 С начала суток 28 октября враг 5 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Невельского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела наших позиций:
у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
неподалеку Попасной - из стрелкового оружия;
у Травневого - из автоматических гранатометов и из стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
В мэрии города Ростова на Дону немного растерялись из-за визита столь важного гостя и решили уложить новый асфальт на улице Станиславского, где этот собор стоит. Все бы ничего - ведь все города экстренно асфальтируют к приезду Путина, Медведева и других высоких гостей - но подрядчик тоже запаниковал… И рабочие заасфальтировали улицу Станиславского вместе с трамвайными рельсами, которые на ней были. Но если вы думаете, что это конец истории, не расходитесь. Дальше началась фантасмагория. - Когда до ростовских умельцев дошло, что они замуровали рельсы, они решили проложить колею в асфальте новым трамваем. Трамвай, конечно, тут же сошел с рельсов».