 Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, ранее в тот же вечер репортер и Джулиани говорили о его связях с периферийной иранской оппозиционной группой. На следующее утро сотрудник медиа обнаружил на голосовой почте звонок длительностью ровно три минуты - именно такой была максимальная длительность записи.

В разговоре было слышно, как Джулиани обсуждает заграничные сделки в Бахрейне и сетует на потребность в наличных деньгах, хотя трудно понять весь контекст разговора. Советник Трампа также упоминает в беседе его конкурента на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

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Среди претензий Джулиани: Байден вмешался, чтобы прекратить расследование деятельности украинской газовой компании, потому что в совете был его сын Хантер, и что Хантер Байден использовал вице-президентскую должность отца, чтобы заработать $1,5 миллиарда от китайских инвесторов.

"Это печальная ситуация. Вы знаете, как они зарабатывают? Байден торговал на своем государственном посту, так как он был сенатором", - добавил Джулиани.

Вскоре после этого Джулиани снова возвращается к Хантеру Байдену.

"Когда он (Джо Байден - ред.) стал вице-президентом, ребенок решил объехать весь мир и сказать: Наймите меня, потому что я сын Джо Байдена. И большинство людей не будут нанимать его, потому что у него были проблемы с наркотиками", - отметил адвокат Трампа.

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В записи Джулиани ничего не упоминает о своей деятельности в Украине и за ее пределами. Однако он делает необоснованные заявления о работе Хантера Байдена за границей.

"Всего его сын заработал от 5 до 8 миллионов. Было отмыто 3 миллиона незаконных транзакций", - говорит Джулиани.

Запись заканчивается так же, как и началась. "Они (Украина - ред.) не хотят проводить расследование, потому что он (Байден - ред.) защищен, поэтому мы должны заставить их сделать это", - говорит Джулиани.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.