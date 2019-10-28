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Все про:НАБУ (2925) Зеленский (3452) САП (1171)

 Зеленский - главам САП и НАБУ: "Мы на вас влиять не будем и не хотим". ФОТО

Украинские власти гарантируют Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро независимость в борьбе с коррупцией.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с главами САП и НАБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Мы вас влиять не будем и не хотим. Мы верим в ваш профессионализм, вашу энергию, ту справедливость, которая есть у вас в сердце. Я как президент Украины хочу, чтобы топ-коррупционеры получили заслуженные приговоры. Сейчас есть большой шанс, и общество нам не простит, если мы ним не воспользуемся", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Назар Холодницкий Руководитель САП, в свою очередь отметил, что эффективная борьбы за коррупцией возможна только при условии сотрудничества всей антикоррупционной вертикали - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Также на Цензор.НЕТ: САП зарегистрировала производство из-за переписки депутата от "Слуги народа" Медяника, - Холодницкий

"Четыре года мы работаем как одна команда и в дальнейшем будем прилагать усилия, чтобы оправдать надежды общества на снижение уровня коррупции в государстве ", - отметил руководитель САП.

Холодницкий выразил надежду, что в ближайшее время ВАКС сможет поставить точку в делах по топ-коррупционеров, а украденные средства будут возвращены в доход государства.

Зеленский - главам САП и НАБУ: Мы на вас влиять не будем и не хотим 01
Зеленский - главам САП и НАБУ: Мы на вас влиять не будем и не хотим 02
Зеленский - главам САП и НАБУ: Мы на вас влиять не будем и не хотим 03
Зеленский - главам САП и НАБУ: Мы на вас влиять не будем и не хотим 04
Зеленский - главам САП и НАБУ: Мы на вас влиять не будем и не хотим 05
Зеленский - главам САП и НАБУ: Мы на вас влиять не будем и не хотим 06

Источник: https://censor.net.ua/n3156393
 
 
 Топ комментарии
 
Он себя на ВЫ называет.
Это все что нужно знать о мании величия
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Зеленский - главам САП и НАБУ: "Мы на вас влиять не будем и не хотим".

Спасибо, кормилец. Зеленский - главам САП и НАБУ: "Мы на вас влиять не будем и не хотим" - Цензор.НЕТ 3777
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Он себя на ВЫ называет.
Это все что нужно знать о мании величия
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Зеленский - главам САП и НАБУ: "Мы на вас влиять не будем и не хотим".

Спасибо, кормилец. Зеленский - главам САП и НАБУ: "Мы на вас влиять не будем и не хотим" - Цензор.НЕТ 3777
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а я хочу узнать, сколько они еще будут прожирать и просирать народные копейки и ни хрена никого не садить, навроде ни одного корупционера в стране нет, а может сначала самих борцунов посадить, они и есть первые коруупционеры
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вони, мабуть, вдало просто вписались в схеми.
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А смельше, могьош? Назви фамілии борцунов
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ЗЕ просто хотел явку с повинной оформить, но не пока решился, отпетлял.
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Ну-ну. Будем Посмотреть куда они вернут деньги.
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Ничего . " Мы верим в ваш профессионализм, вашу энергию, ту справедливость, которая есть у вас в сердце." Я не верю .
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Ех не дали це петрові зробити зелебобіки,а він так все намагався змінити,не встиг сердешний
Зеленський хоче змінити окремі положення кримінального законодавства. Зокрема, скасувати можливість внесення застави у справах з тяжкими корупційними злочинами. Законопроект під № 1009 вже зареєстрований на сайті Верховної Ради України.Президент пропонує внести зміни до статті 183 "Утримання під вартою". У діючому варіанті статті говорилося, що суд при ухваленні рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою має право не визначати розмір застави в кримінальному провадженні в трьох випадках.А саме:злочини, вчинені з застосуванням насильства чи погрозою його застосування;злочини, що спричинили загибель людини;якщо це стосується особи, якій в цій справі вже обирався запобіжний захід у вигляді застави. Проте, ця людина знову допустила порушення.У новій редакції - Зеленський пропонує додати четвертий пункт. Він якраз і стосується тяжких або особливо тяжких корупційних злочинів
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Верим верим все 4 года . Еще забыли про СБУ и ГПУ вспомнить, как вам помогали.
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пішла чутка, що депутатам "СН" виплачують якісь гроши в конвертах...
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Бугогааааа "Крючок" в телеграме, бугогааа.
Давай с одноглазников инфу, поверю. Бугогааа
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Пассажир опять поссал в глаза зебобикам...а те как обычно орут...что это божья роса...
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И не надо ВЛИЯТЬ. Они бабло получили и пусть живут спокойно на Канарах
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"Коля-недоносок": У "Слузі народу" назрів серйозний скандал
понеділок, 28 жовтень 2019, 17:14
У мережі з'явилася інформація про те, що в президентській партії "Слуга народу" нібито зріє бунт через те, що один із заступників глави політсили не видав колегам гонорари. Про це повідомляється, зокрема, в Telegram-каналі "Крючок", передають Патріоти України.

