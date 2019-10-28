EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1231  13
Материалы по теме:
Все про:Байден (462) США (15675) Джулиани (65)

 Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC

Поздно ночью 16 октября Рудольф Джулиани позвонил репортеру NBC News. Оказалось, что звонок был случайным, но записался на голосовую почту.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, ранее в тот же вечер репортер и Джулиани говорили о его связях с периферийной иранской оппозиционной группой. На следующее утро сотрудник медиа обнаружил на голосовой почте звонок длительностью ровно три минуты - именно такой была максимальная длительность записи.

В разговоре было слышно, как Джулиани обсуждает заграничные сделки в Бахрейне и сетует на потребность в наличных деньгах, хотя трудно понять весь контекст разговора. Советник Трампа также упоминает в беседе его конкурента на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не позволю, чтобы Украина была пешкой", - Зеленский об отношениях с США

Среди претензий Джулиани: Байден вмешался, чтобы прекратить расследование деятельности украинской газовой компании, потому что в совете был его сын Хантер, и что Хантер Байден использовал вице-президентскую должность отца, чтобы заработать $1,5 миллиарда от китайских инвесторов.

"Это печальная ситуация. Вы знаете, как они зарабатывают? Байден торговал на своем государственном посту, так как он был сенатором", - добавил Джулиани.

Вскоре после этого Джулиани снова возвращается к Хантеру Байдену.

"Когда он (Джо Байден - ред.) стал вице-президентом, ребенок решил объехать весь мир и сказать: Наймите меня, потому что я сын Джо Байдена. И большинство людей не будут нанимать его, потому что у него были проблемы с наркотиками", - отметил адвокат Трампа.

Также читайте: Байден заявил, что его сын, работая в Украине, не сделал ничего плохого: В этом можно убедиться из расследования

В записи Джулиани ничего не упоминает о своей деятельности в Украине и за ее пределами. Однако он делает необоснованные заявления о работе Хантера Байдена за границей.

"Всего его сын заработал от 5 до 8 миллионов. Было отмыто 3 миллиона незаконных транзакций", - говорит Джулиани.

Запись заканчивается так же, как и началась. "Они (Украина - ред.) не хотят проводить расследование, потому что он (Байден - ред.) защищен, поэтому мы должны заставить их сделать это", - говорит Джулиани.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Читайте также: Трамп хотел от Зеленского публичного заявления о расследовании относительно Байдена и вмешательства Украины в выборы в США, - Тейлор

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3156389
 
 
 Топ комментарии
 
У нас в стране Война . Идите в зад со своими сынками .
 показать весь комментарий
 
В США выборы, нужен скандал с конкурентами, а в Украине оно надо кому, вдруг Байдена выберут президентом, а у Трампа шансов мало.... похоже, что так настаивают его близкие Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 1110
 показать весь комментарий
 
Джули, мы никому ничего не должны.

А вот вы должны нам!
И очень много - за защиту Цивилизации от Орды Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 3777
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас в стране Война . Идите в зад со своими сынками .
 показать весь комментарий
 
 
В США выборы, нужен скандал с конкурентами, а в Украине оно надо кому, вдруг Байдена выберут президентом, а у Трампа шансов мало.... похоже, что так настаивают его близкие Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 1110
 показать весь комментарий
 
 
Джули, мы никому ничего не должны.

А вот вы должны нам!
И очень много - за защиту Цивилизации от Орды Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 3777
 показать весь комментарий
 
 
к сожалению сейчас тренд не тот - Америка самоизолируется
 показать весь комментарий
 
к чему этот анонс, и все с сомнительных источников. Уже начитались Бигуса с его больным воображением
 показать весь комментарий
 
 
На черепаху він туже схожий. І було б добре,якщо тільки на Тортіллу...
 показать весь комментарий
 
Байден прожженый коррупционер, деловар из Делавера
Он остается на плаву только благодаря противостоянию двух партий типа своих не сдаем чтобы они не сделали
 показать весь комментарий
 
как понять "при случайном звонке"?
Звонил в прачечную, а попал к репортеру?
 показать весь комментарий
 
 
Дональда там уже конкретно за яйца хватают. Импичмент маячит все яснее.
 показать весь комментарий
 
Ага в Украине мало своих проблем... Пусть приезжают и расследуют, если им так хочется
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть, Трамп десь назвав нашого Вовася президентом росії )))))
 показать весь комментарий
 
 
Его слова - лишнее подтверждение того, что Украина, к сожалению, всего лишь разменная пешка на геополитической арене
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх