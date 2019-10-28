EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1599  51
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (19766) операция Объединенных сил (1715)

 Предварительно определено еще четыре участка, на которых возможно разведение сторон на Донбассе, - пресс-центр ООС

После Золотого и Богдановки предполагается разводить войска еще на четырех участках, затем - по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщил пресс-центр ООС в письменном ответе на обращение Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Предварительно определено еще дополнительно четыре участка, на которых возможно разведение сторон, но решения по ним пока еще трехсторонней контактной группой в Минске не принимали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет, - Зеленский

Вместе с тем командованием ООС проработаны вопросы разведения вдоль всей линии соприкосновения, но при условии окончательного прекращения огня", - говорится в ответе.

Отмечается, что после разведения войск в "серой зоне" окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся украинские пограничники, полиция и местные органы власти.

В пресс-центре ООС рассказали об основных моментах разведения. Начнется процесс на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках, затем - по всей линии соприкосновения. Разведение займет 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения.

После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, на 29 сутки представители СММ ОБСЕ должны проверить выполнение необходимых мероприятий.

Также читайте: Ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, - Троян

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3156377
 
 
 Топ комментарии
 
Грустная картина сдачи интересов украины кучкой предателей во главе "Наполеона "
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ВСУ под руководством Хомчака с указания Гаранта Конституции планирует нарушать Конституцию Украины
===================
Стаття 17.
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕчмо-лох про Дебальцево забыл или умышленно не вспоминает, что по минским Дебальцево под контролем Украины должно быть! И вообще это не разведение а разводняк украинцев и потеря суверенитета в будущем! Нет никаких дэнээров с лэнээрами, ЕСТЬ ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ область УКРАИНЫ!!! ЗЕлох ПНХ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Грустная картина сдачи интересов украины кучкой предателей во главе "Наполеона "
 показать весь комментарий
 
 
Желєзна ледя Зєля переплюне і 1і 3 Наполеона. Його б на Голландські висоти. Мигом відвів би ізраїльську армію до Сектора Газа.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль . Я за него не голосовал . Жаль тот народ , который за него голосовал .
 показать весь комментарий
 
 
НЕ жаль тот народ, что за него голосовал. Жаль будет Украину..., если ничего не изменится
 показать весь комментарий
 
 
жалко у пчелки, а у тебя Х...й на лбу, питраст !
 показать весь комментарий
 
 
***** дал своему вассалу Зештанмаеру новые вводные? А украинцев Зештанмаер спросил хотят ли они покидать свои дома или становиться серой зоной? Все идет к тому что Зештанмаер готовит из линии фронта новую границу.
 показать весь комментарий
 
 
У Хомчака переконані, що поскільки правий берег Дніпра значно вищий за лівий, саме там потрібно будувати Східний вал проти сєпарів.
 показать весь комментарий
 
 
У нього зараз приоритет, це боротьба з «нациками».
 показать весь комментарий
 
 
Нужно освобождать Новоазовск от российских оккупантов, все знают как они танками зашли в Новоазовск,а потом подвезли за 120 км пьяных шахтёров с Кузбасса.
 показать весь комментарий
 
 
трудолюбивые идиоты)))))))))) остановитесь))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Сколько метров,километров своей земли сдадим в никуда,просто,чтоб перестать стрелять?
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, що євреї вирішили взяти історичний реванш за Умань і тим самим помститися українцям. Знаряддя цієї помсти їх єдинокровний, правда тупий, Зеленський, але в досвідчених руках Бені.
 показать весь комментарий
 
 
При всем "уважении" к зеле непонятно,почему кацапня не заткнется на 7 дней и не даст зелебанам отвести ВСУ? Ведь это в их же интересах.
 показать весь комментарий
 
 
может для начала развода пускай Дебальцево отдадут под контроль украинских войск, а потом следующий шаг планировать. А то получается пошаговая сдача Украины в одностороннем порядке. Хотелось бы отпуск в Украине как независимой стране проводить, а не как губернии Московии.
 показать весь комментарий
 
