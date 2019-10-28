 Оружие из Золотого не вывезли, а переместили меньше чем на километр, - Билецкий

Об этом он заявил в беседе с изданием "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром. Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны"", - сказал Билецкий.

По словам лидера "Национального корпуса", у находящихся в поселке ветеранов есть при себе исключительно легальное оружие, ведь они "приехали защищать территориальную целостность страны".

Лидер "Нацкорпуса" назвал оружие добровольцев "средствами самообороны".

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Билецкий также назвал абсурдными заявления штаба ООС о якобы нелегальном пребывании ветеранов в Золотом-4. По его словам, граждане Украины имеют конституционное право находиться в любой точке страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

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По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Денис Янтар опроверг это заявление. По его словам, полиция оружие не вывозила, его отдали "нашим людям в Золотом".