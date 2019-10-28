 Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом"

Расшифровка беседы Трампа с представителями СМИ опубликована на сайте Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя ситуацию вокруг своего возможного импичмента, Трамп несколько раз упомянул об "идеальной" телефонной беседе с Зеленским. Но потом оговорился и назвал его российским президентом.
В частности, Трамп сказал: "Теперь они не хотят говорить об осведомителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США. - Ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. ничего вообще".
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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Также на Цензор.НЕТ: Трамп хотел от Зеленского публичного заявления о расследовании относительно Байдена и вмешательства Украины в выборы в США, - Тейлор
"ох бука, бука, русский сцарь...."
Кизь
СКАЗКИ
NOËL
Ура! в Россию скачет
Кочующий деспо́т.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, суда́рь:
Вот бука, бука - русский царь!»
Царь входит и вещает:
«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал -
И делом не замучен.
Послушайте в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца - в желтый дом;
Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».
но победа за петросяном
и новое парламентское большинство из аншлага
Львів. Засідання міської ради.
Пропозиція з залу - "А давайте поставимо памятник Бандері ще один"!!!
Оплески !!! Так - Так викрикують депутати.
Хтось додає "В центрі міста" !!! Шаленні овіції! Зал стоїть.
Ще хтось додає "І щоб в руках вееееликого змія тримав"! Всі в екстазі і захопленні аплодують.
Ще хтось додає "І в змія в зубах москаль" ну все публіка в екстазі, оплески, крики. І в такому пориві один з депутатів підсумував "і москаля кожен день міняти - щоб не смерділо".
Кстати петя-боты регулярно капитулируют как и Кива а некоторые даже не один раз ! ))
Коломойский получает на разграбление всю страну, а чтобы параша прекратила войну Беня возвращает страну в орбиту параши, с помощью своего зеленого клоуна