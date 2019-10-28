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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2220) лоббирование (79) Слуга народа (407) Клочко Андрей (4)

 В Раде планируют разработать законопроект о лоббизме

Рабочая группа народных депутатов подготовит законопроект о лоббизме и публичном адвокатировании, который должен снизить коррупцию в Украине.

Об этом сообщил в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти Андрей Клочко, передает Цензор.НЕТ.

Группа подготовит в сжатые сроки законопроект о лоббизме и публичной адвокации.

В Раде планируют разработать законопроект о лоббизме 01

"Во время круглого стола "Институциализация лоббирования в Украине" договорились о создании рабочей группы, которая подготовит в сжатые сроки законопроект о лоббизме и публичном адвокатировании", - сообщил Клочко.

По его словам, законопроект о лоббизме позволит снизить коррупцию в Украине.

В Раде планируют разработать законопроект о лоббизме 02

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед нами задачу - снизить уровень коррупции в Украине до минимума, ликвидировать нормы, содержащие коррупциогенные риски. Поскольку лоббирование - это деятельность, которая имеет высокие коррупционные риски, то государство, а также общество должны иметь исчерпывающую информацию, кто, в чьих интересах, и каким образом оказывает влияние на органы государственной власти", - заявил нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156374
 
   
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Какой-то хернёй занимаются . Мне одному это кажется ?
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Тобі ж написано:

должен снизить коррупцию в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3156374

Боротьба з корупцією це не херня
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Не можеш победить корупцию, возглавь. Конечно возглавлять корупцию, это не херня.
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В Раде планируют разработать законопроект о лоббизме

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Нет .Не только Тебе.Мне тоже так кажется что херней маются "слуги". А еще должны разработать законопроект о фетишизме,ананизме,пофигизме идебилизме.
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Очень полезные данные, особенно для дальнейших кадровых назначений.
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Він добре розбирається в надувних ляльках. В корупції тим більше. Закон вийде гарний.
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Ну неплохо, но приживется ли у нас принципы США, это не идеальная система, но намного лучше, чем у нас.
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Такі закони в розвитих демократіях є. Подивимося, що в нас вийде. Скоріше за все - це буде узаконювання корупції. Корупція в законі, значить корупцію побороли.
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