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 Происшествия, Общество
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Все про:ГПУ (9433) увольнение (1744) Рябошапка Руслан (171) Окружной админсуд Киева (27) Кизь (1)

 Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд

Бывший заместитель генпрокурора Сергей Кизь подал иск к Генеральной прокуратуре о восстановлении в должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева, в который поступил иск.

Кизь считает, что решение о его увольнении противоречит положениям Конституции, является противоправным и должно быть отменено.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

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После увольнения Кизя журналисты BIHUS.info напомнили, чем он запомнился: "Рябошапка таки это сделал! И месяца не прошло после сюжета Данила Мокрика о зашкваре зама генпрокурора Кизя, а его уже уволили! Он достался господину Рябошапке "в наследство" от Луценко, который назначил его перед увольнением. Напомним, что учудил Кизь всего за два месяца в должности: - закрыл дело Калетника по "законам 16 января", попросил Канаду снять санкции с одиозного Портнова, переколбасил подразделение дел Майдана. А раньше, до назначения замом, Кизь навредил спецоперации НАБУ по паспортному делу Дины Пимаховой (а она ему в это время помогла получить загранпаспорта на всю семью)".

Источник: https://censor.net.ua/n3156378
 
 
 Топ комментарии
 
он должен сидеть а его только уволили
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хлебное место ,хрен выгонишь Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 5046
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он должен сидеть а его только уволили
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"Рябошапка мне не друг, но Кизя сажать надо"
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Вы очень суров, батенька, в кондомах тоже брак бывает
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Как они любят " служить народу " , поцтреоты . Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 8445
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очень плохо,
что не садят , а увольняют только
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Диверсантов врага в военное время вообще-то гораздо более строго наказывают.
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а вражыных парашютистов и взрывников надобно четвертовать по коммунистически ! Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 5959
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Соевая нечисть держится двумя руками за лакомое место.
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вообще-то он кореш Богдана и Портнова
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И кому верить ? Тогда и Луценко кореш Портнова.
Он достался господину Рябошапке "в наследство" от Луценко, который назначил его перед увольнением. Источник: https://censor.net.ua/n3156378
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луценко назначил кизя по протекции богдана - это факт.

кизь отмазывал портнова - это факт.

а шо уж там за договорённости между луценко и богданом, я не знаю.
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Привет полиграфкомбинату "Украина", для начала!

А по сути: когда буде полиграфить "слуг наражиных" ?
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То чому цей кизь тільки звільнений, а не посаджений за такі заслуги? Це вже недопрацювання Рябошапки. Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 9150
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А хто сказав що не треба? Йому вже років десять у тюрмі прогули пишуть. Звільнений Рябошапкою заступник Кізь хоче повернутися в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 3826
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Кусочек соевого говна хочет опять к кормушке.... Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 5951
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ты очень метко охарактеризовал дружбана Богдана и Портнова
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До каких порбудет брожение чинуш по судам с целью вернуть свой зад в кресло? Что у нас за законы такие? Уволили с работы-побежал в суд. И главное бегут только подонки вроде этого кизя. Столр или слесарь в суд не пойдет.
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"Верка клещщщщ"
и "Кизь клещщщ"

Саша и Серьожа
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у них, у юристов. параллельная крючкотворная реальность.
на Портянку только поглядите, совсем пацана с якорей сорвало ...
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хатку и машину наверняка за зрплату настарался ..повод взять за яйца но увы некому
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У меня есть сосед по даче, так он падлюка соседей по смежным 6 соток всех пересажал и себе их дилянки присвоил.

я живу "через хату" и каждый день молюсь Мадонне....
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