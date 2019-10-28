 Минсоцполитики пересмотрит содержание "пакета малыша" в пределах той же стоимости, - замминистра Коваль

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Что касается содержания "пакета малыша", он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября - начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней - в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем", - рассказал Коваль.

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Он также отметил, что Министерство социальной политики нашло решение проблемы с "бэби-боксами" для жителей Донецкой области. В ведомстве отмечают, что Донецкая область - единственная в Украине, которая с начала программы "пакет малыша", не получила ни одного "бэби-бокса".

По словам Коваля, принято решение о монетизации "пакета малыша", то есть вместо "бэби-бокса" роженицы будут получать денежный эквивалент.

"Монетизация этой программы в Донецкой области - мероприятие, на которое мы пошли ради людей. Интересы людей не должны страдать из-за процедурных моментов. Мы считаем, что это правильное решение", - подчеркнул замминистра.

В Минсоцполитики также информируют, что с начала реализации проекта 329 773 ребенка получили "пакет малыша", что составляет 99% от количества детей, рожденных с 1 сентября 2018 года. При этом 233 946 из 232 114 новорожденных детей обеспечены "пакетом малышаˮ в текущем году.

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Также сообщается, что с 1 сентября 2018 года доставлено 364 985 "пакетов малышаˮ.