 У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Кучеренко подчеркнул: "Два месяца работы Комитета по энергетике и ЖКХ, возглавляемого господином Герусом.
Краткий вывод:
1. Плана работы нет в принципе.
2. Анализа ситуации нет в принципе.
3. В нарушение закона не проведено распределение обязанностей между заместителями.
4. Основная сфера интересов руководства - война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов плюс лоббирование интересов председателя правления Нафтогаза Коболева с целью "анбандлинга" по своей схеме.
5. Давление на НКРЕКП и АМКУ с целью их парализации и обслуживание вышеуказанных "плановых" задач.
6. Собеседования и подбор будущих членов НКРЕКП.
Для "устрашения" готовится вызов на ковер председателя АМКУ, но претензии исключительно в сфере вышеуказанных задач.
О схемах Нафтогаза и Укрнафты там речь точно не идет.
На этом фоне:
1. Проблемы ЖКХ не интересуют в принципе.
2. Проблемы неработающего законодательства, огромных долгов, непомерных цен на газ не интересуют в принципе.
3. Проблемы "морозных коэффициентов", лишних начислений не интересуют в принципе.
4. Проблемы предприятий ТКЭ и водоканалов не интересуют в принципе.
5. Проблемы работников отраслей (тепловики, водяники, газовики) с их мизерными зарплатами не интересуют в принципе.
6. Проблемы защиты потребителя не интересуют в принципе.
Если есть сомнения - можете обратиться со своими проблемами к мощной Ассоциации защиты прав потребителей энергетических и коммунальных услуг, созданной господином Андреем под выборы, и попросить защиты.)
Ликвидация профильного комитета строительства и ЖКХ была большой авантюрой и глупостью".
До Порошенка у ФБР ніяких питань.
А от до Бєні - вагон і малєнькая тєлєжка.
Зрада - не зрада, а інша точка зору, захисник України не повинен користуватись повагою більше ніж той, кому було байдуже, ба навіть має бути менш шанованим, бо ми ж всі "за мир", тобто за капітуляцію перед ворогом, а Ці чомусь "не хочуть миру".
Нам змінюють смисли і цінності, нам підсовують Портнових і Хорошковських (а шо такоє?), нам пропонують виключно корито (мову, честь, Батьківщину, порядність не намажеш на хліб), вірніше, віртуальне корито, під шоу з поліграфом і "реформами", в результаті яких ми чомусь все міцніше зав'язуємось знову на Росію.
Нас планомірно ведуть до капітуляції перед ворогом.
Отой весь "план Зеленського", який у нього є, але він його нікому не покаже до Нормандської зустрічі, чіткіше і чіткіше проявляється - це спосіб поставити суспільство перед фактом добровільної капітуляції, освяченої своїм віртуальним рейтингом, забитими баками російською пропагандою і союзниками, готовими порішати свої проблеми за рахунок України.
Схоже, що попереду у нас знову весна 2014 року, коли кожний має визначити, за ЩО він і з КИМ він.
Я БОМЖ и у меня есть ПАЛАТКА !!! А там пусть Все здохнють
У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации
шахмат
И сейчас я на его стороне...
Ему верю...
Ведь он хороший специалист... Опытный...
Чего не взяли? А ХЗ!!!
А аналіз є? Скільки? Хто здавав? Моча чи кал? В яку лабораторію? Чи преЗЕдент прицьому був присутній? І т.д.🤪