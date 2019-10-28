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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:газовые переговоры (971) Шефчович Марош (88)

 Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу и призвал участников к конструктивности

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович разочарован прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречей по газу, но надеется, что проблемы будут успешно разрешены.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому, что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем, и что следует сделать", - сказал Шефчович после встречи представителей РФ, Украины и ЕС в понедельник.

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"Я все еще на 100% уверен, что существует возможность сбалансированного для всех сторон решения", - добавил он.

Шефчович подчеркнул, что "время летит", и призвал всех участников переговоров к конструктивности.

Он также отметил, что одной из причин недостаточно продуктивных трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину стал тот факт, что российская сторона не успела ознакомиться со всеми необходимыми документами.

"Одной из проблем было то, что им требовалось больше времени, чтобы изучить документы, законы и мое предложение", - сказал он, пояснив, что "не все документы были присланы вовремя".

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Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины. По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке.

28 октября стороны снова встретились. По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.

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Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа, вероятно, пройдет после 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3156402
 
   
 Топ комментарии
 
К констуктивности призывай сугубо кацапню. Ведь конструктивность и кацапня-вещи несовместимые.
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Поки європейці не зрозуміють того, що вони вскочили у російську пастку, то об'єктивності не буде.
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Кого вы обманываете? Не будет никаких контрактов до тех пор, пока моника не выполнит требований плешивого недомерка или свинособак не прижмёт.
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К констуктивности призывай сугубо кацапню. Ведь конструктивность и кацапня-вещи несовместимые.
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По моему приемлемый вариант сдать трубу в долгосрочную аренду европейцам.Мы с кацапней не договоримся-это все равно что с грабителем договариваться в темном переулке.А европейцам сдать недорого что б просадить северный поток и интерес к нему пропал
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Поки європейці не зрозуміють того, що вони вскочили у російську пастку, то об'єктивності не буде.
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гейропейці вкупі з ****** Україну заганяють в куток, закатують в асфальт
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Та,власне,Україна займає друге місце в Европі за запасами газу. От якби ж не наші підарасти,так ми б могли запросто тим же газом з "старушкой" Европой торгувати...
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Кототче, гансы, будете этой зимой мерзнуть!

у нас то гас, хоть и дорогой, но будет, АМЕРИЦКИЙ !
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нє успєлі ознакоміцца с бумагамі - це шо? дєцкій сад?
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...кацапов в этот раз есть возможность хорошо отстроить!...но гнилая эуропа давить на Украину будет со всех сил, боязно руцке ватник раком поставить и норвежским и амеровским газом год потопить...
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А зарплаты миллионные у дебилов-реформаторов.
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Вот именно.

А товарищ Мадуро в Венесуэле разогнал всех этих получателей миллионных зарплат и назначил на их должности генералов, получающих в сотни раз меньше !
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Кого вы обманываете? Не будет никаких контрактов до тех пор, пока моника не выполнит требований плешивого недомерка или свинособак не прижмёт.
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Я не понимаю, вы не могли бы быть подробнее.
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Кацапы будут мурку водить пока не достроят СП-2, как с встречей в нормандском формате, будут выдвигать неприемлемые условия и тянуть время, пока Зеленский сам себя загоняет в тупик.
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Арестованы акции компании что строит, но это ни на что не влияет.
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я процитирую этот шедевр экономической мысли:

"Арестованы акции компании что строит, но это ни на что не влияет" Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу и призвал участников к конструктивности - Цензор.НЕТ 6612
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Дай мне ссылочку о том что это хоть как то остановит стройку или предотвратит прокачку газа.
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Арест акций означает лишь то, что компания не может их продавать. Но её текущую деятельность и исполнение ей контрактов это никак не запрещает.
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надеюсь хоть на этой теме порохоботня не будет паразитировать
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Слишком разные хотелки, главная проблема это срок контракта, одним нужно еще один год чтоб обойти а другим как можно продолжительная гарантия пополнения бюджета. И никто не хочет идти на компромисс.
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Ну, когда путинцам надо, они документы изучают за пару часов...
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Да не будет контракта, уже же понятно. Никто не настроен (не может, не хочет) договариваться. Газпром настроен на использовании ТОЛКО обходных трубопроводов и ГТС Белоруссии, Нефтегаз хочет получить денег по Стокгольму. Все. Тупик
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Очень трудно понять логику людей - обложили санкциями, объявили экономическую войну (арестовывают акции), снизили транзит по сп-1, в общем деловой климат никакой и еще чего-то требуют, каких то уступок, каких то преференций - вообще не адекват!
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"Одной из проблем было то, что им требовалось больше времени, чтобы изучить документы, законы и мое предложение", - сказал он, пояснив, что "не все документы были присланы вовремя"Источник: https://censor.net.ua/n3156402====

==== Шеферович и правда болван, или прикидывается?
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не понял?
Евроокомиссар Марш Шефчович заявил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору.
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