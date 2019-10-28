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 Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито

Японские дипломаты отметили, что наряды президентской четы гармонично сочетались с атмосферой церемонии интронизации.

Посольство Японии в Украине поблагодарило Президента и Первую Леди за участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипучреждения в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Участие Президентского супругов в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировал с благородной атмосферой и произвел на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украину как страну", - сказано в сообщении.

Дипломаты также отметили своевременность и успешность первого двустороннего саммита с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Мы следим за результатами этого визита и в дальнейшем будем трудиться для дальнейшего углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина Президента и Первой Леди!" - добавили в посольстве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский и его супруга приняли участие в интронизации нового императора Японии Нарухито. ВИДЕО

Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156411
 
   
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порохоботы в шоке ! Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 2262

не расстраивайся, японцы хвалят всех и вся - такая вот культурная нация Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 7516
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и делает это улыбаясь, вот только трудно понять - улыбка высмеивающая или радостная.
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Ні. Це блаЗЄнські мають бути шоковані. Бо така "похвала" схожа на похвалу від Еразма Ротердамського. Він також хвалив декого й дещо
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Проверил, аккаунт создан 3 дня назад, подписчиков практически нет.. короче Вован как обычно создал по быстрому аккаун и разводит ЗеЛохов Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 3604
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Ні, дійсно це офіційний ФБ акаунт посольства Японії в Україні, верифікований. Проье я здогадуюсь, хто попросив написати їх те повідомлення, щоб не роздмухувати ляп нашого презедента і не перетворювати його на міжнародний скандал. Недарма ж загострили увагу саме на одязі. Схід- він такий.
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Менше думай. Це не твоє. До того ж тобі не за мислення платять.
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Уси завтра к японскому посольству на майдан Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4292 Ганьба японским огентам кримля! Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 8801
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Почему же? как раз наоборот, по моему японцы тонко намекнули что этим дурачкам тупым вобще нечем похвастаца кроме как шмоткой, умом наверняка не блистали. Это позор клоуна.
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С этого дня Лена Зеленская будет ходить на все свадьбы исключительно в подвенечных платьях,

а зебилы будут этим восторгаться.
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А Вовка такой нарядный - вот-вот сорвётся к роялю.
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В богатых странах свои причуды и акценты)
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дело не в богатстве.

дело в ментальности японцев, которые идиота никогда напрямую не назовут идиотом, но в вежливой форме дадут понять, что он идиот.

Но идиот этого не поймёт,
потому что он идиот.
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это Восточное джентлмэнство. соевым бы поучиться, но не дано!
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японцы очень сдержанные. Недавно россияне им отдали останки сотен бомжей или гулаговцев, выдав за японских солдат и ..... японцы проведя ДНК-анализы натурально "зависли" от такой подлости. долго решали что сказать на это.
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Ну що відчувається як від цієї новини платіжки почали падати, а зубожіння зникати?
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ты ща японцев во взяточничестве обвинил, они такой брехни не прощают.
Помойся и одень чистое
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Японцы поржали с колхозного прикида Зеленши. Культурная нация.
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Дипломатическое посольство дает оценку одежде? Первый раз такое вижу...
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Просто желтый-это цвет японской императорской семьи. Зелупа тупанул, а японцы, как японцы, говорят дипломатическим языком- не парьтесь, все норм.
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Виталий Портников
5 ч. ·

