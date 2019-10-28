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 Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар

Добровольцы, находящиеся в Золотом, хорошо понимают, что несут ответственность за свое оружие.

Ветеран добровольческого батальона "Азов" Денис Янтар в комментарии "ГОРДОН" заявил, что полиция не вывозила оружие добровольцев из Золотого Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"С ребятами, с которыми служили, мы приехали сюда добровольно. Планировали на неделю. По идее, скоро будет ротация. Как долго будет продолжаться протестная акция – пока неизвестно. Сегодня утром приехали около 20 полицейских. В боевой готовности, с разгрузками – и построились в 30 метрах от нашего дома, где мы живем. Нас было восемь человек, мы сами вышли к ним: мол, чего они тут собрались? Если есть какие-то вопросы – давайте пообщаемся. Чего тянуть-то? Они сказали, что никаких вопросов к нам у них нет, но их смущала стоявшая рядом машина. Они хотели ее посмотреть. Это было авто журналиста Максима Левина, который снимал здесь сюжеты. Он заехал вечером и остался у нас переночевать. На самом деле, было как-то странно, что такое количество полиции приехало только ради того, чтобы осмотреть одну машину. Возможно, изначально у них были какие-то другие цели. Причем странно, что среди них были представители разных структур. Кто-то нормально разговаривал, кто-то – вел себя надменно. Потом они уехали", – сказал Янтар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, - Троян

Он подчеркнул, что местные жители стали предвзято относиться к ветеранам после общения с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.

"Что это вообще было? Не знаю. Очень странно это все. Не исключаю, что хотели как-то нас спровоцировать. Только что к нам заходил [заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим] Троян. Сказал, что если кто-то нас штурманет, он первым подаст в отставку. Главное – не нарушать закон. Никто из нас этого не делает. Сколько нас всего тут сейчас – я сказать не могу. Люди периодически приезжают, уезжают. Есть проблема, что некоторые должностные лица делают какие-то бредовые вещи. Например, Хомчак ходил по селу и рассказывал людям, что в нашем доме сидят нацики. Возникает вопрос – кто в его понимании нацики? Нацгвардия? Тут ее нет. Что он имел в виду? И, разумеется, после общения с ним у местных жителей предвзятое отношение к нам. Хотя до этого мы с ними общались и достигали понимания, находили общие знаменатели. Как минимум, диалог был. А тут они говорят: вот нам Хомчак сказал, что вы нацики. Так какая у него была цель, разжечь между нами конфликт?" – отметил собеседник.

По его словам, добровольцы в Золотом хорошо понимают, что несут ответственность за свое оружие.

"Президент выразил свои пожелания, после чего накал в обществе был достаточно высокий. Мы пошли навстречу. Например, оружия на позициях, о которых говорил президент, сейчас нет. То есть в доме оружия нет – его передали нашим людям в Золотом. Полиция наше оружие не вывозила, такого не было. Оно не где-то там в Киеве, закрытое в сейфе. Тем более, мы несем ответственность за оформленное на нас оружие. Если та же полиция и кто-то еще выстрелит из моего оружия – нести ответственность буду я. Мы же все тут с боевым опытом и все понимаем. Кстати, после визита президента гостей у нас тут очень много. Постоянно кто-то приезжает", – резюмировал Янтар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Также на Цензор.НЕТ: "Стыд за президента и гордость за бойца", - Сенцов о разговоре Зеленского с "азовцем" Янтарем

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Источник: https://censor.net.ua/n3156364
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть Хомчик объяснит украинцам - КОГО ОН ОБОЗВАЛ НАЦИКАМИ?
Журналисты , ваш ХОД.
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Я так понимаю , что ЗЕ по еврейски наплевал на все ультиматумы.
То есть людей , защитивших Украину , он слушать не собирается.
ЗАТО С СЕПАРАМИ ЛУГАНСКИМИ , якобы учителями украинскими, общался взасос
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Порохоботы, как это понимать?
вы же орали, шо фсё пропало! Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар - Цензор.НЕТ 7032
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При Порохі вони гавкали на Пороха. А Моніці лижуть сраку.
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охххоо полицаи решил начать МАЙДАН по приколу...а потом подумали а стоит ли оно этого..и уехали.. да полицаи это вам не понтоваться на улицах внутреней и большой Украины пальцы веером типа я ЗАКОН Я ВСЕГДА ПРАВ ЕСЛИ ДАЖЕ Я ВЯЛИКЕ ПАДЛЮКО... а тут пусть 8 но армия .. что такое забыли вам мочеприемники дать с катетером..
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Наоборот- все идет по плану..Авакова-Корбана. Шоу- Зеленский усмирает добробатов прошло на ура. Статисты Билецкого не пострадали. Маня Захарова в восторге, пора снимать санкции! Портнов, Богдан, Ермак- счастливы, все прошло как надо и можно слив назвать перемогой, Мызамирлы в интернетах запускают салюты в небо) Аваковские решалы опять в ништяках. Если доплюсовать чесно заработаное к баблу Гришина- Вомбата за деблокировку уголька во Львове, вообще не хило подлатались..
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успокойся благоверный они настолько тупые тех кого ты перечислил что хватит одного рожка АК 47 чтобы их отправить в Астрал...... даже лохи хотят жить а с ОГРОМНЫМ НАВОРОВАННЫМИ МИЛЛИОНАМИ И МИЛЛИАРДАМИ ТЕМ БОЛЕЕ...
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Тю, а где ты увидел, шо я неспокоен?)
Во первых- Бутусов традиционно свалил всю инфу вкучу, как бы подмахивая корбановцам.
Небыло никаких перепалок у вазелина с "рухом опору капитуляции" по одной простой причине- рух опору это совершенно другой оргкомитет и никаких переговоров с ОП не ведет до тех пор пока не уволят Богдан.
Все шо было в Золотом- постанова. Ну или почти все.
Очередная многоходовочка Авакова. Вот и все, шо я написал выше..
Ты шо сказать то хотел. благоверный?
https://www.5.ua/suspilstvo/tam-vse-pishlo-ne-za-planom-veteran-ato-pro-superechku-zelenskoho-z-viiskovym-201716.html
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Была пару дней назад фотка ЗЕ при встрече с ВСУ . И с краю фотки кусок лица Хомчака. Я обратила внимание на ненависть на его лице. Сейчас эту фотку и не найду. Губы тонкие и зло зажаты.
ХОМЧАКА В ОТСТАВКУ!
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Кто такой Хомчак было известно еще при Парашенке. Но тогда его порохосрань остервенело защищала как и Рюкзакова.
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В отставку его не даст президент Украины беня Коломойский, это его ставленник
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зате Зе щемить як Рюкзакова так і Хомчака - аж волосся дибки
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Правда? А при Пете Хомчак был хорошим. Не помнишь уже?
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У сои поменялись приоритеты. За шо платят - то и пишут.
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Цей хлопець агітував проти Порошенка.
Він писав: «Только нє Порошенко ! Ну, а с етого, єслі что, то только посмєємся».
Подивимось, як такі будуть «смєяться», коли їх, обеззброєнних «партієй міра» приведеною ними ж до влади, будуть відловлювати кассаби, з сил спеціальних операцій Путіна.

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Ну, шо, НЄ СМЄШНО?
«Например, Хомчак ходил по селу и рассказывал людям, что в нашем доме сидят нацики. Возникает вопрос - кто в его понимании нацики? Источник: https://censor.net.ua/n3156364»
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Пусть Хомчик объяснит украинцам - КОГО ОН ОБОЗВАЛ НАЦИКАМИ?
Журналисты , ваш ХОД.
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він скаже, що нічого подібного не робив.
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Так можно по хатам пройтись и у людей распросить. Настоящие журналисты умеют вопросы задавать
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Журналисты - ПЯТАЯ ВЛАСТЬ . Им только хорошо заплатить и они проникнут везде
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а може четверта влада? знов бабка поплуталась.
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Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.Источник: https://censor.net.ua/n3156308
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40 конгрессменов - коррупционеров получили взятки от раши. Это будущие клиенты ФБР - запомните мое слово
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Невже серед конгресменів немає заангажованих дебілів?Чи там лише святі?
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Возникает вопрос - кто в его понимании нацики? Нацгвардия?

В понимании евреев все украинцы - нацики. Хоть я, правда, в слове "националист" ничего предосудительного не вижу. Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар - Цензор.НЕТ 6344
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В понимании ЗЕ - все украинцы черти. ДУМАЮ , что он не случайно так выразился. Жто обычное его отношение к простым людям
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хомчак с аваковым воюют за влияние на президента ? или как вообще этот цирк понять
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Какая разница, кто что понимает? О какой "ответственности" вообще речь идет? Перед Нацией, которую герои сами себе отмеривают, Нацию не спрашивая, или перед законом? Если было незаконно завезено оружие, если его незаконно вытащили из чехлов, зарядили и таскали с собой не в охотничьих угодьях и не при охоте, если его хранят за пределами сейфов, зарегистрированных в полиции, то полиция должна восстановить Закон, а не допускать его незаконную передачу от владельцев к третьим лицам.
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Ты прав, братан, на фронте всё должно быть по закону. А то вдруг дружеская сепарская ДРГ нападёт, а у азовцев на руках незарегистрированное оружие! Стрелять то нельзя, а то Моника накажет!
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На фронте есть армия, а туристы гуляют в Карпатах.
Вообще есть такой философский вопрос: зачем мне защищать власть местных бандитов от не местных таких же? Чем уголовники из моего района родом для меня лучше от заезжих?
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Знову ця кацапська свиня корк порк тут? Ану до кацапії, свиняче рило!
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16-е октября. Билецкий ставит ультиматум гидранту и дает ему 10 дней.
26-е октября. Из АП звонят Билецкому и с легким армянским акцентом спрашивают: -Продлевать будете?
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Я так понимаю , что ЗЕ по еврейски наплевал на все ультиматумы.
То есть людей , защитивших Украину , он слушать не собирается.
ЗАТО С СЕПАРАМИ ЛУГАНСКИМИ , якобы учителями украинскими, общался взасос
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"Есть проблема, что некоторые должностные лица делают какие-то бредовые вещи. Например, Хомчак ходил по селу и рассказывал людям, что в нашем доме сидят нацики. Возникает вопрос - кто в его понимании нацики? Нацгвардия? Тут ее нет.
Что он имел в виду?
И, разумеется, после общения с ним у местных жителей предвзятое отношение к нам. Хотя до этого мы с ними общались и достигали понимания, находили общие знаменатели. Как минимум, диалог был. А тут они говорят: вот нам Хомчак сказал, что вы нацики. Так какая у него была цель, разжечь между нами конфликт?" - сказал Янтарь.

Источник: https://censor.net.ua/n3156364

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Комментарий Билецкого по этому поводу будет?
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Про москалей
😀😀😀
1946-й рік піймали москалі бендерівця і проводять профілактику.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Відлупцювали і знов питають.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Знову били тай питають третій раз.
- Кого будеш стріляти?
Партизан питає комісара:
- А ти кого?
Комісар
- Я канешно немца.
Бандерівець каже:
- Ти диви мені знов москаль лишився…
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Мне не жаль, головой думать нужно было, а так прикопают, как расходник и никто не вспомнит
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начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком. -- засланный казачок от президента Украины бени Коломойского. Это его друг .
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ахахаха))))нацжоны такие нацжоны... вы кого думаете с янеЛохом нае?
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Есть один огромный плюс -теперь многим стало ясно, что, даже временно, соединятся с аваковскими мордами, в борьбе со шмарклями, нельзя ни в коем случае
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У нашего народа четыре беды : 1. Лень ходить на выборы . 2. Нет достойного выбора . 3. Выбираем против . 4. Выбрали , но не знаем что с этим делать .
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Хомчак ходил по селу и рассказывал про "нациков"? Он настолько туп? Он конечно мутный тип,но скорее провокаторы им такое рассказывают. Там полно сепарни шляется.
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Ну я так понимаю, кабинетные вояки Пезыдэнта Мыру 2, как то и не поняли, что отдать глупый приказ, не означает, что его выполнятв действительно, а не на бумаге. Я понимаю, как только официальные силы отойдут, в окопах останется трофеи, и пр чем в достаточном количестве. И никто ничегт не нарушал....
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Мутный Денис, как бы не засланный казачок. То Зе, то Хомчак не так себя ведут.
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вот видите как можно быстро стать популярным в нашей стране, просто попасть в объектив и прокричать патриотический лозунг)))) а все начиналось с "патриота" булахов по моему его фамилия, что типа ухо откусили. а оказалось что он денег накрысил очень много, и ржет над нами)))
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для меня настоящие патриоты это бабушки в 14-15 годах отдававшие половину мизерной пенсии на армию. а эти просто зарабатывают на войне
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Эти пацаны могут внятно объяснить, чего они добираются своими действиями, заявлениями , провокациями и прочей фигнёй? ... если они против перехода в посёлке "Золотое", то и лугандоны тоже против ..... там уже года четыре пытаются и всё никак..
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