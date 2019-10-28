 В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

По словам представителя министра координатора спецслужб, Станислава Жарина, следователь собрал доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой.

Во время задержания сотрудники Агентства внутренней безопасности обыскали места проживания и работы мужчины.

Во время обыска было найдено нелегальное огнестрельное оружие и амуниция, а также электронные носители и документы. Кроме того, обыскали места прописки и фактического проживания лиц, имевших контакт с Петром С.

Задержанный также обвинен в нелегальном хранении оружия и в том, что он пользовался фальшивым документом.

26 октября Районный суд Варшавы Сьрудмесьце после рассмотрения заявления прокуратуры применил в отношении Петра С. временный арест. Следствие по делу ведет Агентство внутренней безопасности под наблюдением Мазовецкого департамента по делам организованной преступности и коррупции Государственной прокуратуры в Варшаве.

Напомним, ранее также стало известно, что Агентство национальной безопасности Болгарии заподозрило первого секретаря посольства РФ в шпионаже. Дипломат со скандалом покинул страну.

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