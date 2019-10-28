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 Политика Украины, Общество
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Все про:Портнов (468) расследование (2592) Чорновол Татьяна (512) ГБР (664)

 ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Госбюро расследований зарегистрировало два уголовных производства в отношении замглавы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом заявила экс-депутат и журналист-расследователь Татьяна Чорновол, информирует Цензор.НЕТ.

Чорновол сообщила, что ГБР начало досудебное расследование по ее заявлениям о преступлениях Портнова.

"А именно: создание преступной организации для узурпации власти. Речь идет о финансировании и других услугах (в частности, "лояльность" судей), предоставленных Портновым Зеленскому во время избирательной кампании с целью назначения своих людей на ключевые государственные должности, в том числе - назначение Андрея Богдана в Офис Президента.

Второе дело - злоупотребление служебным положением во времена режима Януковича, в частности давление на суды Портновым на посту руководителя судоустройства АП с целью принятия ими решений в интересах одной коммерческой структуры", - уточнила она, опубликовав фото документов.

ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, - Чорновол 01
ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, - Чорновол 02
ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, - Чорновол 03
ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, - Чорновол 04

Смотрите также: Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова". ВИДЕО

ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, - Чорновол 05

Источник: https://censor.net.ua/n3156371
 
   
 Топ комментарии
 
як Трубі розслідувати діло Портнова, щоб не вийти на себе?
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Есть сомнения , - кто такой ВА Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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ну вот, а вы говорили что танька бесполезная))) хотя труба не будет расследовать эти преступления, а может и наоборот, что бы портонов и богдан висели на крючке уже у зели а не зеля у них
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як Трубі розслідувати діло Портнова, щоб не вийти на себе?
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"Это политическое преследование со стороны недобросовестных сотрудников ГБР" ((c) Труба)
И дело вылетит в тр... будет в шляпе...
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А мертвечук - неприкасаемый? все сходит с рук,меня нельзя устранить от чего то говорил он
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При ПЕТЕ 5 лет шли расследования никто ни сел, сейчас одни расследования никто ни сел! А САЖАТЬ КОГДА БУДУТ? Судя по всему никогда!!
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ДА ДА ДА
самое главное что не было сказано какого года эта весна будет
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Я би на місці Чорновол не надіявся на ці розслідування, бо це одне шобло...
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спеціально вестимуть справу із порушеннями .
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Танюха, ты умничка!!! Дави этого Портнова! Он должен заниматься только собой. На Пороха не должно быть у него времени.
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Что бы не говорили, но Татьяна Чорновол, как сейчас модно говорить, баба с яйцами
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от шоб вони один одного пересаджали.. але Пєтя має бути першим!!
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наконец-то, Таню удовлетворили, так добивалась, хотя бесполезно все в стране, где проблемы с наличием правосудия.
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Умніваюся, що саме за цієї влади сядуть Портнова, Богдан і Медведчук, але штрикати це ла*но потрібно. Щоб смерділо і викликало рвоту. В тому числі і у Зєлєнского. Може рвотний рефлекс призведе таки до необхідності їх позбутися? А якщо і не вийде, то папери не горять і ************ наступній владі.
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Портнов о своем сотрудничестве с «Приватом» поведал лишь раз: «Договор с Приватбанком на юридическое обслуживание у меня датирован 2001 годом. Касался он, прежде всего, инвестиционного бизнеса, который был представлен в «Приватбанке» покупкой предприятий, защитой собственности и так далее...»
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Танюша никак не успокоится, что отогнали от власти.
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За портнова переживаєте? Треба його в Панаму відправити. Сховати від "кровожерливої" Тетяни, та й з правоохорончими органами поспілкується. Вони його чекають. Може й "відпочинок" організують
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Та мне пофиг, шо Портнов, шо Таня с Пашинским. В стране должны работать законы для всех.
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Держись Танюха, мы с тобой ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3675

ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4114
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И чем ето гебеер может похвастаться??? кого посадили?

гебеер те же яйца только в профиль. ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1221
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П'ять років не було часу на ригів, бо були зайняти пограбуванням країни, а тепер згадали, що риги тоже крали))Вяс всіх нагіляку хто був при владі останні десять років !!!
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