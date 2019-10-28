 Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар

Ветеран добровольческого батальона "Азов" Денис Янтар в комментарии "ГОРДОН" заявил, что полиция не вывозила оружие добровольцев из Золотого Луганской области, передает Цензор.НЕТ.



"С ребятами, с которыми служили, мы приехали сюда добровольно. Планировали на неделю. По идее, скоро будет ротация. Как долго будет продолжаться протестная акция – пока неизвестно. Сегодня утром приехали около 20 полицейских. В боевой готовности, с разгрузками – и построились в 30 метрах от нашего дома, где мы живем. Нас было восемь человек, мы сами вышли к ним: мол, чего они тут собрались? Если есть какие-то вопросы – давайте пообщаемся. Чего тянуть-то? Они сказали, что никаких вопросов к нам у них нет, но их смущала стоявшая рядом машина. Они хотели ее посмотреть. Это было авто журналиста Максима Левина, который снимал здесь сюжеты. Он заехал вечером и остался у нас переночевать. На самом деле, было как-то странно, что такое количество полиции приехало только ради того, чтобы осмотреть одну машину. Возможно, изначально у них были какие-то другие цели. Причем странно, что среди них были представители разных структур. Кто-то нормально разговаривал, кто-то – вел себя надменно. Потом они уехали", – сказал Янтар.

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Он подчеркнул, что местные жители стали предвзято относиться к ветеранам после общения с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.



"Что это вообще было? Не знаю. Очень странно это все. Не исключаю, что хотели как-то нас спровоцировать. Только что к нам заходил [заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим] Троян. Сказал, что если кто-то нас штурманет, он первым подаст в отставку. Главное – не нарушать закон. Никто из нас этого не делает. Сколько нас всего тут сейчас – я сказать не могу. Люди периодически приезжают, уезжают. Есть проблема, что некоторые должностные лица делают какие-то бредовые вещи. Например, Хомчак ходил по селу и рассказывал людям, что в нашем доме сидят нацики. Возникает вопрос – кто в его понимании нацики? Нацгвардия? Тут ее нет. Что он имел в виду? И, разумеется, после общения с ним у местных жителей предвзятое отношение к нам. Хотя до этого мы с ними общались и достигали понимания, находили общие знаменатели. Как минимум, диалог был. А тут они говорят: вот нам Хомчак сказал, что вы нацики. Так какая у него была цель, разжечь между нами конфликт?" – отметил собеседник.



По его словам, добровольцы в Золотом хорошо понимают, что несут ответственность за свое оружие.



"Президент выразил свои пожелания, после чего накал в обществе был достаточно высокий. Мы пошли навстречу. Например, оружия на позициях, о которых говорил президент, сейчас нет. То есть в доме оружия нет – его передали нашим людям в Золотом. Полиция наше оружие не вывозила, такого не было. Оно не где-то там в Киеве, закрытое в сейфе. Тем более, мы несем ответственность за оформленное на нас оружие. Если та же полиция и кто-то еще выстрелит из моего оружия – нести ответственность буду я. Мы же все тут с боевым опытом и все понимаем. Кстати, после визита президента гостей у нас тут очень много. Постоянно кто-то приезжает", – резюмировал Янтар.

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Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

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Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.