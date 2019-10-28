EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  2008  10
Материалы по теме:
Все про:акция (1964) Крым (21997) оккупация (6871) посольство РФ (335)

 Корабли, самолеты, оружие: под посольством РФ устроили TetrisChallenge с предметами, которые оккупант использует в Крыму. ФОТО

У здания посольства России устроили акцию TetrisChallenge, посвященную насильственным исчезновениям людей на оккупированном полуострове.

Акцию устроили активисты общественной инициативы "КрымSOS", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Таким образом они пытались привлечь внимание к происходящему в оккупированном Крыму.

"В последнее время стал популярным такой флешмоб, который называется TetrisChallenge: когда различные структуры, в том числе государственные, показывают, из чего состоят, например, автомобили, и какое у них есть оборудование. Мы решили показать – из каких инструментов состоит желание Владимира Путина иметь абсолютную власть и полностью подавлять любые проявления самовыражения, несогласия с тем, что он делает", – рассказал об акции юрист общественной организации "Крым SOS" Денис Савченко.

Во время акции условный Владимир Путин выложил "игрушечные инструменты", с помощью которых он якобы достигает своих целей. В частности, активисты положили оружие, военные корабли и самолеты, уголовный кодекс России, наручники и другое.

Корабли, самолеты, оружие: под посольством РФ устроили TetrisChallenge с предметами, которые оккупант использует в Крыму 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты незаконно брали образцы ДНК у активиста Приходько. ФСБ предъявило ему обвинение якобы в подготовке теракта, - адвокат Шеихмамбетов

Сегодняшняя акции была посвящена двум жертвам насильственных исчезновений в аннексированном Крыму: Эскендеру Апселямову и Билялу Билялову.

Представители посольства России в Киеве не вышли пообщаться с активистами.

После оккупации Крыма на территории полуострова участились случаи похищения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в крымском управлении Следкома России утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 43 крымчанина, 15 – до сих пор считаются пропавшими без вести.

Корабли, самолеты, оружие: под посольством РФ устроили TetrisChallenge с предметами, которые оккупант использует в Крыму 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156368
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да насрать им там надо .. А ни кораблики выкладывать .
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх