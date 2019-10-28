 Следующий раунд переговоров по транзиту газа состоится после 11 ноября, - Оржель

Об этом во время пресс конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы занимаем позицию по интенсификации переговоров. У нас было предложение провести следующий раунд быстрее ... Мы предлагали дату после 11 ноября", - сказал Оржель.
Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович также выдвинул предложение о проведении следующего раунда трехсторонних переговоров на уровне министров, на что также согласились все стороны.
"И мы будем подбирать дату в ноябре", - заявил Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе.
а яка альтернатива транзиту? а скажи но пару слів?
3 ч. ·
Ну вот и все. Спецоперация Авакова и Зеленского прошла успешно!
Не лох, пару часов поторговал и..алом перед камерами, похамил добровольцам в Золотом. Из этого нарезали пол часа видео, смонтировали и показали по 1+1, ICTV, каналам Медведчука плюс российское ТВ.
Целевая аудитория обработана в правильном направлении. Добровольцы зло - мешающие примирению.
А Зеленский для жителей Донбасса свой парень, шпарящий на той же фене, что и местные гопники.
Это и Машка Захарова из российского МИДа подтвердила и подыграла Вове. А после того как подготовили общественное мнение. Сегодня приехала полиция в Золотое, типа проверить машину с журналистами и без шума и пыли разоружила азовцев.
Все, задание выполнено, проход свободен. Теперь могут заходить автоматчики, первого и второго российских армейских корпусов, с оккупированных территорий и крошить всех в мелкий винегрет. Правда по телевизору этого вам уже не покажут.
Слаженность и четкость проведенной операции, а также то что от участия в ней были практически отодвинуты СБУ и армейская контрразведка. А это их зона ответственности, а не полиции. Позволяет предположить, что операция была разработана спецами из ФСБ. Уж очень напоминает по информационной поддержке и четкости выполнения, русскую весну в Лугандоне. Да и местных жителей изображали учителя несуществующей школы с российским гражданством. Которые поддерживали захват Золотого в четырнадцатом году. Все один к одному.
Зеля сделал свое дело - Зеля может уйти. Теперь туда зайдут действительно не лохи!