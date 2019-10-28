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 Общество
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Все про:вакцина (404) Минздрав (2061) дифтерия (26)

 В Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных, - советник главы Минздрава Голубовская

Советник министра здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что в Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных. По ее словам, по состоянию на 24 октября было около 140 флаконов на всю страну, что недостаточно на почти 20 больных дифтерией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Голубовская сказала на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, на данный момент количество зафиксированных случаев дифтерии приблизительно такое же, как регистрируется ежегодно. Она отметила, что показатели возросли из-за вспышки дифтерии в Ужгороде, носителями которой стали приехавшие из Индии студенты.

"На сегодняшний день проблема не с самим заболеванием, а в том, что у нас нет готовности отвечать адекватно на любые вспышки инфекционных болезней... Пока будет такая разбалансированная система, а общество будет находиться в состоянии социального кризиса, как сейчас, то естественно, что мы будем постоянно иметь вспышки инфекционных болезней", - считает Голубовская.

Советник министра добавила, что на данный момент в Украине нет ни единого нормативного документа, который бы регулировал стандарты оказания медицинской помощи больным дифтерией.

По ее словам, противодифтерийного иммуноглобулина, который поставляется в Украину периодически и которого по состоянию на 24 октября было около 140 флаконов на всю страну, абсолютно недостаточно на почти 20 больных дифтерией.

"Потому что на одного взрослого пациента необходимо приблизительно 50 доз, то есть, по сути дела, это на несколько больных. Конечно, приходится уменшать количество вводимого антитоксина... Например, при кори не было средств специфической терапии, и там самое главное было - временной фактор: вовремя обращаться за помощью, то здесь, если даже пациент поступит и у нас нет средств специфической терапии, а основной фактор патогенности этой палочки - это токсин, который вызывает характерные изменения в ротоглотке и тяжелое поражение внутренних органов, то естественно, нейтрализация этого токсина является основным лечением этого заболевания, и конечно, доступ у нас ограничен, если мягко сказать", - подчеркнула советник министра.

По ее словам, вводить антитоксин необходимо абсолютно каждому больному независимо от тяжести заболевания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве зафиксирован второй случай заболевания дифтерией, - лабораторный центр МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3156366
 
 
 Топ комментарии
 
заявки делаются заранее год, два, так что делала сраная супрун и свыночола свыня? выполняли заказ на уменьшение населения?
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Новий уряд працює вже достатньо часу щоб розраховувати на себе, а не спихувати все на попередників.
Самі ж написали, що запас в межах норми, сироватки не вистачає через захворювання іноземних студентів.
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Сейчас набегут порохоботы с общими фразами вроде "Супрун поборола фармомафию" и "За все несет ответственность Зеленский"
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заявки делаются заранее год, два, так что делала сраная супрун и свыночола свыня? выполняли заказ на уменьшение населения?
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Сейчас набегут порохоботы с общими фразами вроде "Супрун поборола фармомафию" и "За все несет ответственность Зеленский"
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якщо не знайдуть винних , то однозначно винний Зєлєнскій .
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Ну, Саша Роженко сейчас даст совет, как победить дифтерию без фарммафии. Дерзай, Саша.
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Нет, сейчас Антип будет тиражировать свои лжесоветы во славу " всепобеждающих" вакцин.
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Скорее Александро будет толкать свое учение "Переболей 1001 болезнью и получи нипабидимый иммунитет кремацию в подарок". Обмани фарммафию!
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Еще раз напоминаю, что в отличие от Вас - членов секты вакциновпаривателей, у меня нет своего учения. Я верю в независимые от вакциновпаривателей данные науки и ученых их представляющих.
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Ну, дай бог тебе и другим антивакцинщикам дожить до глубокой старости, лет до 40-ка, как в былые времена. Кста, антибиотики тоже - ни-ни, сами справляйтесь.
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Очень здравые пожелания (до второй запятой). Поллностью соответствует действительности.
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Вакцина необходима для профилактики тяжелых инфекций, но конечно не сплошь и рядом все надо прививать. Я считаю, что туберкулез, столбняк, дифтерию, полиомиелит и корь надо прививать, остальное нет. И вакцины должны быть качественными, а не для опыта на людях- сойдет не сойдет.Украинцы - не подопытные кролики для мировой фарммафии.
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Мне интересно как ответят Минздрав, Кабмин и власть за то, что в Украине недостаточно сыворотки против дифтерии? Почему недостаточно? Она стоит миллионы? Нет в бюджете денег? Недостаточно - это значит признание своей вины перед людьми, которые умрут. О том,что будет вспышка дифтерии говорил еще в прошлом году Комаровский. Он ,конечно , не министр здравоохранения, там кухари без образования сейчас шарятся, но хотя бы прислушались к умным специалистам,сделали их советниками . Нет, кухари упертые бараны, они сами с усами и вот результат. А дифтерия не цацки - пецки, а очень тяжелая инфекция, которая часто заканчивается летальным исходом. Что думает ГПУ по этому поводу?
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В эпидемии 90-х годов в странах СНГ, 83% всех случаев были зарегистрированы в России. Большинство заболевших были взрослые.
Болели в основном бездомные, пациенты психиатрических больниц, живущие в тесноте и в плохих санитарных условиях.
Среди людей, работающих в обычных условиях, случаев заболевания было очень мало.
Дети болели редко, но являлись переносчиками болезни. Экономический кризис после падения СССР ухудшил жилищные условия и усилил эпидемию.
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Если загорится авто на большой автостоянке, то ее владелец может погасить пожар штатным огнетушителем, другие водители могут помочь своими и предотвратить перекидывание на другие авто, накрайняк приедет пожарное авто и погасит эту одну машину.
А если все водители перестанут покупать новые огнетушители, старые со временем выйдут из строя и в случае пожара выгорят все авто на автостоянке. И одна или две пожарные машины мало помогут.

И потом кто-то задаст вопрос: Мне интересно как ответят МЧС, Кабмин и власть за то, что в Украине недостаточно пожарных? Они стоят миллионы? Нет в бюджете денег? Недостаточно - это значит признание своей вины перед людьми, которые умрут.
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Alex Rozhenko Нет, не Зеленский. Есть боооольшой специалист по кунилингусу Дима "Лизь-лизь" Раимов, советник министра, он всё знает, всё умеет . Доктор Комаровский, я так понял, занят, готовится к рыбалке, а так он обещялся быть советником при президенте по медицине, тем более он говорил о дифтерии еще осенью того года. Но обещание съездить на рыбалку ... сами понимаете дело государственной важности.
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Дима уже давно ушел из МОЗ. И не дай бог в министерстве, таких зашоренных, самовлюбленных и самоуверенных советников - лженострадамусов, как Комаровский.
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ты зебил лучше поясни почему твои зедауны не использовали 36 млн. выделенных в бюджете 19 г. именно на закупку сыворотки порохом . наверно охвису они нужнее . а теперь вилять начали как проститутка под клиентом .
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Ты дебил, верней ЗЕбил ?
"Срок годности сывороток при хранении в замороженном состоянии - один год, при хранении в условиях +4-8 град. С - четыре месяца".
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а ты не подумал что это страшилка что бы выделили бабло на распил такое уже было с свинячим гриппом ботулизмом...
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Це працівник МОЗу заявляє ? Так чому не закупите ??? Поки закупите, розвезете по областях - це може дуже негативно скластись для багатьох людей. Що перешкоджує вам закупити необхідні лікарства ??? Вас туди в міністерство набрали , щоб ви заявляли на всю Україну що немає чим лікувати хворих ??????
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Новий уряд працює вже достатньо часу щоб розраховувати на себе, а не спихувати все на попередників.
Самі ж написали, що запас в межах норми, сироватки не вистачає через захворювання іноземних студентів.
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але ж таки за свої злочини попередники мають відповісти , бо цей ланцюг безвідповідальності тягтиметься безкінечно .
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тем более . что папередныки заложили деньги в бюджете на закупку противодифтерийной сыворотки . год почти прошёл а им некогда. они по фонтанам скачут
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Дифтерия (греч. διφθέρα - кожа), устар. дифтерит - инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Corynebacterium diphtheriae (бацилла Лёффлера, дифтерийная палочка). Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём. Возможен контактно-бытовой путь передачи, особенно в жарких странах, где часты кожные формы дифтерии.

Эту дрянь к нам завезли. Но! Теперь то, если вдруг отменят справки для посещения бассейна, то заражений будет на порядок выше! Я бы не хотела посещать бассейн с жителями тех стран (не буду называть, каких), в которых данные заболевания на каждом шагу. Крысы, люди, свиньи, все скопом роются в мусорке... А учиться едут к нам!
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Дифтерия - болезнь социальная. С малой вероятностью, можно заразится только от рядом стоящего, чихающего или кашляющего, бомжа. Через предметы и "зараженные продукты" можно заразиться только в асоциальной среде и только не опасной кожной формой. Большинство людей заразившись дифтерийной бактерией не заболевают, а просто являются резервуаром бактерий и их переносчиком. Причем во время эпидемий большинство детей являются переносчиками, но не болеют.
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"В 1877 году Алиса стала великой герцогиней Гессенской, и увеличение обязанностей отрицательно сказалось на её душевном и физическом состоянии. В последние месяцы 1878 года гессенский двор поразила эпидемия дифтерии: среди заболевших оказалась почти вся герцогская семья. Алиса ухаживала за своими больными детьми и в итоге сама оказалась смертельно больна. Алиса стала первым умершим ребёнком королевы Виктории и первой из троих детей, которые скончались в правление матери."

