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 Происшествия
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 С начала суток 28 октября враг 5 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела наших позиций:

у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

неподалеку Попасной - из стрелкового оружия;

у Травневого - из автоматических гранатометов и из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе Золотого-4, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3156400
 
 
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Алеьо, Вован, это который НЕ ЛОХ, у нас перемирие, "надо перестать стрелять" или враг нарушил ?
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офф топ
В мэрии города Ростова на Дону немного растерялись из-за визита столь важного гостя и решили уложить новый асфальт на улице Станиславского, где этот собор стоит. Все бы ничего - ведь все города экстренно асфальтируют к приезду Путина, Медведева и других высоких гостей - но подрядчик тоже запаниковал… И рабочие заасфальтировали улицу Станиславского вместе с трамвайными рельсами, которые на ней были. Но если вы думаете, что это конец истории, не расходитесь. Дальше началась фантасмагория. - Когда до ростовских умельцев дошло, что они замуровали рельсы, они решили проложить колею в асфальте новым трамваем. Трамвай, конечно, тут же сошел с рельсов».

Від початку доби 28 жовтня ворог 5 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9556


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