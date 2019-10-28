 Более 3,5 тысяч жителей Ужгорода за последние дни сделали прививки от дифтерии

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Елизавета Биров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С четверга, 24 октября по 27 октября в Ужгороде от дифтерии привилось 3558 человек, из них 400 - студенты. Пункты прививки работали и в субботу, и в воскресенье. Кампанию по ревакцинации провели также и в ОГА: в медпункте администрации от дифтерии получили прививки 68 служащих, некоторые пришли со своими семьями", - сообщила Биров.

По ее словам, кампанию по созданию коллективного иммунитета против дифтерии в области продлят. Вместе с тем она подчеркнула, что принудительной вакцинации, в частности, для студентов нет.

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Как отметила завотделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик, сейчас в Закарпатье рекомендуют делать прививки детям до года, учитывая то, что первичный иммунитет имеет большое значение.

"Кроме того, в группу риска входят дети в возрасте от 16 лет (охвачено только половина из запланированного количества для прививки) и взрослые (34% ревакцинированных). Кроме того, что среди населения незначительное внимание уделяется ревакцинации, ситуация осложняется еще и тем, что значительное количество закарпатцев постоянно находится на работе за рубежом. А по статистике - именно взрослые преимущественно болеют дифтерией в Украине", - отметила Тимчик.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на прошлой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии. Инфекцию обнаружили у 15 студентов-иностранцев Ужгородского национального университета.

В среду, 23 октября для четверых инфицированных использовали всю имеющуюся в области сыворотку против дифтерии - 8 доз. В четверг, 24 октября на специальном заседании комиссии в Минздраве было решено направить в Закарпатье еще 20 доз антидифтерийной сыворотки.

Администрация Ужгородского национального университета также обратилась с помощью предоставить 100 доз вакцины в посольство Индии (заболевшие студенты - граждане этой страны). Ожидают, что вакцина из Индии поступит в Закарпатье на следующей неделе.

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