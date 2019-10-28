 Зеленский - главам САП и НАБУ: "Мы на вас влиять не будем и не хотим". ФОТО

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с главами САП и НАБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Мы вас влиять не будем и не хотим. Мы верим в ваш профессионализм, вашу энергию, ту справедливость, которая есть у вас в сердце. Я как президент Украины хочу, чтобы топ-коррупционеры получили заслуженные приговоры. Сейчас есть большой шанс, и общество нам не простит, если мы ним не воспользуемся", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Назар Холодницкий Руководитель САП, в свою очередь отметил, что эффективная борьбы за коррупцией возможна только при условии сотрудничества всей антикоррупционной вертикали - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

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"Четыре года мы работаем как одна команда и в дальнейшем будем прилагать усилия, чтобы оправдать надежды общества на снижение уровня коррупции в государстве ", - отметил руководитель САП.

Холодницкий выразил надежду, что в ближайшее время ВАКС сможет поставить точку в делах по топ-коррупционеров, а украденные средства будут возвращены в доход государства.











