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Все про:жилье (638) Кабмин (11304) строительство (1650) переселенцы (331)

 На жилье для переселенцев и участников АТО/ООС выделили 300 млн грн, - правительство

Кабинет министров провел выездное заседание в Мариуполе. На нем министры расширили программу строительства доступного жилья в пригородах Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутреннеперемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС", - сказано в сообщении.

Также правительство одобрило документ, позволяющий Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. "Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения ООС", - считают в Кабмине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156414
 
 
 Топ комментарии
 
200 квартир.

180 переселенцам, бо они устали наслаждаться тем, что натворили

и 20 участникам АТО, бо и того много
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Просто любопытно, как порохоботы умудрятся и здесь найти Зраду?
А ведь они сейчас этим и будут поносить...
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Работа у них такая гавно на вентилятор бросать😂
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200 квартир.

180 переселенцам, бо они устали наслаждаться тем, что натворили

и 20 участникам АТО, бо и того много
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Дополнительно к тому, что есть.
Нет капитуляции！
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Просто любопытно, как порохоботы умудрятся и здесь найти Зраду?
А ведь они сейчас этим и будут поносить...
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Работа у них такая гавно на вентилятор бросать😂
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зрады нет.

За что квартиры АТОшникам - мне понятно.

А переселенцам за что ?
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Спроси у КМ...
Это ж они так распределили...
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у запоребриковых гостей на цн обострение?всех,кто пять лет здесь гадили,на работу выгнали!это с "разводом лоха" на "перемирие" связано? На житло для переселенців і учасників АТО/ООС виділили 300 млн грн, - уряд - Цензор.НЕТ 2558
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