 
За Дебальцево навіть не згадують, трясця їх мамі!
 показать весь комментарий
 
 
Та вже називали б речі своїми іменами: ВІДЕДЕННЯ! Розведення вже відбулося: лохів розвели, як казав покійний Чечетов, как котят. До зелених, правда, ще не доходить.
 показать весь комментарий
 
 
Следующие 4 пункта -
1/ Конча Заспа.
Добавляйте, жидобандеровцы Предварительно определено еще четыре участка, на которых возможно разведение сторон на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4149
 показать весь комментарий
 
 
А недвижимость в Крыму, Вы забыли.?Или она неприкасаемая?
 показать весь комментарий
 
 
А не придется ли потом харкая кровью возвращать обратно?
 показать весь комментарий
 
 
А перед выборами Зештанмаер не говорил что ВСУ будут оставлять наши города боевикам. И не говорил что назначит Хомчака Иловайскокго нач.штабом, который наверное побил рекорд жукова и за сутки положил 2000 наших бойцов в землю. Зештанмаер рассказывает что его избиратели хотели завершения войны. Но все хотели завершения войны подразумевающее после освобождения нашей земли а не капитуляции. Когда во время второй мировой войны люди хотели завершения войны они вряд ли хотели остаться в окупации навсегда и подписать с Гитлером мир.
 показать весь комментарий
 
 
Хомчак это то самый, который по просьбе Каломойского направил батальоны на отжим у Ахметова ЗуГРЕС, и таким образом создал условия для Илловайского котла.. а когда этим воспользовались кацапы-регуляры, то решили свалить всю вину на Муженко..в этом преступлении также виновен Корбан!
 показать весь комментарий
 
 
Получается сепары и рашисты были на стороне Ахметова, лучшего Пециного дружбана.
 показать весь комментарий
 
Ті,кого відводять,ви хоч бліндажі підврвіть,негоже ворогу хоч щось залишати...
 показать весь комментарий
 
 
***** "не лоха" естественно киданет и вся страна окажется в плохой ситуации по вине идиотов, а потом он скажет, что никому ничего не должен был.
 показать весь комментарий
 
 
В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом - нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя.
Карл Маркс
у Зе это посидеть за столом Европы.
 показать весь комментарий
 
 
Да вот только накладочка выходит...- 7-ь дней могут затянуться на годы.
 показать весь комментарий
 
просто не будут докладывать на официальном уровне, что были нарушения тишины и капитуляция ска продолжится..
 показать весь комментарий
 
 
ВСУ под руководством Хомчака планирует нарушать Конституцию Украины
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

 показать весь комментарий
 
 
Останутся пограничники и полиция. Гениально. Вся работа ЗЕлупента будет сведена к выклянчиванию заложников у *****.
 показать весь комментарий
 
 
гопник? Отвод будет только с одной стороны?
 показать весь комментарий
 
 
Корчинский - Зеленский агент ФСБ?
Разговор Зеленского с ветеранами на передовой

https://youtu.be/SQNKFnyTDm8

Предварительно определено еще четыре участка, на которых возможно разведение сторон на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 6030
 показать весь комментарий
 
 
Ви ублюдки! Покажіть куди і де козломорді відвели і кого розвели!
 показать весь комментарий
 
 
Завдання ООС - звільнити окуповані райони України від загарбників, - Наєв
Основне завдання, яке поставлено перед командуванням Об'єднаних сил - звільнити окуповані території Донбасу, райони Донецької та Луганської областей від загарбників.
Про це в інтерв'ю Укрінформ розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
=========Це що виходить? По версии смертного Зеленского и Хомчака ВСУ это загарбники, а окуповані території це Луганщина та Донеччина? (за "безсмертного" обижаются)
 показать весь комментарий
 
 
сорокадвухлетний янелох включил турборежим.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх