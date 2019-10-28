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 В случае прекращения транзита газа в ГТС могут закачать водород, - Витренко

Если РФ и Украина не договорятся о транзите российского газа, украинскую ГТС можно будет использовать для сохранения энергии, которую выработали из альтернативных источников.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть новейшие технологии, например, водород, который используется как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца, или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", - сообщил Витренко.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы быть энергетическим мостом между различными странами Европы.

"Чтобы можно было, например, транспортировать газ из Румынии, где есть профицит, в такие страны, как Словакия, Польша или Молдова. Вопрос транспортировки газа в Молдову, кстати, будет актуальным и этой зимой, поскольку Молдова тоже останется без российского газа, если не будет транзита. Все эти возможности изучаются, использование их не просто, но перспектива есть", - отметил он.

Однако, Витренко заявил, что в ближайшее время Украина не сможет получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получает сейчас, когда есть транзит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ требует от Украины пойти на унизительные уступки для продолжения транзита своего газа, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3156369
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно рвать все связи с оккупантами. Все.
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пускай лучше транзита не будет, чем нас нагнут и вернут в совковое вонючее стоило.
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Геруса на нары, обязательно.
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А ещё лучше Витренко заварить в трубу вместе Коболевым и всеми остальными кто просрал ГТС, и гонять их по трубе туда-сюда.
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Можно ещё внутри труб проложить оптоволоконные кабели! Получится внушительная система связи, интернет и IPTV будет в каждой избушке
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Один "гениальный деятель" обещал построить гиперлуп. Его единомышленник решил устроить водородную революцию. Маразм крепчает в родном отечестве.
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Старо, как двадцатилетнее гамно Пєтросяна.
Так шутілі, когда перегоняли украинские Ту-160 в *********: «Хахльі в них картошку хранили гигигиги»....
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Крепко, однако же, у тебя в черепе засело говно петросяна.
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на Молдові заробимо?! - оце серйозний бізнес -проект, вона ж багатша за Україну вже - то можна і добре заробити!а Вітренку- респект за серйозний підхід.
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Нет, механизм очевиден: Воду электролизом разлагаем на кислород и водород. Водород по трубам доставляем на ТЭЦ. У ТЭЦ вместо дыма идёт водяной пар.

Вот только совершенно непонятно - нахрена... Я не знаю способа выработки водорода, при котором сжигание полученного водорода приносило бы больше энергии чем потрачено на его получение. Таким образом чтоб получить водород, придётся потратить больше энергии чем получишь, а нахрена тогда заморачиваться с водородом? Так и используйте энергию которую хотите тратить на водород.
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Ну это примерно как "нахрена заморачиваться с бензином?" Ведь НПЗ довольно энергозатратны. И энергии тонны бензина всегда будет меньше энергии тонны нефти + энергия на перегонку и ректификацию. Все дело в удобстве транспортирования и хранения. ЭЛ.энергию с ГЭС, ВЭС и АЭС в мешки не сложишь.
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ЭЛ.энергию с ГЭС, ВЭС и АЭС в мешки не сложишь.

Если поглядеть с этой стороны - да, довод серьёзный. Для долговременного хранения излишков энергии.

Но дорогая выйдет та энергия... Может чем так её хранить, рациональнее вообще не вырабатывать её излишки?
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Присоединить гтс к андронному коллайдеру и закольцевать - може бабахне так що путин капитулируе ! )
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"Смеси водорода с кислородом или воздухом взрывоопасны и называются гремучим газом."
"Однако гремучий газ способен гореть в широком диапазоне концентраций водорода, от 4 - 9 объёмных процентов в бедных смесях и до 75% в богатых смесях. Приблизительно в этих же пределах он способен и детонировать"
"Гремучий газ самовоспламеняется при атмосферном давлении и температуре 510 °C. При комнатной температуре в отсутствие источников зажигания (искра, открытое пламя) гремучий газ может храниться неограниченно долго, однако он способен взорваться от самого слабого источника, так как для инициирования взрыва достаточно искры с энергией 17 микроджоулей. С учётом того, что водород обладает способностью проникать через стенки сосудов, в которых он хранится, например, диффундировать сквозь металлические стенки газового баллона, и не обладает никаким запахом, при работе с ним следует быть чрезвычайно осторожным."
Посадить сына Наталии Витренко на трубу с водородом и ...
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Висновок - шерстяні светрики не носити.
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Ви там десь помітьте, що:
1) дефундація, звісно є, але для оцінки треба знати, яка саме маса водню проходить через яку площу труби і за який час.
2) водень легший за повітря, він не буде накопичуватися ніде, крім закритих не вентильованих приміщень, на відміну від пропану, який накопичується в низинах
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Надо закачать закись азота - веселящий газ
Зе ляпнет с экрана и все ха-ха-ха
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Витренко красава - гигант мысли, даже Омеляна с его гиперлупой обогнал У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3747

У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5002


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Богата Украина специалистами с креативными идеями или специалистами с больным воображением.
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***.......ся!!!! У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6280 У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6485 !, а термоядерное топливо можно закачать?
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Давайте уже на гелий 3 переходить , а то водород как-то не серьезно...
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И к стати витренко,: пропеллер тебе в зад для возобновления Энергии
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