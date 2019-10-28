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Все про:Польша (4951) Россия (74130) шпионаж (827)

 В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

По словам представителя министра координатора спецслужб, Станислава Жарина, следователь собрал доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой.

Во время задержания сотрудники Агентства внутренней безопасности обыскали места проживания и работы мужчины.

Во время обыска было найдено нелегальное огнестрельное оружие и амуниция, а также электронные носители и документы. Кроме того, обыскали места прописки и фактического проживания лиц, имевших контакт с Петром С.

Задержанный также обвинен в нелегальном хранении оружия и в том, что он пользовался фальшивым документом.

26 октября Районный суд Варшавы Сьрудмесьце после рассмотрения заявления прокуратуры применил в отношении Петра С. временный арест. Следствие по делу ведет Агентство внутренней безопасности под наблюдением Мазовецкого департамента по делам организованной преступности и коррупции Государственной прокуратуры в Варшаве.

Напомним, ранее также стало известно, что Агентство национальной безопасности Болгарии заподозрило первого секретаря посольства РФ в шпионаже. Дипломат со скандалом покинул страну.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156381
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и начался ПАДЕЖ ДИПЛОМАТОВ РАШИ. 😀😀😀
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Зато у нас никого не ловят, безвиз с агрессором, война , а власти пох, все открыто - заезжай кацап - Зеля рад будет, хоть с гранатой,хоть с гранатометом. Слуги скоро с хлебом солью будут встречать.Ни диверсантов не ловят, ни шпионов. Все хорошо.
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Зрозуміло. Зеленському в Польщу не можна.
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Вот и начался ПАДЕЖ ДИПЛОМАТОВ РАШИ. 😀😀😀
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Зато у нас никого не ловят, безвиз с агрессором, война , а власти пох, все открыто - заезжай кацап - Зеля рад будет, хоть с гранатой,хоть с гранатометом. Слуги скоро с хлебом солью будут встречать.Ни диверсантов не ловят, ни шпионов. Все хорошо.
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В Болгарии российский дипломат подозревается в шпионаже - Радио Свобода
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Та шо ж такое? В Болгарии, в Польше.. Может не надо их ловить? Может там посыпать чем-то или из баллончика побрызгать?...
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Зрозуміло. Зеленському в Польщу не можна.
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Да козломордых не куда пускать не надо . Вся их история это ложь , воровство и убийства .
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В Болгарии аналогично
Кацапскому шпиону отрезали гллову и натягули на жопу глаз
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Сколько одинаковых новостей, в Литве судит чувака за шпионаж, который за бабло рашка тюдей три года строил фэйки про Литву
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Мазовецкий департамент..... Там у них целое кубло. Ту дрянь шо называют паштетом Мазовецкий выпускают россияне на территории Польши
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