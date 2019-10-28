 В случае прекращения транзита газа в ГТС могут закачать водород, - Витренко

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть новейшие технологии, например, водород, который используется как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца, или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", - сообщил Витренко.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы быть энергетическим мостом между различными странами Европы.

"Чтобы можно было, например, транспортировать газ из Румынии, где есть профицит, в такие страны, как Словакия, Польша или Молдова. Вопрос транспортировки газа в Молдову, кстати, будет актуальным и этой зимой, поскольку Молдова тоже останется без российского газа, если не будет транзита. Все эти возможности изучаются, использование их не просто, но перспектива есть", - отметил он.

Однако, Витренко заявил, что в ближайшее время Украина не сможет получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получает сейчас, когда есть транзит.

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