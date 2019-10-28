 ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Об этом заявила экс-депутат и журналист-расследователь Татьяна Чорновол, информирует Цензор.НЕТ.

Чорновол сообщила, что ГБР начало досудебное расследование по ее заявлениям о преступлениях Портнова.

"А именно: создание преступной организации для узурпации власти. Речь идет о финансировании и других услугах (в частности, "лояльность" судей), предоставленных Портновым Зеленскому во время избирательной кампании с целью назначения своих людей на ключевые государственные должности, в том числе - назначение Андрея Богдана в Офис Президента.

Второе дело - злоупотребление служебным положением во времена режима Януковича, в частности давление на суды Портновым на посту руководителя судоустройства АП с целью принятия ими решений в интересах одной коммерческой структуры", - уточнила она, опубликовав фото документов.









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