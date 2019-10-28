 Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу и призвал участников к конструктивности

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому, что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем, и что следует сделать", - сказал Шефчович после встречи представителей РФ, Украины и ЕС в понедельник.
"Я все еще на 100% уверен, что существует возможность сбалансированного для всех сторон решения", - добавил он.
Шефчович подчеркнул, что "время летит", и призвал всех участников переговоров к конструктивности.
Он также отметил, что одной из причин недостаточно продуктивных трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину стал тот факт, что российская сторона не успела ознакомиться со всеми необходимыми документами.
"Одной из проблем было то, что им требовалось больше времени, чтобы изучить документы, законы и мое предложение", - сказал он, пояснив, что "не все документы были присланы вовремя".
Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.
19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины. По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке.
28 октября стороны снова встретились. По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.
Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа, вероятно, пройдет после 11 ноября.
у нас то гас, хоть и дорогой, но будет, АМЕРИЦКИЙ !
А товарищ Мадуро в Венесуэле разогнал всех этих получателей миллионных зарплат и назначил на их должности генералов, получающих в сотни раз меньше !
"Арестованы акции компании что строит, но это ни на что не влияет"
==== Шеферович и правда болван, или прикидывается?
Евроокомиссар Марш Шефчович заявил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору.