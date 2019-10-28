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Все про:Зеленский (3474) Северодонецк (244) Донбасс (19766) Золотое (71) Слуга народа (407)

 Зеленский хочет направить часть субвенций бюджета на восстановление Донбасса, - Корниенко

На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил перенаправить часть нераспределенных бюджетных субвенций на восстановление социально-экономического и инфраструктурного потенциала Донбасса.

Об этом журналистам рассказал замглавы фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент только вернулся с Востока, и у него была инициатива, которую он хотел обсудить с депутатами, а потом согласовать с Кабмином по поводу перенаправления части субвенций на социально-экономическое развитие наших восточных областей", - сказал Корниенко.

Он уточнил, что речь идет о перенаправлении субвенций из государственного бюджета, которые не были выделены на другие проекты. Их предлагается направить на постройку дороги из поселка Золотое, где по плану откроется новый пункт пропуска между Украиной и ОРДЛО, в административный центр Луганщины, город Северодонецк.

Читайте на Цензор.НЕТ: С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание

"Там полностью разрушена дорога и то расстояние, которое преодолевается за полтора часа, на этом участке займет 3-4 часа. Из-за этого в регионе проблемы с медициной и скорой помощью, поскольку больница расположена в Северодонецке. Именно поэтому президент и предложил отдать субвенции на соцэконом, которые еще не были выделены на проекты, на строительство этой дороги", - сказал замглавы фракции "Слуга народа".

Корниенко заверил, фракция такое предложение поддерживает, осталось решить вопрос с Кабмином.

Источник: https://censor.net.ua/n3156421
 
 
 Топ комментарии
 
Московія повинна відновлювати.
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Вместо тратить деньги на усиление и модернизацию армию, ЗЕбилосепары мосты строят и даунбасек кацапне окупантам восстанавливают. Не... это точно не проукраинская власть. ШОбла поганая кремлёвская зелёная мразь.
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про Крым кстати-Президент -ни слова...видимо-договор был-"вы нам Крым-мы вам ОРДЛО"...но с "асобым статусом"..."классный абмен " намечается...?!
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так оно же кричало, что олигархи будут восстанавливать ! олигархи это народ УКРАИНЫ? зелебобики как вам такой расклад? не на дороги и школы, а на ордло!
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цей недоумок за рахунок простих українців хоче відновлювати зруйноване кацабами на донбасі... Хай гроші краще пустить на відновлення Чернігівської області чи Закарпатської.... От недолуге чмо зелене...
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"..лили воду в решето, вот тебе и здрастье.." - он либо дурак, либо предатель. в любом случае все это зе-шобло - враги Украины.
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Пусть зелохи платят, они за это голосовали.
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А другие области он случайно востановить не хочет? То судя по обстановке у нас везде как после войны.
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"кинець эпохи бидности-вже настав..." для ОРДЛО... Зеленський хоче направити частину субвенцій бюджету на відновлення Донбасу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4472
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Моніка-гармоніка слухняно виконує всі забаганки ху#ла. Мені так цікаво, за яку суму він Україну продав. Мабудь, не дуже дорого, Ненька ж для нього - порноактриса.
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То він тепер багатєнький Буратіна.
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и ещё мысль приходит в голову-там орали что "кормят" всю Украину...и ШО теперь...?! Зеленский хочет направить часть субвенций бюджета на восстановление Донбасса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8113
хай "кармильцы" теперь и "васстанавливают"...
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Что прошлая что сегодняшняя власть продолжает унижать украинцев и вылизывает жопу окупантам. Война бы давно закончилась бы если бы ее не финансировала и не подпитывала в первую очередь украинская власть, которая работает в первую очередь на врага.
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какого х.я, гнида ты обоссанная?..

что парашенко, что зяленский - один проект х.йла....
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Окуєть, кацапи розбомбили, а ми маємо відновлювати ...
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Лично я в нём разочарован .
Ничего не поменялось - наша власть попрежнему приносит вреда стране больше , чем ***** .
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Ну да действительно в Украине уже все проблемы решили, Донбас вернули, граница под контролем ВСУ, сепары уничтожены..над Донецком и Луганском украинский флаг, на Рабсее развал и нищета, в некоторых районах типа Чечни уже идёт война, Китайцы не стисняясь уже полностью взяли под контроль всю Сибирь.. теперь то можно и бабло вложить на восстановление Даунбасека, правда ЗЕбилы???
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"Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и тоже время подметать трамвайные пути,и устраивать судьбы каких то иностранных голодранцев"... (с)
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у зебенят наступает похмелье?
)))))))))))0 то ли еще будет)))
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