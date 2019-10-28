 Зеленский - главам САП и НАБУ: "Мы на вас влиять не будем и не хотим". ФОТО

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с главами САП и НАБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"Мы вас влиять не будем и не хотим. Мы верим в ваш профессионализм, вашу энергию, ту справедливость, которая есть у вас в сердце. Я как президент Украины хочу, чтобы топ-коррупционеры получили заслуженные приговоры. Сейчас есть большой шанс, и общество нам не простит, если мы ним не воспользуемся", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Назар Холодницкий Руководитель САП, в свою очередь отметил, что эффективная борьбы за коррупцией возможна только при условии сотрудничества всей антикоррупционной вертикали - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.
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"Четыре года мы работаем как одна команда и в дальнейшем будем прилагать усилия, чтобы оправдать надежды общества на снижение уровня коррупции в государстве ", - отметил руководитель САП.
Холодницкий выразил надежду, что в ближайшее время ВАКС сможет поставить точку в делах по топ-коррупционеров, а украденные средства будут возвращены в доход государства.
Это все что нужно знать о мании величия
Спасибо, кормилец.
Зеленський хоче змінити окремі положення кримінального законодавства. Зокрема, скасувати можливість внесення застави у справах з тяжкими корупційними злочинами. Законопроект під № 1009 вже зареєстрований на сайті Верховної Ради України.Президент пропонує внести зміни до статті 183 "Утримання під вартою". У діючому варіанті статті говорилося, що суд при ухваленні рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою має право не визначати розмір застави в кримінальному провадженні в трьох випадках.А саме:злочини, вчинені з застосуванням насильства чи погрозою його застосування;злочини, що спричинили загибель людини;якщо це стосується особи, якій в цій справі вже обирався запобіжний захід у вигляді застави. Проте, ця людина знову допустила порушення.У новій редакції - Зеленський пропонує додати четвертий пункт. Він якраз і стосується тяжких або особливо тяжких корупційних злочинів
Давай с одноглазников инфу, поверю. Бугогааа
понеділок, 28 жовтень 2019, 17:14
У мережі з'явилася інформація про те, що в президентській партії "Слуга народу" нібито зріє бунт через те, що один із заступників глави політсили не видав колегам гонорари. Про це повідомляється, зокрема, в Telegram-каналі "Крючок", передають Патріоти України.
Відзначається, що скандал розгорівся після того, як з'явився матеріал "Страны" про зарплати в конвертах, які нардепи отримали по трьох тарифах - "п'ятірка, десятка і п'ятнашка".
"Один із заступників глави фракції з тоналкою на обличчі, не називатимемо по імені, щоб не прославити, не доніс колегам частину з гонорарів, виданих із загального котла. Багато хто не дорахувався", - сказано в повідомленні.
"Не доніс. І тепер депутата називають Коля Недоносок. І готуються влаштувати "темну", - зазначив автор, не називаючи свої джерела.
Зауважимо, ім'я заступника голови фракції не називають, однак опис вказує на відомого ресторатора Миколу Тищенка. Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради, він дійсно займає вказаний пост у фракції. Крім того, серед заступників немає інших Микол.»
"Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы", - говорится в сообщении.Зеленский заявил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность.
То есть у ЗЕкловуна претензий за эти 4 года нет никаких к работе этих органов??? Его устраивает их "борьба" с корупцией?? Он смотрю их поддерживает , ничего менять не собираеца....Холодницкий всё так же на своём месте, и так же "бореца" с корупцией как и 4 года назад. Ясно - понятно как ЗЕкоманда будет "бороца" с корупцией.