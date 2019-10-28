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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23887) комитет (431) Кучеренко (38) Герус (77)

 У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса

Народный депутат Украины первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко раскритиковал деятельность главы этого комитета Андрея Геруса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кучеренко подчеркнул: "Два месяца работы Комитета по энергетике и ЖКХ, возглавляемого господином Герусом.

Краткий вывод:

1. Плана работы нет в принципе.
2. Анализа ситуации нет в принципе.
3. В нарушение закона не проведено распределение обязанностей между заместителями.
4. Основная сфера интересов руководства - война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов плюс лоббирование интересов председателя правления Нафтогаза Коболева с целью "анбандлинга" по своей схеме.
5. Давление на НКРЕКП и АМКУ с целью их парализации и обслуживание вышеуказанных "плановых" задач.
6. Собеседования и подбор будущих членов НКРЕКП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Герус заявил о том, что власть будет реагировать на ситуацию в Центрэнерго после статьи в Цензор.НЕТ

Для "устрашения" готовится вызов на ковер председателя АМКУ, но претензии исключительно в сфере вышеуказанных задач.
О схемах Нафтогаза и Укрнафты там речь точно не идет.

На этом фоне:
1. Проблемы ЖКХ не интересуют в принципе.
2. Проблемы неработающего законодательства, огромных долгов, непомерных цен на газ не интересуют в принципе.
3. Проблемы "морозных коэффициентов", лишних начислений не интересуют в принципе.
4. Проблемы предприятий ТКЭ и водоканалов не интересуют в принципе.
5. Проблемы работников отраслей (тепловики, водяники, газовики) с их мизерными зарплатами не интересуют в принципе.
6. Проблемы защиты потребителя не интересуют в принципе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправки в закон об атомной энергетике принимались "под ковром", - Климпуш-Цинцадзе

Если есть сомнения - можете обратиться со своими проблемами к мощной Ассоциации защиты прав потребителей энергетических и коммунальных услуг, созданной господином Андреем под выборы, и попросить защиты.)

Ликвидация профильного комитета строительства и ЖКХ была большой авантюрой и глупостью".

Также читайте: Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3156415
 
   
 Топ комментарии
 
все это можно сказать одной фразой...нет специалистов в принципе, время громких заявлений и обещаний закончилось, а управлять страной, тут нужен опыт и знания
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По-моєму, одне з пріоритетних завдань зекоманди - це знищення правди і цінностей.
Зрада - не зрада, а інша точка зору, захисник України не повинен користуватись повагою більше ніж той, кому було байдуже, ба навіть має бути менш шанованим, бо ми ж всі "за мир", тобто за капітуляцію перед ворогом, а Ці чомусь "не хочуть миру".
Нам змінюють смисли і цінності, нам підсовують Портнових і Хорошковських (а шо такоє?), нам пропонують виключно корито (мову, честь, Батьківщину, порядність не намажеш на хліб), вірніше, віртуальне корито, під шоу з поліграфом і "реформами", в результаті яких ми чомусь все міцніше зав'язуємось знову на Росію.
Нас планомірно ведуть до капітуляції перед ворогом.
Отой весь "план Зеленського", який у нього є, але він його нікому не покаже до Нормандської зустрічі, чіткіше і чіткіше проявляється - це спосіб поставити суспільство перед фактом добровільної капітуляції, освяченої своїм віртуальним рейтингом, забитими баками російською пропагандою і союзниками, готовими порішати свої проблеми за рахунок України.
Схоже, що попереду у нас знову весна 2014 року, коли кожний має визначити, за ЩО він і з КИМ він.
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Герус занят тем , шо покупает у москалей электроэнергию , когда у нас своей полно . Гнида украинская .
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Ну шо тебе правда глаза режет. Герус правда же ЗЕлёная подстилка, шо ж ты обижаешься на правду ЗЕбобик??
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лолибот , твоя задача сосать конфетку в шароварах поросенко и помалкивать . Ферштейн У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 2823
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Как видишь от конхфеток желчь распирает и прет нааружу
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Они ж надеются , шо украинская гнида поросенко снова придет к власти , шоб к кормушке можно было припасть .
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ЗЕбилы так мило поддакивают друг другу, такая сладкая парочка, прям как их ЗЕкловун и Богданчик...шептунчики... У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 40
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Да как то стыдно наблюдать как вы друг другу привселюдно жопы вылизываете..зебилятко.
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Обожрался Рошена ЗЕбил??? Только на форуме визжишь про ненавистный Рошен а сам жрёшь Рошенки только в путь..ЗЕбил такой ЗЕбил...
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Скока раз можно повторять дебилам,я не голосовал ни за Зе,ни за По
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О, ещё один неголосовавший за Зекловуна)) Шо то быстро слился...
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До тебя туго доходит,в этом твоя беда
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За Тимошенко,ибо только она сможет навести порядок в Украине
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а задача ЗЕбила лизать сапог своим хозяевам Портнову и Бабломойскому и молица на портрет *****..ферштейн сепарок винторогий прокацапский.
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Посмокчи зєльоную канхфєтку. Кажуть зєбанутих заспокоює:

