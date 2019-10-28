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Все про:прививка (85) Ужгород (320) дифтерия (26)

 Более 3,5 тысяч жителей Ужгорода за последние дни сделали прививки от дифтерии

Прививочные пункты работали на выходных, чтобы обслужить всех желающих.

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Елизавета Биров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С четверга, 24 октября по 27 октября в Ужгороде от дифтерии привилось 3558 человек, из них 400 - студенты. Пункты прививки работали и в субботу, и в воскресенье. Кампанию по ревакцинации провели также и в ОГА: в медпункте администрации от дифтерии получили прививки 68 служащих, некоторые пришли со своими семьями", - сообщила Биров.

По ее словам, кампанию по созданию коллективного иммунитета против дифтерии в области продлят. Вместе с тем она подчеркнула, что принудительной вакцинации, в частности, для студентов нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве зафиксирован второй случай заболевания дифтерией, - лабораторный центр МОЗ

Как отметила завотделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик, сейчас в Закарпатье рекомендуют делать прививки детям до года, учитывая то, что первичный иммунитет имеет большое значение.

"Кроме того, в группу риска входят дети в возрасте от 16 лет (охвачено только половина из запланированного количества для прививки) и взрослые (34% ревакцинированных). Кроме того, что среди населения незначительное внимание уделяется ревакцинации, ситуация осложняется еще и тем, что значительное количество закарпатцев постоянно находится на работе за рубежом. А по статистике - именно взрослые преимущественно болеют дифтерией в Украине", - отметила Тимчик.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных, - советник главы Минздрава Голубовская

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на прошлой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии. Инфекцию обнаружили у 15 студентов-иностранцев Ужгородского национального университета.

В среду, 23 октября для четверых инфицированных использовали всю имеющуюся в области сыворотку против дифтерии - 8 доз. В четверг, 24 октября на специальном заседании комиссии в Минздраве было решено направить в Закарпатье еще 20 доз антидифтерийной сыворотки.

Администрация Ужгородского национального университета также обратилась с помощью предоставить 100 доз вакцины в посольство Индии (заболевшие студенты - граждане этой страны). Ожидают, что вакцина из Индии поступит в Закарпатье на следующей неделе.

Читайте также Цензор.НЕТ: "Болезни безразлично, какого цвета наша кожа", - ужгородцев просят прекратить дискриминацию больных дифтерией студентов-иностранцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3156380
 
 
 Топ комментарии
 
обосрались... а так были уверены что прививки это плохо..))))
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все норм, "Жареный петух " в попу работает Более 3,5 тысяч жителей Ужгорода за последние дни сделали прививки от дифтерии - Цензор.НЕТ 875
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Доки смажений півень в дупу не клюне - мужик не перехреститься 😕
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все норм, "Жареный петух " в попу работает Более 3,5 тысяч жителей Ужгорода за последние дни сделали прививки от дифтерии - Цензор.НЕТ 875
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Когда было модно верещать что вакцинация это ужасно и плохо, вплоть до ее запрета дажа то эт норм. А когда запахло "жаренным" то все как один рванули БЫСТРО делать вакцинаю.. Обожаю свой народ.
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... Бога Луи Пастера?
раньше чухаться надо было БЫ
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обосрались... а так были уверены что прививки это плохо..))))
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Доки смажений півень в дупу не клюне - мужик не перехреститься 😕
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и аллергия не противопоказание к прививкам
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Якихось пару студентів-індусів раптово змінили світогляд ужгородців )
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