Ну да, бомжи, ага...
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Больше читать надо. Тогда будете знать о почти тотальной антисанитарии, в те времена, даже в королевских семьях.
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По версии Александро это практически бомж, погрязший в антисанитарии. Кто верит?
В Україні недостатньо сироватки проти дифтерії для лікування всіх хворих, - радник глави МОЗ Голубовська - Цензор.НЕТ 2021

Принц Йоахим Фридрих Эрнст Вальдемар Прусский (10 февраля 1868, Дворец кронпринцев - 27 марта 1879, Новый дворец в Потсдаме) - шестой ребёнок и младший сын кронпринца Фридриха Вильгельма (позже король Пруссии и император Германии Фридрих III) и Виктории Саксен-Кобург-Готской, старшей дочери королевы Виктории и принца Альберта.Жизнь[править | править код]
Вальдемар был живым и весёлым мальчиком, шумным и резвым, с чувствительным, независимым и честным характером. Он быстро учился, и его мать находила удовольствие в его обучении. У Вальдемара был «весёлый» характер, отличное чувство юмора и он любил животных. Однажды, навещая свою бабушку королеву Викторию, Вальдемар отпустил погулять своего любимого крокодила в её кабинете, что до глубины души поразило пожилую королеву. Королевская принцесса писала, что она будет очень расстроена, когда Вальдемару придёт время ходить в школу, «поскольку он её мальчик». Казалось, она любила Вальдемара больше его старших братьев Вильгельма и Генриха.
Менее чем через четыре месяца после смерти его тёти по материнской линии, принцессы Алисы, великой княгини Гессенской, и двоюродной сестры Марии, Вальдемар серьёзно заболел дифтерией и умер в Берлине 27 марта 1879 года. Он был похоронен в королевском мавзолее Фриденскирхе в Потсдаме, близко к главному алтарю и своему старшему брату принцу Сигизмунду. Позднее его родители были похоронены недалеко от центра мавзолея прямо под куполом.
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Оказывается, что Вы даже не знаете, что наукой подразумевается под антисанитарией.
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Так понятно - это Ваши выдумки типа "С малой вероятностью, можно заразится только от рядом стоящего, чихающего или кашляющего, бомжа. Через предметы и "зараженные продукты" можно заразиться только в асоциальной среде и только не опасной кожной формой. "
Правильно? Там же чихающие и кашляющие бомжи по всему дворцу лазили.
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Умер этот Йоахим в этом дворце. Правда, ужасная антисанитария?
В Україні недостатньо сироватки проти дифтерії для лікування всіх хворих, - радник глави МОЗ Голубовська - Цензор.НЕТ 7305

В Україні недостатньо сироватки проти дифтерії для лікування всіх хворих, - радник глави МОЗ Голубовська - Цензор.НЕТ 6347
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Уже неделя как об этом идет речь!!!
кого из партнеров подключили, чтобы решить эту задачу?
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если судить по результату, то получается, что да... именно её подключили... В Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных, - советник главы Минздрава Голубовская - Цензор.НЕТ 7703
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Головне шоб багато було чиновників на яких йдуть всі гроші платників податків та на яких не вистачає грошей для лікування...Кровосісі...
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ну в бюджет на этот год было заложено 36 млн. на закупку именно сыворотки . думали проканает . или что там думали новые гении
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Ну Гройсмана и Петруччио новыми никак не назовешь.Скорей папередники.
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А що трапилося, да у вас і вакцин немає, реформатори херові.
Що ви взагалі робите для запобігання розповсюдження хвороби..
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А що робыты?Только вакцинироваться.На этой неделе пойду в поликлиннику,узнаю есть ли в Харькове вакцина от дифтерии.От столбняка нэ було.Летом проверил.
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Потрошиные гниды реформировали-реформировали украинскую медицину, да не выреформировали. Народ, Вас ещё не достал этот страшный эксперемент грабящей быдло-элиты над украинским народом? Может пора народу Украины провести такой же страшный эксперемент над грабящей 28 лет Украину быдло-элитой?
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В том,что не хватает прививок,я еще с лета убедился,когда после травмы хотел от столбняка привиться.Но к сожалению в Харькове это сделать было не возможно,по причине отсутствия оной.Даже гроши предлагал в виде взятки(стыдно конечно,но жизнь дороже).Тщетно.И это все в областной травмотологии,у зав отделения хирургии.В районной поликлиннике ситуация повторилась.Прививки ек.Печально все это.Придется вместо прививок,по совету Супрун,тщательно мыть руки перед едой,заниматься физкультурой и аутотренингом,что Ужгород далеко,и дифтерия к Харькову не подберется.
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К последнему предложению нужно добавить еще одно важное условие - полноценно питаться.
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Если любите спирт, то используйте закуску в виде сала с чесноком.
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Нынче сало стОит от 70-ти до 130-ти гривен за килограмм. Почти столько же, сколько и мясо. Да и полноценное питание включает в себя куда более обширный список продуктов, кроме чеснока, лука и сала). На скромную пенсию, а не на депутатскую зарплату, особо не разгонишься кушать полноценно). Я уж молчу о детях. Они то точат постоянно))
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А его не нужно есть килограммами. Достаточно один небольшой кусочек, но с чесноком. Тогда Вы получите двойную дозу селена нужного для поддержания иммунитета.
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Я знаю, кто у нас в стране полноценно питается и НЕ болеет всеми подобными болячками)). Кроме того, они продукты НЕ покупают такие, как обычный украинец. Почему? Да потому, что все эти продукты сделаны так, что после их употребления можно ещё пару-тройку болячек прихватить. Замкнутый круг получается. И этот круг все больше и больше затягивается на шеях украинцев.
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Еще один, путающий сыворотку с вакциной. Ты зебил, да?
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тепер можете порівняти уряд на чолі із "лікарем-смерть" Уляною Супрун і уряд ригівських "професіоналів". Можете порівняти наперед запаси сироватки закуплені в рази дешевше і теперішні прой..би з нехваткою як медикаментів так і завищені на них в рази ціни. Не хотіли думати - здихайте.
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Производство этой сыворотки простейшая вещь. Это технология конца 19ого века! В 60х годах врачи на обходе всегда имели с собой две ампулы сыворотки! Анатоксин в прививках гораздо более сложная вещь. Что происходит?
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зарабатывание бабла, главное нужно использовать индийскую парашу, которую в 3 раза больше завезли чем нужно
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У тебя на вскрытии мозгов не обнаружат. Сыворотки нужны чтобы идиоты без прививок не умирали все до одного.
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Известно что. У завезенной ранее прививочной бодяги в мае следующего года заканчивается срок ее использования. И это почти последний шанс ее впарить запуганным обывателям.
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А это при чем? Я как раз Вас полностью поддерживаю по поводу сывороток.
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Думаю супрун за это нужно бить монтировкой по голове и всю команду ее помошников - юнисеферов
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Поздно. Бить надо было когда начинала "реформировать" медицину.
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А нынешнему министру букет алых роз приподнесете?
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где-то эти вакцины делают - надо купить(украсть) и делать свою..))
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промышленный шпионаж никто не отменял..
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Вакцины "от дифтерии" до одного места - АКДС, АДС и их аналоги вызывает выработку антител не к возбудителю, а к ее токсину, т.е. вообще не влияет на распространение дифтерийной палочки. Поэтому МОЗ нужно своевременно проводить комплекс социально-гигиенических мероприятий с адекватным лечением и применением сывороток в сложных случаях, а не радостно бросаться впаривать лохам вакцины, как панацею. Ведь в мире давно и однозначно установлено, что дифтерия - это болезнь чисто социальная, вспышки дифтерии возникают только тогда, когда в стране падает уровень жизни (низкая общая гигиена, плохое питание, несвоевременное получение квалифицированной медицинской помощи.
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Думаете, нынешняя вспышка от того, что все дружно перестали мыть руки?
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)) Либо она будет стОить миллионы. Либо... да ничего у нас не хотят делать своего) Им проще купить и продать подороже нам. Маржа, знаете ли))
За последние годы в стране только и знают, что уничтожают, а не создают. Всё. Промышленность. Сельское хозяйство... Самих людей уничтожают. Морально и физически. Нет ничего святого у правительства(.
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Добре, що хоч є ще вакцина і сироватка проти Дифтерії... І дуже недобре, що вчені ще не розробили а ні вакцини, а ні сиворотки проти Зебілізму. А це захворювання, як показує досвід , є набагато небезпечнішим для здоров'я та життя людини оскільки передається не лише повітря-крапельним шляхом , але також і через засоби масової інформації та соціальні мережі... Бережіть себе і здоров'я своїх близьких 😷
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Плюйся не плюйся, але легше від того тобі дауну не стане 😷
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