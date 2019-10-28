 Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, ранее в тот же вечер репортер и Джулиани говорили о его связях с периферийной иранской оппозиционной группой. На следующее утро сотрудник медиа обнаружил на голосовой почте звонок длительностью ровно три минуты - именно такой была максимальная длительность записи.
В разговоре было слышно, как Джулиани обсуждает заграничные сделки в Бахрейне и сетует на потребность в наличных деньгах, хотя трудно понять весь контекст разговора. Советник Трампа также упоминает в беседе его конкурента на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.
Среди претензий Джулиани: Байден вмешался, чтобы прекратить расследование деятельности украинской газовой компании, потому что в совете был его сын Хантер, и что Хантер Байден использовал вице-президентскую должность отца, чтобы заработать $1,5 миллиарда от китайских инвесторов.
"Это печальная ситуация. Вы знаете, как они зарабатывают? Байден торговал на своем государственном посту, так как он был сенатором", - добавил Джулиани.
Вскоре после этого Джулиани снова возвращается к Хантеру Байдену.
"Когда он (Джо Байден - ред.) стал вице-президентом, ребенок решил объехать весь мир и сказать: Наймите меня, потому что я сын Джо Байдена. И большинство людей не будут нанимать его, потому что у него были проблемы с наркотиками", - отметил адвокат Трампа.
В записи Джулиани ничего не упоминает о своей деятельности в Украине и за ее пределами. Однако он делает необоснованные заявления о работе Хантера Байдена за границей.
"Всего его сын заработал от 5 до 8 миллионов. Было отмыто 3 миллиона незаконных транзакций", - говорит Джулиани.
Запись заканчивается так же, как и началась. "Они (Украина - ред.) не хотят проводить расследование, потому что он (Байден - ред.) защищен, поэтому мы должны заставить их сделать это", - говорит Джулиани.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
А вот вы должны нам!
И очень много - за защиту Цивилизации от Орды
Он остается на плаву только благодаря противостоянию двух партий типа своих не сдаем чтобы они не сделали
Звонил в прачечную, а попал к репортеру?