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все это можно сказать одной фразой...нет специалистов в принципе, время громких заявлений и обещаний закончилось, а управлять страной, тут нужен опыт и знания
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По воровству и отжатии бабок у населения
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А ничего другого Бенина ЗЕкодла мародёров и не умеет.
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Дура,речь шла о прошлой воровской банде
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А ФБР США, вважає інакше ніж ти.
До Порошенка у ФБР ніяких питань.
А от до Бєні - вагон і малєнькая тєлєжка.
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К слову,я не поддерживаю олигархат...они уничтожают Украину
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Та ти взгалі, те що хвилину назад сам же казав, нє поддєрживаєш...
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По-моєму, одне з пріоритетних завдань зекоманди - це знищення правди і цінностей.
Зрада - не зрада, а інша точка зору, захисник України не повинен користуватись повагою більше ніж той, кому було байдуже, ба навіть має бути менш шанованим, бо ми ж всі "за мир", тобто за капітуляцію перед ворогом, а Ці чомусь "не хочуть миру".
Нам змінюють смисли і цінності, нам підсовують Портнових і Хорошковських (а шо такоє?), нам пропонують виключно корито (мову, честь, Батьківщину, порядність не намажеш на хліб), вірніше, віртуальне корито, під шоу з поліграфом і "реформами", в результаті яких ми чомусь все міцніше зав'язуємось знову на Росію.
Нас планомірно ведуть до капітуляції перед ворогом.
Отой весь "план Зеленського", який у нього є, але він його нікому не покаже до Нормандської зустрічі, чіткіше і чіткіше проявляється - це спосіб поставити суспільство перед фактом добровільної капітуляції, освяченої своїм віртуальним рейтингом, забитими баками російською пропагандою і союзниками, готовими порішати свої проблеми за рахунок України.
Схоже, що попереду у нас знову весна 2014 року, коли кожний має визначити, за ЩО він і з КИМ він.
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А мне ПОФИГ на ЖКХ!!! чисто поржать У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 3783
Я БОМЖ и у меня есть ПАЛАТКА !!! А там пусть Все здохнють
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первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко:

У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации

шахмат У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 7897 У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 7897
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Давно слушаю Кучеренко...
И сейчас я на его стороне...
Ему верю...
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В общем дядька неплохой переживает за украинцев
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Вообще-то, я думал, что его возьмут к себе министры ЖКХ...
Ведь он хороший специалист... Опытный...
Чего не взяли? А ХЗ!!!
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Потому,что Зе старые кадры не нужны и в эттом его ошибка
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"...2. Анализа ситуации нет в принципе.Источник: https://censor.net.ua/n3156415..."
А аналіз є? Скільки? Хто здавав? Моча чи кал? В яку лабораторію? Чи преЗЕдент прицьому був присутній? І т.д.🤪
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какой еще план?! пока критиковали Порошенко, все было так легко и приятно что и сказать нельзя! а теперь ясно, что Петр Алексеевич подложил Владимиру Александровичу большую свинью. и если бы у Владимира Александровича было хоть чуть-чуть мозгов, он бы проспал второй тур и сейчас отдыхал бы где-нибудь в Италии, но у истории не бывает сослагательного наклонения... теперь весь план Зеленского, как у мальчиша-Кибальчиша "нам бы день простоять, да ночь продержаться". правда, ему для этого зачем-то нужна бочка варенья да ящик печенья от длагодарного электората. он их ласково называет "мои инвесторы"... У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 8009
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