Відзначається, що скандал розгорівся після того, як з'явився матеріал "Страны" про зарплати в конвертах, які нардепи отримали по трьох тарифах - "п'ятірка, десятка і п'ятнашка".
"Один із заступників глави фракції з тоналкою на обличчі, не називатимемо по імені, щоб не прославити, не доніс колегам частину з гонорарів, виданих із загального котла. Багато хто не дорахувався", - сказано в повідомленні.
"Не доніс. І тепер депутата називають Коля Недоносок. І готуються влаштувати "темну", - зазначив автор, не називаючи свої джерела.
Зауважимо, ім'я заступника голови фракції не називають, однак опис вказує на відомого ресторатора Миколу Тищенка. Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради, він дійсно займає вказаний пост у фракції. Крім того, серед заступників немає інших Микол.»
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мы на вас влиять не хотим, ног надо быстро кого-нибудь посадить. и это из уст преза между прочим, совсем не влияет...
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главы сап с планеты набу зажравшиеся свиньи Зеленский - главам САП и НАБУ: "Мы на вас влиять не будем и не хотим" - Цензор.НЕТ 6386
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"Мы на вас влиять не будем и не хотим". (с) Мы на вас сыграем!
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Вы там главное этим НАБУ, САП, "національна рада з питань антикорупційної політики " в з/п еще по нолику добавьте!
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Я бы очень удивился если бы увидел клоуна без его жены..Но нет, всё нормально Богданчик есть на фотках, он рядом шептунчик наш.
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смешно читать такие анонсы президента на поводку у Богдана. Да и что он может сказать толкового, что разве поистерить и похамить….шут он и есть шут в каком кресле не присел бы.
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ДБР и ***** конечно не заинтересуют за чей счет и как оплачивались боты Моники Янелох,ну а за чей счет вывозилась съемочная группа,монтировалась порнушка из Золотого,это ваапще ерунда.Бюджет фсьо стерпит,он жиж не Моника Янелох,которой 42 года
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Моника, а за чей счет у тебя ежедневный нескончаемый поток картинок против Зеленского?
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"Четыре года мы работаем как одна команда и в дальнейшем будем прилагать усилия, чтобы оправдать надежды общества на снижение уровня коррупции в государстве ", - отметил руководитель САП.

То есть у ЗЕкловуна претензий за эти 4 года нет никаких к работе этих органов??? Его устраивает их "борьба" с корупцией?? Он смотрю их поддерживает , ничего менять не собираеца....Холодницкий всё так же на своём месте, и так же "бореца" с корупцией как и 4 года назад. Ясно - понятно как ЗЕкоманда будет "бороца" с корупцией.
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Это расшифровывается как - когда будет арестован Порошенко?
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В низу мелким шрифтом.. "уже 42 года как не лох"
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