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 Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом"

Лидер США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о телефонном разговоре с Зеленским, оговорился и назвал его "новым российским президентом".

Расшифровка беседы Трампа с представителями СМИ опубликована на сайте Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя ситуацию вокруг своего возможного импичмента, Трамп несколько раз упомянул об "идеальной" телефонной беседе с Зеленским. Но потом оговорился и назвал его российским президентом.

В частности, Трамп сказал: "Теперь они не хотят говорить об осведомителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США. - Ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. ничего вообще".

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп хотел от Зеленского публичного заявления о расследовании относительно Байдена и вмешательства Украины в выборы в США, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3156391
 
 
 Топ комментарии
 
Неее не оговорисля.... оговорка по Фрйду это всегда то что язык скрывает в голове... Кацапы скоро у вас начнется веселая житуха... Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом" - Цензор.НЕТ 2390
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)(уйло так і інфаркт може отримати (дай Боже) Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом" - Цензор.НЕТ 5970
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неа.. Трамп имел в виду "новый проросийский презЕдент"
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Вряд ли. Трамп, походу, оговорился в слове "резидент".
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Ну а шо? Норм. поставимо після перемоги над кацапами Зелю там покерувати! Їм панравіцца! Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом" - Цензор.НЕТ 3941
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комплимент сомнителен, сомнителен....

"ох бука, бука, русский сцарь...."

Кизь
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а ведь Алексакндр Сергеич был все же "западником"

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NOËL

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспо́т. Трамп назвав Зеленського "новим російським президентом" - Цензор.НЕТ 9808
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, суда́рь:
Вот бука, бука - русский царь!»
Царь входит и вещает:
«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал -
И делом не замучен.
Послушайте в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку, Трамп назвав Зеленського "новим російським президентом" - Цензор.НЕТ 9808
А Соца - в желтый дом;
Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».
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Неее не оговорисля.... оговорка по Фрйду это всегда то что язык скрывает в голове... Кацапы скоро у вас начнется веселая житуха...
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светлаков и галустян напряглись,

но победа за петросяном

и новое парламентское большинство из аншлага
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Кому как не Трампу это известно. Трамп и Зеленский российские резиденты.
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Правильніше -про-російським президентом. По-суті все вірно.
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трам видно что-то знает ху*йлу нужно начинать бояться
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Путину приготовится на выход, вместе с Трампом У них теперь Зеленский президент..Вот это я понимаю президент Украины, Он теперь сам выбирает страну дал своего президенства)
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А почему бы И НЕТ?, Пусть там ЛОхов разводит Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом" - Цензор.НЕТ 2303
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Моню Бубочку-"спалил" поехавший Дональд.
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Ничего удивительного. Оба плюгавые, ссыкливые, гамнистые, хамовитые, брехливые - попробуй их различи.
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А какой Ваш през? Белый и пушистый? Умный? Красивый? Любящий Украину? Приблизивший мир в страну, которую он так любит? Трезвенник? Нет, мне просто интересно, почему у Вас ВСЁ так однобоко всегда? Справедливости ради, если, конечно, она у Вас есть, ответьте хотя бы сами себе, зачем это всё? Не нужно себя обманывать. Не нужно. Нехорошо это. И еще. Пожалуйста, может, уже хватит материться и оскор*****?)) На нас же россияне смотрят и ржут благодаря таким комментам, как Ваш). Спасибо Вам за то, что поняли.
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только рефиевский президент забирает чужие земли, никогда не оскорблял ********* и свое не отдаст, а гопник Зе отдает Украину по частям, он сепар, который оскорблял страну.
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Ми їм велічайшого збагрим. Хай рашку руйнує. Це в нього професійно виходить
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Вот это подарок! Фактически карт-бланш на ликвидацию Моники
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рыжик совсем оторвался от реальности. Крепитесь амеры, доник чокнулся.
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Просто Трамп ещё Галустяна не видел. Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом" - Цензор.НЕТ 4637
Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом" - Цензор.НЕТ 4698
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Тут многие стебутся по поводу - Зеленский - будущий президент России. Смешно. Но по сути, Трамп не сильно отличает Украину от России. А завтра можно ждать оговорки, Украина - это часть России?
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и фьють Украина сразу превратится в рашу ! Петя - боты вы такие фантазеры ......
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Так эта шо теперь рашу к Украине присоединять придется ? - я против !
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Ты против? А если представить, что все газовые месторождения западной и восточной Сибири подконтрольны Киеву? И много чего ещё можно представить, тогда что скажешь?
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Трамп явно бандеровец 😀😀😀

Львів. Засідання міської ради.
Пропозиція з залу - "А давайте поставимо памятник Бандері ще один"!!!
Оплески !!! Так - Так викрикують депутати.
Хтось додає "В центрі міста" !!! Шаленні овіції! Зал стоїть.
Ще хтось додає "І щоб в руках вееееликого змія тримав"! Всі в екстазі і захопленні аплодують.
Ще хтось додає "І в змія в зубах москаль" ну все публіка в екстазі, оплески, крики. І в такому пориві один з депутатів підсумував "і москаля кожен день міняти - щоб не смерділо".
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зеленский не хочет покупать ваш газ по 600 дол и обсирать байдена не хочет? ну тады дааа
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Та нічого Трамп не обмовився... Обидвох кличуть Вофкамі. Обидвоє нетрадиційної сексуальної орієнтації. Обидвоє закомплексовані недомірки. Та і відкликаються обидва на одне поганяло - ***** 😕
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А може ***** вже вирішив хто буде його наступником, і наступник на посаду Союзних Стран- не Лукашенко, а Зеленський?
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трамп оговорился, правильно будет: "..новый молороссийский президент..."
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Кстати петя-боты регулярно капитулируют как и Кива а некоторые даже не один раз ! ))

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Та Трампу абсолютно пофик, что один клоун, что другой)
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На кільки я знаю в Конгресі США Трампа поза очі багато хто називає "Міністр Іноземних Справ Путіна".
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А що тут дивного? Що то мале *****, що то. А взагалі він цим показав, що ми для них всі однакові - рюсські...
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Було би дуже непогано спровадити нашого Вовчика на росію
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трам-пам-пам уже пєрєтьор з ****** і Україну здав в зону впливу кримля, тому не вбачає різниці між Кієвом і масквою
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а шо йому думати, якшо супєр-мєндєльша пише PIVA
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Трамп просто сказал как есть, зеленая мразь - ставленник кремля.
Коломойский получает на разграбление всю страну, а чтобы параша прекратила войну Беня возвращает страну в орбиту параши, с помощью своего зеленого клоуна
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Клоун даже хуже ***** и намного. ***** хоть чужих сливает, а эта малоросская мерзость своих же предаёт. К ***** ненависть, злоба, проклятье, а к клоуну лишь презрение и брезгливость, .жалкий кацапский колаборант.
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ЦРУ давно доложила Трампу на кого работает клоун, поэтому Трамп и асоциирует его с Рашкой, а не с Украиной.
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звичайно, що Трамп мав на увазі "малороський президент"
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Зє!біл не український прєзідєнт, а російський рєзідєнт
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Ну оговарился, так зачем это пихать в новости да еще жирным шрифтом как важную. Помню как Петя ляпнул что Украина оккупировала часть Донбасса.
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