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 Политика Украины
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Все про:Кудрявцев (16) Госархстройинспекция (34)

 Экс-глава ГАСИ Кудрявцев считает причиной своего увольнения внедренные им реформы в ведомстве

Причиной увольнения Кудрявцев считает реформы в ГАСИ.

Руководитель Госархстройинспекции в 2015-2018 годах, уволенный правительством Владимира Гройсмана Алексей Кудрявцев считает, что причиной его увольнения стали реформы, которые он внедрил в своем ведомстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кудрявцева УНИАН.

В частности, по словам Кудрявцева, речь идет о проекте "Прозрачная ГАСИ" и других электронных сервисах, которые максимально снижают коррупционные риски.

По словам экс-чиновника, безумное давление на него началось именно тогда, когда реформа вышла на финальный уровень.

"Прошлой осенью вся та реформа, которой мы занимались в ГАСИ в течение трех лет, вышла на финальный этап. Это, кроме прочего, означало, что настало время увольнять двух последних руководителей теруправлений ГАСИ, которые были очагами коррупции – в Одесской области и в Киеве. На этот момент уже была запущена система "Прозрачная ГАСИ" (электронная система выдачи разрешений на строительство), были приняты первые нормативные акты, которые противодействовали коррупции. Так вот, когда был уволен руководитель ТУ ГАСИ в Одесской области, которое было наиболее коррумпированным, началось безумное давление .... То есть люди, которых я называю "строительная мафия", понимали, что следующим шагом станет замена руководителя ТУ ГАСИ в Киеве... Местным строительным мафиям не хотелось терять годами отработанные и налаженные схемы", - заявил Кудрявцев.

По его словам, в конце сентября 2018 года он на заседании правительства презентовал "Прозрачную ГАСИ" и рассказал об успехах в борьбе с коррупцией.

"Возможно, до этого строительная мафия не очень верила в наш успех, но после презентации все стало слишком реальным. Когда все заработало и все увидели, что механизм – действенный, люди, которые годами сидели на взяточных схемах, сделали все, чтобы меня уволить", - говорит экс-глава ГАСИ.

Он отметил, что за три года возглавляемое им ведомство сделало немало важных шагов для отрасли.

"Первое – выполнили требования закона о децентрализации, передав функции ГАСИ многим местным общинам. Второе – заменили многих руководителей теруправлений ГАСИ, которые работали на своих местах, ...которые сидели на коррупционных схемах. Третье – разработали и добились принятия закона №1817, который положил конец многим незаконным стройкам за счет замены пяти категорий сложности на три класса последствий в строительстве и отмене декларативного принципа начала строительства. Четвертое – перевели целый ряд услуг в электронный режим, чтобы исключить влияние человеческого фактора", - подчеркнул Кудрявцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3156383
 
 
 Топ комментарии
 
По роже видно, что человек за народ думал. Экс-глава ГАСИ Кудрявцев считает причиной своего увольнения внедренные им реформы в ведомстве - Цензор.НЕТ 5947
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Единственная реформа которая на лицо в ГАСИ это его ХАРЯ!!!
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Действительно солидный диаметр рехворматорской будки.
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Единственная реформа которая на лицо в ГАСИ это его ХАРЯ!!!
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Появится другая рожа , от зели , худая и ненасытная .
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Действительно солидный диаметр рехворматорской будки.
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Ну ясно же что не из-за коррупции и мутных схем. Только "рехворматоры" страдают.
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Суть реформ - стали брати хабарі не лише баксами, а й швейцарськими франками?
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С такой мордой... да, сразу видно реформатор. Был. Теперь Украина осталась из без реформы, и без реформатора. Может хоть теперь заживём?
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ИМХО такие как ты никогда не заживут. Кто хочет жить тот и так живет хорошо! Ты должен понять что лодыри нигде жить хорошо не будут!
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По такой логике в нищем СеСеСеРе одни лодыри жили, и именно поэтому и из-за них развалилась вяликая и нерушимая.
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а шо не?
Все работали с под палки за водку!
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Как работали при СССР так работали и то, что то поколение наработало олигархи за 28 лет так и смогли всё разворовать.
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Это совсем другая история! Народ сам позволил себя ограбить, а теперь рассказывает сказки что его ограбили!
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Так всё-таки - "лодыри" или "позволил себя ограбить"?
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За 30 лет выросло поколение которое к совкодрочерам уже не имеет никакого отношения!
Сейчас свобода, не устраивает зароботок в Украине едь в Европу или дальше!
Но лучше конечно сидеть и плакать что - все пропало!
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Вопрос не об этом был: люди нищие - потому что лодыри, или потому что их грабят?
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Тут вопрос не так.
Люди нищие потому что - лодыри!
Страна нищая потому что - грабят!
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Кстати ваше сравнение примерно как хер с пальцем!
Догадаетесь почему?
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А с ***** я лодырь, притырка ты кусок? Украина самая бедная страна в Европе - так у нас весь народ Украины тогда лодырь, за то реформаторы в Украине с мордами хер за три дня обойдёшь.
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Слишь петух казламордый ты базар фильтруй...самая бедная страна Европы... быдло методичку поменяй!
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а с чем ты, притырок, не согласен? С МВФ или просто аби ГАВкнуть
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а ты притырок с чем согласен или у тебя просто тема такая постоянно подгавкивать??
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чего он так печалится, Зе всех бывших подбирает, не брезгует ни жопоблоком, ни жополизов
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Знаете мы смеемся , а они действительно народ за быдло считают .
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Так если оно в большинстве так и есть почему они должны считать по другому?
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Вы считаете народ Украины в своей основе быдлом ?
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Это не только я считаю, а и ваш президент Зеленский! А шо он не прав?
Это то не многое где я с ним согласен!
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хорошо, что не ваш, удмурдъ.. ваш Вова не наш Вова
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с принятием закона №1817 увеличилось количество объектов, на которые необходимо разрешение ГАСИ. соответственно поток денег вырос... рехворма...

