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания", - отмечается в сообщении.
Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсонской области в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".
"Правительство также определил порядок для добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО", - сказано в сообщении.
А каким боком дополнительные удобства для шастания ваты, сепаров и диверсантов в Крымняш и обратно "усиливают безопасность в акватории Азовского моря"?