EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1800  128
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9433) Зеленский (3474) правоохранительные органы (461) ГБР (664) Качура (12) Федына София (1)

 Нардеп от СН Качура заявил правоохранителям на депутата от ЕС Федыну, назвавшую Зеленского "не бессмертным"

Александр Качура подал в правоохранительные органы заявление на депутата Софию Федыну из-за ее высказываний в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Качура сказал журналистам в понедельник в Киеве перед заседанием парламентской фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня подал заявление о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру и в ГБР", - сказал он.

Качура выразил надежду, что дело будет расследовано. "Я считаю недопустимым, когда активисты и даже народные депутаты себе позволяют призывы к насильственному свержению власти, в том числе физической расправе - гранату бросить, что прозвучало", - сказал Качура.

Он также сообщил, что его заявление было зарегистрировано правоохранительными органами.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты, - Федына прокомментировала свои высказывания о "бессмертии" Зеленского. ВИДЕО

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Также на Цензор.НЕТ: Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от "ЕС" Федыны о "бессмертии" Зеленского

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3156416
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А в нас клован,пардон,працює презиздентом... ну і що ж намрепер робить Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 9637
 показать весь комментарий
 
 
У ЗЄвождя від таких слів срачка напала. 🐒💩
 показать весь комментарий
 
 
Для зелених він як Ленін для комуняк завжди живий
 показать весь комментарий
 
 
а он думает что то зелёное чудо бессмертно, не ну это конечно от сильного ума - зебилята, кого вы вибрали, это даже больше чем ужас.
А на счёт того что есть случаиные обстрелы - нет не чайных случайных обстрелов, может быть только нечайный выстрел (ы), но - если зебил там, то нет ничего и снайпера предупреждены - если там малой и в голубой одежде - стрелять запрещено.
 показать весь комментарий
 
 
этого гондо-а на передовую отправить.
 показать весь комментарий
 
 
Тётя однозначно свидонутая, это не лечится....
 показать весь комментарий
 
назвавшую Зеленского "не бессмертным" А что неправильно. Все не бессмертные и Зе в том числе. В народном фольклере только Кощей бессмертный, да и того Иванушка дурачек грохнул. Так что нечем Генпрокуратуре и НАБУ заниматься таким пустяком.
 показать весь комментарий
 
 
что может быть ниже чем быть халуем у скомороха
 показать весь комментарий
 
 
НАБУ признало: ФОФКА БЕССМЕРТЕН.

до новогодней ЙОЛКИ Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 7018 Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 7018 Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 7018
 показать весь комментарий
 
 
Качура выразил надежду, что дело будет расследовано. "Я считаю недопустимым, когда активисты и даже народные депутаты себе позволяют призывы к насильственному свержению власти, в том числе физической расправе - гранату бросить, что прозвучало", - сказал Качура.Источник: https://censor.net.ua/n3156416глупыш,если реально бросят гранату,а к этому как то движется,то уже будет не до расследований
 показать весь комментарий
 
Две сельские порохоботки мягко говоря немножко выпали из реальности. Им скорее всего показалось, что они живут еще при правлении Порошенко и подобное им сойдет с рук. Обе селючки-блохерши должны получить срок за прямую угрозу убийством государственному деятелю.
 показать весь комментарий
 
 
Это у тебя, на рашке за это садят, а мы в Украине
 показать весь комментарий
 
Стоит только попасть в ВР и ты уже не Соня Федина,а София Федына.
 показать весь комментарий
 
 
Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад

Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 6810

аааааа...... Мало того, что сумму, которую определяют приблизительно в 1 600 000 $, "слугам" раздавали в тайно в конвертах, так еще у них и крысятничество в расцвете. Один из "слуг" тырил у своих нижестоящих холопов.


Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 3447
 показать весь комментарий
 
 
назвавшую Зеленского "не бессмертным" А что неправильно. Все не бессмертные и Зе в том числе. В народном фольклере только Кощей бессмертный, да и того Иванушка дурачек грохнул. Так что нечем Генпрокуратуре и НАБУ заниматься таким пустяком.
 показать весь комментарий
 
ЗЕбильные рабы хотят поскорее восстановить режим вылизываня сраки своего ЗЕсцаря. Холопы аж усераюца хотят барский сапог лизать. Эти ЗЕбилы малороссы могут построить только Малороссию. ..это не Украинцы, и Украину они построить не способны.
 показать весь комментарий
 
Порохотяги від розпачу геть з катушок злетіли. Але то таке... Нам своє робити.
 показать весь комментарий
 
Зебіли, вам не здається, що Україна якось дуже швидко перетворюється на рассєю? Раніше, тільки там був такий дебілізм.
 показать весь комментарий
 
 
Если на каждую ФЫдонутую обращать внимание.....
 показать весь комментарий
 
 
отсидит 5 лет тупая курица-сразу поумнеет
 показать весь комментарий
 
 
т.е. он хочет в суде получить доказательств что она врала, и преЗЕдент - бох? или Дункан Маклауд?
 показать весь комментарий
 
Все правильно. Нечего языком молоть, как помелом. Журналист должен отвечать за свои слова, а не языком влаг...ще чесать.
 показать весь комментарий
 
Зебили, Моника Зеленски это лох или кобыла ? Как мне правильно писать ?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх