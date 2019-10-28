 В Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для лечения всех больных, - советник главы Минздрава Голубовская

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Голубовская сказала на пресс-конференции в Киеве.
По ее словам, на данный момент количество зафиксированных случаев дифтерии приблизительно такое же, как регистрируется ежегодно. Она отметила, что показатели возросли из-за вспышки дифтерии в Ужгороде, носителями которой стали приехавшие из Индии студенты.
"На сегодняшний день проблема не с самим заболеванием, а в том, что у нас нет готовности отвечать адекватно на любые вспышки инфекционных болезней... Пока будет такая разбалансированная система, а общество будет находиться в состоянии социального кризиса, как сейчас, то естественно, что мы будем постоянно иметь вспышки инфекционных болезней", - считает Голубовская.
Советник министра добавила, что на данный момент в Украине нет ни единого нормативного документа, который бы регулировал стандарты оказания медицинской помощи больным дифтерией.
По ее словам, противодифтерийного иммуноглобулина, который поставляется в Украину периодически и которого по состоянию на 24 октября было около 140 флаконов на всю страну, абсолютно недостаточно на почти 20 больных дифтерией.
"Потому что на одного взрослого пациента необходимо приблизительно 50 доз, то есть, по сути дела, это на несколько больных. Конечно, приходится уменшать количество вводимого антитоксина... Например, при кори не было средств специфической терапии, и там самое главное было - временной фактор: вовремя обращаться за помощью, то здесь, если даже пациент поступит и у нас нет средств специфической терапии, а основной фактор патогенности этой палочки - это токсин, который вызывает характерные изменения в ротоглотке и тяжелое поражение внутренних органов, то естественно, нейтрализация этого токсина является основным лечением этого заболевания, и конечно, доступ у нас ограничен, если мягко сказать", - подчеркнула советник министра.
По ее словам, вводить антитоксин необходимо абсолютно каждому больному независимо от тяжести заболевания.
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Болели в основном бездомные, пациенты психиатрических больниц, живущие в тесноте и в плохих санитарных условиях.
Среди людей, работающих в обычных условиях, случаев заболевания было очень мало.
Дети болели редко, но являлись переносчиками болезни. Экономический кризис после падения СССР ухудшил жилищные условия и усилил эпидемию.
А если все водители перестанут покупать новые огнетушители, старые со временем выйдут из строя и в случае пожара выгорят все авто на автостоянке. И одна или две пожарные машины мало помогут.
И потом кто-то задаст вопрос: Мне интересно как ответят МЧС, Кабмин и власть за то, что в Украине недостаточно пожарных? Они стоят миллионы? Нет в бюджете денег? Недостаточно - это значит признание своей вины перед людьми, которые умрут.
Вспышка кори в Нацгвардии: в в/ч в Винницкой области заболели более 20 военнослужащих
"Срок годности сывороток при хранении в замороженном состоянии - один год, при хранении в условиях +4-8 град. С - четыре месяца".
Самі ж написали, що запас в межах норми, сироватки не вистачає через захворювання іноземних студентів.
Эту дрянь к нам завезли. Но! Теперь то, если вдруг отменят справки для посещения бассейна, то заражений будет на порядок выше! Я бы не хотела посещать бассейн с жителями тех стран (не буду называть, каких), в которых данные заболевания на каждом шагу. Крысы, люди, свиньи, все скопом роются в мусорке... А учиться едут к нам!
Ну да, бомжи, ага...
Принц Йоахим Фридрих Эрнст Вальдемар Прусский (10 февраля 1868, Дворец кронпринцев - 27 марта 1879, Новый дворец в Потсдаме) - шестой ребёнок и младший сын кронпринца Фридриха Вильгельма (позже король Пруссии и император Германии Фридрих III) и Виктории Саксен-Кобург-Готской, старшей дочери королевы Виктории и принца Альберта.Жизнь[править | править код]
Вальдемар был живым и весёлым мальчиком, шумным и резвым, с чувствительным, независимым и честным характером. Он быстро учился, и его мать находила удовольствие в его обучении. У Вальдемара был «весёлый» характер, отличное чувство юмора и он любил животных. Однажды, навещая свою бабушку королеву Викторию, Вальдемар отпустил погулять своего любимого крокодила в её кабинете, что до глубины души поразило пожилую королеву. Королевская принцесса писала, что она будет очень расстроена, когда Вальдемару придёт время ходить в школу, «поскольку он её мальчик». Казалось, она любила Вальдемара больше его старших братьев Вильгельма и Генриха.
Менее чем через четыре месяца после смерти его тёти по материнской линии, принцессы Алисы, великой княгини Гессенской, и двоюродной сестры Марии, Вальдемар серьёзно заболел дифтерией и умер в Берлине 27 марта 1879 года. Он был похоронен в королевском мавзолее Фриденскирхе в Потсдаме, близко к главному алтарю и своему старшему брату принцу Сигизмунду. Позднее его родители были похоронены недалеко от центра мавзолея прямо под куполом.
Правильно? Там же чихающие и кашляющие бомжи по всему дворцу лазили.
кого из партнеров подключили, чтобы решить эту задачу?
Що ви взагалі робите для запобігання розповсюдження хвороби..
Американская геноцидница с лета 2016 года в украинском Минздраве.
За последние годы в стране только и знают, что уничтожают, а не создают. Всё. Промышленность. Сельское хозяйство... Самих людей уничтожают. Морально и физически. Нет ничего святого у правительства(.