 В случае прекращения транзита газа в ГТС могут закачать водород, - Витренко

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть новейшие технологии, например, водород, который используется как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца, или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", - сообщил Витренко.
По его словам, Украина работает над тем, чтобы быть энергетическим мостом между различными странами Европы.
"Чтобы можно было, например, транспортировать газ из Румынии, где есть профицит, в такие страны, как Словакия, Польша или Молдова. Вопрос транспортировки газа в Молдову, кстати, будет актуальным и этой зимой, поскольку Молдова тоже останется без российского газа, если не будет транзита. Все эти возможности изучаются, использование их не просто, но перспектива есть", - отметил он.
Однако, Витренко заявил, что в ближайшее время Украина не сможет получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получает сейчас, когда есть транзит.
из метана
Так шутілі, когда перегоняли украинские Ту-160 в *********: «Хахльі в них картошку хранили гигигиги»....
Вот только совершенно непонятно - нахрена... Я не знаю способа выработки водорода, при котором сжигание полученного водорода приносило бы больше энергии чем потрачено на его получение. Таким образом чтоб получить водород, придётся потратить больше энергии чем получишь, а нахрена тогда заморачиваться с водородом? Так и используйте энергию которую хотите тратить на водород.
Если поглядеть с этой стороны - да, довод серьёзный. Для долговременного хранения излишков энергии.
Но дорогая выйдет та энергия... Может чем так её хранить, рациональнее вообще не вырабатывать её излишки?
"Однако гремучий газ способен гореть в широком диапазоне концентраций водорода, от 4 - 9 объёмных процентов в бедных смесях и до 75% в богатых смесях. Приблизительно в этих же пределах он способен и детонировать"
"Гремучий газ самовоспламеняется при атмосферном давлении и температуре 510 °C. При комнатной температуре в отсутствие источников зажигания (искра, открытое пламя) гремучий газ может храниться неограниченно долго, однако он способен взорваться от самого слабого источника, так как для инициирования взрыва достаточно искры с энергией 17 микроджоулей. С учётом того, что водород обладает способностью проникать через стенки сосудов, в которых он хранится, например, диффундировать сквозь металлические стенки газового баллона, и не обладает никаким запахом, при работе с ним следует быть чрезвычайно осторожным."
Посадить сына Наталии Витренко на трубу с водородом и ...
1) дефундація, звісно є, але для оцінки треба знати, яка саме маса водню проходить через яку площу труби і за який час.
2) водень легший за повітря, він не буде накопичуватися ніде, крім закритих не вентильованих приміщень, на відміну від пропану, який накопичується в низинах
Зе ляпнет с экрана и все ха-ха-ха