Об этом журналистам рассказал нардеп Антон Поляков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На собрании присутствовал президент Украины и каждый депутат имел возможность задать ему интересующие его вопросы", - сказал он журналистам.
По его словам, помимо главы государства, собрание фракции посетил также глава его офиса Андрей Богдан.
При этом нардеп сказал, что коллеги из фракции "Слуга народа" задавали президенту свои вопросы. Обсуждали, среди прочего, тему субвенций для мажоритарных округов. Об исключении из фракции Евгения Шевченко (после его выступления в эфире пропагандистского российского телеканала. – Ред.) не говорили.
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Президент, по словам Полякова, заверил, что в ситуации с финансовым комитетом "все пройдет по закону".
Доступ ко встрече был сильно ограничен. На нее не пускали даже помощников-консультантов.
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флешмоб "янелох "
С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание...
Як нарід зійшов?
І тебе гукали? .
Чи коня не мав,
Чи знову засцяв,
Мендель не пускала?
А я думаю. що не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мільтимільярдером, а України не стане.
а куди ж Україна подінеться?
зе креатура кремля, навіть якщо він сам цього не підозрює.
кацапи скористаються дурощами нашого лоха.
звичайно поскаржились на неадекватні образи з боку Екзальтованих прихильниць Порошенко..
а на масові скарги Фейсбук реагує саме так..
от америкоси кляті !
Де наші успіхи в економіці ? Де прорив ? Де розвиток ? Адже вже ніхто не краде, а інвестори не йдуть. Не вірять ?
Чого воно пхається в ту війну ? Якщо тут буде рашка, то інвестори тим більше не прийдуть.
аааааа...... Мало того, что сумму, которую определяют приблизительно в 1 600 000 $, "слугам" раздавали в тайно в конвертах, так еще у них и крысятничество в расцвете. Один из "слуг" тырил у своих нижестоящих холопов.
Мы с Тамарой ходим парой.(С)
І хто Іуда? (Блазня не називати, він замість месії )
"Какое руководство страны - такой и Уотергейт" (c) tZE inform
Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского, касающийся их голосования в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев "Слуга народа"), было осознание высшим руководством режима Зеленского факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов "Слуги народа" внутри партии.
Мирится с этим Зеленский явно не желал и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.
Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.
Дело в том, что Корниенко прекрасно знал кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое что спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом , где успешно создал себе еще одну проблему.
Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек подозреваемых в причастности к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В общем все просто, пока Холодницкий чесал репу соображая что же делать, СБУ просмотрев видеоматериал из ВР Украины определило героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.
Именно с этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко ...
Задержанные персонажи - это это группа товарищей, которые за деньги, лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется коррупцией и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, это явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.
Все они числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Депутат просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место.
Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).
Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель , который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ , пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось.
Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Для полного понимания советуем ознакомиться с этим (Цена спасения ).
Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским\Коломойским и ведет свою игру.
Зеленский пытается контатаковать, но указ №774 / 2019 от 25 октября , был не к месту и не вовремя
Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов собирающихся свидетельствовать в САП этого не делать, или по крайней мере не узнавать с кем говорили, но видео то в СБУ ...
Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не точто Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.
Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.
У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей. Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру... Ми еще вернемся к этой захватывающей теме.
А поки що, нам філіжанку кави !