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Все про:Зеленский (3474) площадка (9) Гетманцев (36) Слуга народа (407) Медяник Вячеслав (8)

 Парламентский комитет разработает третий законопроект по оценке имущества и участия в них электронных площадок, - Гетманцев

Законопроект будет предусматривать существование единой государственной площадки для оценки имущества.

Такое решение было принято на закрытом заседании фракции "Слуга народа", в котором принимал участие президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем обращении к депутатам Зеленский отметил высокое доверие людей к партии, а также то, что "Слуг народа" хотят дискредитировать оппоненты. Поэтому Зеленский поблагодарил тех депутатов, которые прошли публично полиграф и попросил членов фракции не ссориться между собой.

На собрании не было представлено доказательств того, что депутаты приняли взятку.

Читайте на Цензор.НЕТ: С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание

Руководитель комитета Даниил Гетманцев, по словам депутатов участников заседания, извинился и сказал, что будет разработан новый законопроект. Он, скорее всего, будет предусматривать существование единой государственной площадки для оценки имущества.

Также на заседании фракции обсуждался вопрос замороженных субвенций, ситуация с кадровыми вопросами, а также переписка депутата Медяника о поиске лобби в ГПУ.

Эту переписку будут расследовать правоохранительные органы, а фракция примет решение уже по результатам расследования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156422
 
 
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чтобы услуги были качественными надо отдавать их компаниям в порядке конкуренции, а не подминать все под государство. будет вместо новой почты укрпочта, мущина не видите у нас обед
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