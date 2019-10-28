 Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито

Посольство Японии в Украине поблагодарило Президента и Первую Леди за участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипучреждения в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Участие Президентского супругов в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировал с благородной атмосферой и произвел на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украину как страну", - сказано в сообщении.
Дипломаты также отметили своевременность и успешность первого двустороннего саммита с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Мы следим за результатами этого визита и в дальнейшем будем трудиться для дальнейшего углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина Президента и Первой Леди!" - добавили в посольстве.
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не расстраивайся, японцы хвалят всех и вся - такая вот культурная нация
а зебилы будут этим восторгаться.
дело в ментальности японцев, которые идиота никогда напрямую не назовут идиотом, но в вежливой форме дадут понять, что он идиот.
Но идиот этого не поймёт,
потому что он идиот.
Помойся и одень чистое
5 ч. ·
Володимиру Зеленському варто було б пояснити громадянам України, яким чином він збирається забезпечити не просто мир, а мир без капітуляції. Все, що робив президент до сьогоднішнього дня - це виконував російські умови, щоб домогтися зустрічі в "нормандському форматі" з Володимиром Путіним. Російське уявлення про цю зустріч не є секретом - ще до її проведення повинні бути досягнуті конкретні домовленості, які схвалять учасники саміту. При цьому Кремль висуває одну умову за іншою. А коли про свої умови нагадує Київ, в Москві це сприймають як дурість або насмішку.
Нехай Володимир Зеленський пояснить - спочатку самому собі, а потім співгромадянам - як він збирається виходити з цього глухого кута. Нехай вирішить, що робитиме, якщо виявиться - а так і буде - щось миру без капітуляції досягти не можливо.
Капітулювати або оборонятися?
Якудза еЙ в сраКу.
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Це китайський звичай.
А если серьёзно - то везде где зебил бы не поехал, он или его сопровождение облажаеться и тут же его окружение преподносит инфо, якобы всё в порядке. Хотя нет, о его идиотических выходках и его пресслужбы не было написано, что Латвийская сторона чем то очень довольна.
-Умом не отличаются, страна бедная, но на наряды бабла за гланды....
Із дня в день,не було такого дня,щоб ботоферма солнцелікого мальдівського не втрапила в черговий свій зашквар.Бреши не бреши,але проходить кілька днів і брехні лопаются як мильні бульбашки і доводится лізти в будку ховатись та обтікати тихенько.Коли дебіли,дебілами поганяють та використовують,воно таке й буде. Скільки про вбрання та плаття було брехні та видумок від порохоскота і тепер такий ганебний фінал.
Навіть, якщо були якісь недоречності з боку гостей, вони зроблять вигляд, що все гаразд.
Но ольгинские порохоботы уже вовсю царапают своё фэ!!!
Японцям вєрю!!!
Приглашают Елену на роль
Буккакэ-пати-тян.
(хокку)