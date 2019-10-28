 В Раде планируют разработать законопроект о лоббизме

Об этом сообщил в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти Андрей Клочко, передает Цензор.НЕТ.
Группа подготовит в сжатые сроки законопроект о лоббизме и публичной адвокации.
"Во время круглого стола "Институциализация лоббирования в Украине" договорились о создании рабочей группы, которая подготовит в сжатые сроки законопроект о лоббизме и публичном адвокатировании", - сообщил Клочко.
По его словам, законопроект о лоббизме позволит снизить коррупцию в Украине.
"Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед нами задачу - снизить уровень коррупции в Украине до минимума, ликвидировать нормы, содержащие коррупциогенные риски. Поскольку лоббирование - это деятельность, которая имеет высокие коррупционные риски, то государство, а также общество должны иметь исчерпывающую информацию, кто, в чьих интересах, и каким образом оказывает влияние на органы государственной власти", - заявил нардеп.
должен снизить коррупцию в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3156374
Боротьба з корупцією це не херня
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Нет .Не только Тебе.Мне тоже так кажется что херней маются "слуги". А еще должны разработать законопроект о фетишизме,ананизме,пофигизме идебилизме.