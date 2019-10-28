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 Пятерых фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в СИЗО в оккупированном Крыму, - адвокат Семедляев

Фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Биляла Адилова, Джемиля Гафарова, Шабана Умерова, Сервета Газиева и Яшара Муединова этапировали из России в СИЗО №1 оккупированного Симферополя.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев, передает Цензор.НЕТ.

"На днях еще пятеро фигурантов симферопольского дела Хизб ут-Тахрир по этапу были доставлены в СИЗО Симферополя - это Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Шабан Умеров, Сервет Газиев и Яшар Муединов", - рассказал адвокат.

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Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один - Раим Айвазов - содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3156394
 
 
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