Володимиру Зеленському варто було б пояснити громадянам України, яким чином він збирається забезпечити не просто мир, а мир без капітуляції. Все, що робив президент до сьогоднішнього дня - це виконував російські умови, щоб домогтися зустрічі в "нормандському форматі" з Володимиром Путіним. Російське уявлення про цю зустріч не є секретом - ще до її проведення повинні бути досягнуті конкретні домовленості, які схвалять учасники саміту. При цьому Кремль висуває одну умову за іншою. А коли про свої умови нагадує Київ, в Москві це сприймають як дурість або насмішку.
Нехай Володимир Зеленський пояснить - спочатку самому собі, а потім співгромадянам - як він збирається виходити з цього глухого кута. Нехай вирішить, що робитиме, якщо виявиться - а так і буде - щось миру без капітуляції досягти не можливо.
Капітулювати або оборонятися?
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Ну и че? Прикольный был номер. пАрАшенкА так бы не смог
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и ШО ??? Ща пойду Поляну накрывать?
Якудза еЙ в сраКу.
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а помнится тут спецы по японскому церемониальному этикету рвали на себе косоворотки и вышиванки, рассказывая, что у жены зели не кошерное по японским меркам платье.. Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 3460
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шандарах по соевым сусалам）
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Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 5838взял детей,свозил на экскурсии-за счет казны...о державе не переставая думает...порох раз на мальдивы за свой счет-до сих пор воют Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 5838
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Тонкий японский дипломатический троллинг. Кроме ленки все знают, что желтый цвет - цвет императорского дома и приходить на приемы в желтом - верх неуважения.
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Все вони знають. Не будьте простаками. Це була деректива з кремля, щоб принизити японців і викликати в них відчуття зневаги у відповідь до теперішнього українського керівництва.
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Это не троллинг - в переводе с высокого стиля это значит - "Мы думаем со вы совершили такую глупость не со злым умыслом, а по простоте своей и поэтому вас великодушно прощаем"
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Деликатным японцам просто больше нечего было хвалить кроме как шмотку. Эту тупни мозгами точно не блистали, японцам осталось только тряпку похвалить, бо этих убогих хвалить просто не за что.
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Нє, мішок і справді був шикарний. Але чому жовтий?- Вони чорні в основному...
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По японским древним традициям надевать желтое в присутствии императора каралось смертью - это что был стеб?
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По японским древним традициям надевать желтое в присутствии императора каралось смертью
*************
Це китайський звичай.
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а они хитро улыбались или сдерживали смех, показывая лицо камнем? дам 1:10 - улыбались, ведь это так прикольно.
А если серьёзно - то везде где зебил бы не поехал, он или его сопровождение облажаеться и тут же его окружение преподносит инфо, якобы всё в порядке. Хотя нет, о его идиотических выходках и его пресслужбы не было написано, что Латвийская сторона чем то очень довольна.
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Неужели в статье расходов на преза есть и статья расходов на его жену?
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Перевожу с дипломатического японского на наш:
-Умом не отличаются, страна бедная, но на наряды бабла за гланды....
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Скіко це буде продолжацца.
Із дня в день,не було такого дня,щоб ботоферма солнцелікого мальдівського не втрапила в черговий свій зашквар.Бреши не бреши,але проходить кілька днів і брехні лопаются як мильні бульбашки і доводится лізти в будку ховатись та обтікати тихенько.Коли дебіли,дебілами поганяють та використовують,воно таке й буде. Скільки про вбрання та плаття було брехні та видумок від порохоскота і тепер такий ганебний фінал.
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Там это... твои ЗЕбобики прививки делают, по ходу тебе тоже нужно 40 укольчиков в живот. Ато ЗЕбил Garsia UA совсем свихнулся на Порошенко....
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Он воно що,тобі труханов прививки карамелью та пальмовою олією колов прямо в скроню,шо ти з Лео Кота став таким дебільним orionemc2 a7fce8b3
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Тю, а порохоботы тут уже неделю верещат о том, какая это зрада-зрадная - желтое платье Елены Зеленской. Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 205
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Японці справжні джентельмени. Культурна нація.

Навіть, якщо були якісь недоречності з боку гостей, вони зроблять вигляд, що все гаразд.

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Приятная новость...
Но ольгинские порохоботы уже вовсю царапают своё фэ!!!
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А ольгінські зелеботи що там шкрябають? Вигуки схвалення?)
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ЗЕкловуна хвалить было не за что и японцы решили хоть секонд хенд похвалят. Ну по протоколу нужно ж какой то комплиман высказать...они трольнули похвалив секонд хенд второй леди.
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японци нєлєпо загладілі скандал - нікакого конфуза - нам понравілось виступлєніє сємєйной пари клоуноф
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Так судя по истошным визгам ЗЕбилов про Порошенко в каждой теме, то это именно Порошенко президент Украины, а не какой то там карлик клоун. Всё решает Петя, за всё отвечает Петя по визгам ЗЕбилов. По ходу Петя и есть настощий президент.
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Нє согласєн с вамі!!!
Японцям вєрю!!!
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і чо їм те плаття приглянулось? ти не збагнув шо дипломатичною мовою то значить - на цей раз прощаєм вас, Зє!білів, але так чинити негоже!
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Зе еще до выборов называли клоуном. Как стал презом называют еще чаще. Ему это не нравилось, это мягко говоря. Он из-за всех сил пытался развеять свою принадлежность к клоунам, но, чем больше он старается, тем более он смешон и жалок. У него был шанс плюнуть на будущие свои рейтинги и своих ватных поклонников и войти в историю, как великий президент, но он выбрал путь посмешища и жалкого шута.
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Це справді просто шикарний японський тролінг чувака Вофкі ******** та його чувіхі Єнкі Такасамая... Розвели Янелоха як дурне цуценя, а воно ще і тішиться 😃
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это дипломатический намек, что вы идиоты и больше так делать не надо.
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В переводе с дипломатического языка: "Что с дебилов взять..."!
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Японцы платьем довольны.
Приглашают Елену на роль
Буккакэ-пати-тян.

(хокку)
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носки были не дырявыми и пиджак в трусы не заправлял.. президент Украины сделал выводы с попередника Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 6566
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У Зеленского костюм,как у одессита со средним достатком,который может вырасти до крупного достатка Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 805
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Пєтєрасти вчергове обіс*ались Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 1783 Пишіть ще, що НА ВАШУ ДУМКУ і думку авторів ТЕМНИКІВ хотіли сказати японці
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Встречают по одёжке, а провожают по уму. Но клоуна провожали..тоже по одёжке, ума то не обнаружили.
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