поэтому в ГАСИ брали, берут и планируют дальше брать...

хотя, если это контору разогнать нахрен... то особо ничего не изменится. взяток тока меньше будет...
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Прихожу в Киевобленерго, в едином окне спрашиваю, - мне надо свет на обьект подключить?!
- Посмотрела и говорит, - не, нет возможности!
Шо никак?
- Не никак!
Говрю, - так там надо мной линия 10КВТ, давайте трансформатор поставлю!
-Посмотрела... не низя!
Шо никак?
- Не никак, нет возможности.
Так еще же никто на место не выезжали и не смотрел есть возможность или нету?!
- Ничем не могу помочь!
ок... звоню "хорошим людям". Говорю, - надо свет подключить.
- ок, узнаю.
Через час перезванивает и говорит, 3000 баксов на взятки и 3 месяца сроку.
Говорю ок, делаем!
В ГАСИ примерно так же!
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Облэнерго и облгаз , это отдельная страна внутри Украины . И пока будет Ахметов , Фирташ и др бандюки влиять на экономику , не чего не изменится .
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Так мне вот с обленерго не понятно одно. Это Ахметов нас разводит как лохов еще бабла срубить или это его шестерки творят беспредел??? А если шестерки то это с его молчаливого согласия или как?!...
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киевоблэнергу москали держат. ВЭС-энэрджи... правда вроде как собирались продать...

но суть не миняецо. ибо монополист. и без них никак.

разве шо ветряк... Экс-глава ГАСИ Кудрявцев считает причиной своего увольнения внедренные им реформы в ведомстве - Цензор.НЕТ 1468
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а шо так дешево?
или вы еще забыли указать, шо плюс все работы по подключению за ваш счет?
или это ларек подключить?
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Конечно за мой я же написал что 3000уе только на взятки.
Все вместе с трансформатором 30кВТ обошлось примерно 10 000уе
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Жах ! Я подключал дом за 2 . Уставши бегать по району .
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Дом соседу подключали тоже "уставши бегать" так обошлось 500уе со всем. Мощность 3квт. (кажись 1800 за 1квт), столбы были.
Но то я писал под промку.
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у меня к промобъекту для начала мегават нуна. та еще история....
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А от може хто небудь мені пояснити,а чим,власне,займалась ця госархстройінспекція,тьху,прости Господи?
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Разводила застройщиков на бабло, со времен Януковича перевела все потоки какие только можно даже самые маленькие на себя и разводила всех как котят!
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При Януке ГАСИ были никто и на них обычно болт забивали, если не стройка за бюджетные бабки. А вот когда им дали волю штрафовать всех и вся (за начало работ без "Дозволу на початок будівництва" и когда с третьей подачи документов на получение дозволу документы заворачивали - типа там "за невірну інформацію в наданих документах") - вот тогда они вздохнули полной грудью и зажили, что короли!
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Так вот при Януковиче, примерно в 13году они и начали беспредел. До этого они были никто.
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Да, точно, (вспомнил) дали волю этим лахмандеям в 2013-м году.
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а шо, по морде лица не понятно？голодали же！
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А ты попробуй чего либо строить начать (разумеется не у себя во дворе и при наличии уже согласованного везде проекта со всеми печатями) и узнаешь. Минимальный штраф для часного лица от 6 тыщ грн за начало строительных работ без согласования с ГАСИ, а для юр. лиц от 90 тыщ грн.
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Я все построил что мне надо было, на ГАСИ ложил хер! Пока продавать не буду никаких проблем не будет.
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Это потому, что стройка на твоей земле у тебя на участке за забором.
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Ну да, но все равно надо писать декларацию о начале и конце строительства иначе штраф.
Но выгоднее заплатить штраф чем писать декларации. потому что без взятки все равно ничего не решить. а если жмут сроки то...
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Соя, запевай, кудрявцев патриот, верните кудрявцева！
А шо, у вас и гонтарева страдалица
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