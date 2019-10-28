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Все про:оружие (3786) добровольцы (651) Билецкий (140) Золотое (71)

 Оружие из Золотого не вывезли, а переместили меньше чем на километр, - Билецкий

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий утверждает, что добровольцы, находящиеся в поселке Золотое-4, не вывезли, а переместили оружие за пределы так называемой "красной зоны".

Об этом он заявил в беседе с изданием "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром. Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны"", - сказал Билецкий.

По словам лидера "Национального корпуса", у находящихся в поселке ветеранов есть при себе исключительно легальное оружие, ведь они "приехали защищать территориальную целостность страны".

Лидер "Нацкорпуса" назвал оружие добровольцев "средствами самообороны".

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Билецкий также назвал абсурдными заявления штаба ООС о якобы нелегальном пребывании ветеранов в Золотом-4. По его словам, граждане Украины имеют конституционное право находиться в любой точке страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

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По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Денис Янтар опроверг это заявление. По его словам, полиция оружие не вывозила, его отдали "нашим людям в Золотом".

Источник: https://censor.net.ua/n3156424
 
 
 Топ комментарии
 
Бєлєцкій, припиняй шоу. Уже не смішно.
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Билецкий переобувается со скоростью 27мью махов
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цепная собака авакяна еблецкий-займись делом или иди на хер!!!
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Билецкий переобувается со скоростью 27мью махов
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Похоже Вождь играет за противоположную команду.
Вылез на волне в "лидеры" протеста. Сначала оттправил добровольцев из Киева на Изюмский шлях в Золотое. Потом поизображал под телекамеры спротыв и сдулся под "напором харизмы галактичекского лидера".
Возьми на полке пирожок...
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цепная собака авакяна ********-займись делом или иди на хер!!!
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Хто знає,а нацкорпус уже патріоти,чи ще нацжони
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вам потрібно не сидіти там мовчки а працювати з широкими масами в інфопросторі.
виклали ви відео, воно повністю знівелювало зеліну акторську постановку із колаборантами, його фоткання з проросіскими активістами, які виступають за відведення армії країни, яка має контролювати ці території.
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Угомоните кто то этого клоуна, что он из себя возомнил ?
Он на выборах с семе подобными набрал меньше чем шарий, а корчит из себя пупа земли.
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Украина это страна в которой всегда много шума, но на самом деле никогда ничего не происходит.
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Боря ты шо в еврейской школе учился ,у нас каждый день новости, ты явно остался в прошлом Оружие из Золотого не вывезли, а переместили меньше чем на километр, - Билецкий - Цензор.НЕТ 5266
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який сенс від карабінів. що знаходятся на відстані у кілометр? А якщо згадати правила зберігання зброї, то усе "залізяччя" повинно зараз стояти як мінімум у зачинених сейфах у відділку поліції. Тому вже не має значення, кілометр там, або 10. Все одно при атаці з боку сепарів, або в інших випадках, його вже нема, тобто немає зовсім.
При атброськіне,у часи торгівельної блокади, все легальне відбиралося та складувалося у найближчому РВВС, та віддавалося вже при поверненні із зони АТО.
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Ви думаєте Зєєєля, здає Україну по шматочку кацапам просто так, бо він невіглас?
А я думаю. що не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мільтимільярдером, а України не стане.
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Оружие переместили на километр, а добровольцы остались "в крайней хате" без оружия в ожидании новой серии кина с приездом Зели в Золотое. Оружие из Золотого не вывезли, а переместили меньше чем на километр, - Билецкий - Цензор.НЕТ 7899
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Билецкий стал за Зе, это похвально, ну что порохоботы получили по самое никуда.
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