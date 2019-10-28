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Все про:Болгария (350) Россия (74130) шпионаж (827)

 Российский дипломат шпионил в Болгарии: выведывал секреты ЕС и НАТО

Агентство национальной безопасности Болгарии заподозрило первого секретаря посольства РФ в шпионаже. Дипломат со скандалом покинул страну.

По данным следствия, дипломат занимался разведдеятельностью с сентября 2018 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Мужчина встречался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленными, имеющими доступ к секретной информации страны, а также Евросоюза и НАТО.

По данным прокуратуры, россиянин хотел получить эту информацию в обмен на взятку. Деятельность шпиона раскрыло Агентство национальной безопасности Болгарии.

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Подозреваемый - первый секретарь посольства РФ в Болгарии, его имени в ведомстве не назвали. Согласно сайту посольства, эту должность занимают 9 человек.

В связи с тем, что подозреваемый имеет дипломатический иммунитет, расследование приостановили.

Изданию "Фокус" рассказали в МИД Болгарии, что из-за этого дела ведомство вызвало российского посла и выдвинуло ему требование отозвать из страны дипломата. В МИД добавили, что подозреваемый уже покинул территорию Болгарии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156376
 
   
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Половина БОЛГАРИИ скуплена кацапыами. Нельзя туда ехать отдыхать - все угробили, все поломано, везде кацапская речь.
ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ ПРО ШПИОНОВ? У них там дачи на море
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Пів Чехії куплено кацапами також. Та й у Фінляндії кацапні, як гною.
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гнать нужно отовсюду кацаскую падаль!
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Кацапы кроме как воровать и гадить по всему миру , не на шо не способны .
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