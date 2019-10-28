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Все про:газовые переговоры (971) Нафтогаз (2753) Транзит газа (87) Алексей Оржель (14)

 Следующий раунд переговоров по транзиту газа состоится после 11 ноября, - Оржель

Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа вероятно произойдет после 11 ноября.

Об этом во время пресс конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы занимаем позицию по интенсификации переговоров. У нас было предложение провести следующий раунд быстрее ... Мы предлагали дату после 11 ноября", - сказал Оржель.

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович  также выдвинул предложение о проведении следующего раунда трехсторонних переговоров на уровне министров, на что также согласились все стороны.

"И мы будем подбирать дату в ноябре", - заявил Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156397
 
 
 Топ комментарии
 
Насправді вже все вирішено і трубу можна пускати на металолом.
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ну да, эти турбулентные слуги давно могли бы найти альтернативу этому транзиту, а не лизать пятки агрессору.
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Oleg Helgiv
3 ч. ·
Ну вот и все. Спецоперация Авакова и Зеленского прошла успешно!
Не лох, пару часов поторговал и..алом перед камерами, похамил добровольцам в Золотом. Из этого нарезали пол часа видео, смонтировали и показали по 1+1, ICTV, каналам Медведчука плюс российское ТВ.
Целевая аудитория обработана в правильном направлении. Добровольцы зло - мешающие примирению.
А Зеленский для жителей Донбасса свой парень, шпарящий на той же фене, что и местные гопники.
Это и Машка Захарова из российского МИДа подтвердила и подыграла Вове. А после того как подготовили общественное мнение. Сегодня приехала полиция в Золотое, типа проверить машину с журналистами и без шума и пыли разоружила азовцев.
Все, задание выполнено, проход свободен. Теперь могут заходить автоматчики, первого и второго российских армейских корпусов, с оккупированных территорий и крошить всех в мелкий винегрет. Правда по телевизору этого вам уже не покажут.
Слаженность и четкость проведенной операции, а также то что от участия в ней были практически отодвинуты СБУ и армейская контрразведка. А это их зона ответственности, а не полиции. Позволяет предположить, что операция была разработана спецами из ФСБ. Уж очень напоминает по информационной поддержке и четкости выполнения, русскую весну в Лугандоне. Да и местных жителей изображали учителя несуществующей школы с российским гражданством. Которые поддерживали захват Золотого в четырнадцатом году. Все один к одному.
Зеля сделал свое дело - Зеля может уйти. Теперь туда зайдут действительно не лохи!
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Кто о чем, а евреи о деньгах. То, что кацамы захватили нашу территорию их как то не волнует.....
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ну да, эти турбулентные слуги давно могли бы найти альтернативу этому транзиту, а не лизать пятки агрессору.
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а чого ж це не зробили в 2014-19? тоді значить лизали п'ятки агресору? я не прихильник Порошенко, але він не лизав п'ятки агресору. Отже, ви хочете нас обманути.
а яка альтернатива транзиту? а скажи но пару слів?
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Ну ноги он лизал или нет, не скажу, но руки точно и деньги агрессору в бюджет платил, Сотни миллионов дерева.... А у родной страны воровал, сотни миллионов долларов...
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Так покажите наконец то факты воровства, а то задолбали уже всех.
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Ну напоминаю, что доходы от слепого траста получал не гражданин Порошенко, а офшорная компания, которая получила акции даром, не заплатив при этгм ни копейки. И второе. При продаже Кузни в бюджет заплачено 0.
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так міністери встрічаюця підписувати готові бамаги - значить, пєрєгавори вже закінчились, готують папірці на підпис
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Oleg Helgiv
3 ч. ·
Ну вот и все. Спецоперация Авакова и Зеленского прошла успешно!
Не лох, пару часов поторговал и..алом перед камерами, похамил добровольцам в Золотом. Из этого нарезали пол часа видео, смонтировали и показали по 1+1, ICTV, каналам Медведчука плюс российское ТВ.
Целевая аудитория обработана в правильном направлении. Добровольцы зло - мешающие примирению.
А Зеленский для жителей Донбасса свой парень, шпарящий на той же фене, что и местные гопники.
Это и Машка Захарова из российского МИДа подтвердила и подыграла Вове. А после того как подготовили общественное мнение. Сегодня приехала полиция в Золотое, типа проверить машину с журналистами и без шума и пыли разоружила азовцев.
Все, задание выполнено, проход свободен. Теперь могут заходить автоматчики, первого и второго российских армейских корпусов, с оккупированных территорий и крошить всех в мелкий винегрет. Правда по телевизору этого вам уже не покажут.
Слаженность и четкость проведенной операции, а также то что от участия в ней были практически отодвинуты СБУ и армейская контрразведка. А это их зона ответственности, а не полиции. Позволяет предположить, что операция была разработана спецами из ФСБ. Уж очень напоминает по информационной поддержке и четкости выполнения, русскую весну в Лугандоне. Да и местных жителей изображали учителя несуществующей школы с российским гражданством. Которые поддерживали захват Золотого в четырнадцатом году. Все один к одному.
Зеля сделал свое дело - Зеля может уйти. Теперь туда зайдут действительно не лохи!
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Чтобы постить дурака, нужно хотя бы в тему вьехать. Ты как то недоразвитый, почитай, что сами добровольцы пишут и напряги мозги. Вернее, то что у тебя от них осталось...
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Насправді вже все вирішено і трубу можна пускати на металолом.
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Мені цього не треба. Різати ви будете.
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Думаю, не будет никакого контракта. Ни та, ни другая сторона явно не готовы договариваться... А согласие есть продукт непротивления сторон (с) Ильф и Петров
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Просто не може існувати основа домовленостей щодо транзиту газу.
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Да похоже на то... Украина не может и не сможет пойти на компромисс по решению Стокгольмского арбитража, а наши клоуны считают, что успеют достроить Северный Поток 2 и Турецкий поток. Как итог- тупик
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Це глухий кут для всіх. Але більше постраждає росія. Можу довго розповідати чим закінчиться Північний потік 2, а про Турецький потік взагалі не варто говорити.
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Соглашусь частично. Газпром больше потеряет при отсутствии контракта. Северный поток 2 выйдет на проектную мощность не раньше чем через полгода. Турецкий поток дает именно в транзите в Европу только 15 млрд кубов (вторые 15 идут только на Турцию). Транзит через Украину в прошлом году был 92 млрд кубов. А контракты у Газпрома уже заключены... Дания разрешения так и не дала (и не даст, я так считаю). Соответственно- в обход, теряя время и деньги. Ну и далее- штрафы, пени, все дела... Короче, все теряют деньги, Украина меньше, Газпром больше, но все теряют
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Саме так я написав (розумію, що ви перекладаєте Гуглом) , тому уважно перечитайте. Є ще дещо, що принесе збитки Газпрому.
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Я и без гугла понимаю собственно, я и согласен с вашим тезисом, добавил только своего мнения и понимания ситуации... А что еще?
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В процентном отношении кацапы потеряют меньше, в денежном больше. Но их это мало волнует, им надо Украину нагнуть, деньги второстепенное.
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А вот здесь не согласен. Деньги первостепенное, в любом случае. Газпром коммерческая организация, но обстоятельства с обоих сторон просто не позволят договориться
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От мені просто цікаво,а цей тіпа міністр в курсі справи,що Україна займає друге місце в Европі по запасам газу?
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Запаси дійсно у нас є. При цьому вкладати гроші у видобуток газу невигідно.
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Усомнюсь, что второе. Думаю Нидерланды (Гронингем) и Норвегия с месторождениями в Северном море все же больше могут дать...
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нада було висунути ультиматум на початку будівництва тих сєрвєрний потокоф - ніяких строєк - іначє перекриваєм трубу миттєво!!!
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Потом 15 апреля 2020 Наступний раунд переговорів щодо транзиту газу відбудеться після 11 листопада, - Оржель - Цензор.НЕТ 1852...Пошлите кацапов подальше и подорвите вышки в ЧМ
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Оржель) Много лет после деловой переписки с этим персонажем искренне думал, что он дебил, попка которого поставили на должность. Оржель возглавлял тогда Ассоциацию возобновляемой энергетики, которую создал ряд товарищей близких к Левочкину. С одной компанией пытались строить отношения с этой ассоциацией, но поняли, что чувак ни черта не смыслит сфере зеленой энергетики. Может он в классической энергетике большой специалист, но что то подсказывает что это спец в подмахивании сильным мира сего. Не зря он на самое жирное министерство поставлен, исполнителен, интеллект в пограничной степени дебильности, никуда не побежит, ничего не предпримет если Папа не скажет, да и в Москве похоже одобрили ключевого для них менеджера. Идеальный министр!
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кацапы будут тянуть время до последнего - оно играет им на руку. Они будут усиленно делать вид, шо ведут переговоры. А после того как достроят СП-2, просто разведут руками и скажут: "ну извиняйте, хлопцы, не договорились!". И на этом всё закончится.
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Так и будет. Но по крайней мере еще одна связь с мордором у нас будет естественным образом оборвана.
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