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Все про:Нацполиция (10311) Харьков (4471) слив информации (16) Сокуренко Максим (2)

 Из-за "слива" информации о расследовании перестрелки в Харькове проведут служебную проверку, - начальник главка НП Сокуренко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко пообещал провести служебную проверку и начать уголовное производство по факту разглашения данных досудебного следствия.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в частности, это связано с публикации в телеграм-канале "Раклы" фотографий оружия и боеприпасов, обнаруженных на даче у Алексея Титова, устроившего перестрелку в Харькове.

"Эта информация появлялась в Сети раньше, чем видели некоторые правоохранители… Тот телеграм-канал, который первый это изложил, вносим уголовное производство по ЕРДР. Будет проведена и служебная проверка причастности наших должностных лиц к совершению этого преступления, разглашению тайны следствия. То, что сделано, мы считаем, сделано намеренно и оно только вредит", - сказал Сокуренко на брифинге в понедельник.

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Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва.

26 октября телеграм-канал опубликовал информацию о результатах обыска на даче у Титова и фото обнаруженного оружия и боеприпасов.

Источник: https://censor.net.ua/n3156417
 
   
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хах,проверку,а самим работать оперативней чем журналистам,это в голову не придет конечно
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Ну не надо из себя святых строить. Мусора как торговали всем чем можно, так и торгуют....
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мусорня за что угодно зацепится, лишь бы не работать, но крайнего найти..
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