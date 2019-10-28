 Из-за "слива" информации о расследовании перестрелки в Харькове проведут служебную проверку, - начальник главка НП Сокуренко

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в частности, это связано с публикации в телеграм-канале "Раклы" фотографий оружия и боеприпасов, обнаруженных на даче у Алексея Титова, устроившего перестрелку в Харькове.

"Эта информация появлялась в Сети раньше, чем видели некоторые правоохранители… Тот телеграм-канал, который первый это изложил, вносим уголовное производство по ЕРДР. Будет проведена и служебная проверка причастности наших должностных лиц к совершению этого преступления, разглашению тайны следствия. То, что сделано, мы считаем, сделано намеренно и оно только вредит", - сказал Сокуренко на брифинге в понедельник.

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Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва.

26 октября телеграм-канал опубликовал информацию о результатах обыска на даче у Титова и фото обнаруженного оружия и боеприпасов.