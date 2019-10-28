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 Политика Украины
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 Прокуратура требует увеличить сумму залога для заммэра Днепра Лысенко до 29 млн грн

Прокуратура Днепропетровской области настаивает на увеличении суммы залога для заммэра Днепра Михаила Лысенко до 29 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Прокуратурой Днепропетровской области обжаловано решение Дзержинского районного суда г. Кривого Рога, которым заместителю городского головы - директору департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Прокуратура настаивает увеличить размер залога до 29 млн гривен.

"Именно такие убытки государству, по версии следствия, причинили действия подозреваемых во время ремонта Нового моста в Днепре", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Михаила Лысенко задержали накануне, в пятницу, 25 октября в аэропорту Харькова. Он прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Лысенко длительное время находился за пределами страны.

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко ушел в плановый отпуск.

26 октября заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, отправили на 2 месяца в СИЗО с возможностью внести залог в 600 тысяч грн.

27 октября залог был внесен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156362
 
 
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Украинский судья - это такая же шлюха , как и украинский журнализд , только откаты побольше .
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Слямзил 29 млн....а залог 600 тыс - ГАНЬБА !!!! Судью на мыло !!!!
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У нас в Днепре еще и не такое бывает.Вообще общее впечатление от этого ареста такое,что все уже договорено ,а нужные люди охвачены благодарностью.
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У нас в Днепре еще и не такое бывает.

Та да , один Вилкул чего стоит
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Суд не примет доводы прокуратуры, поскольку сумма меры досудебного пресечения - залога - определяется не суммой возможного ущерба. Залог - это не то, что возвращают государству. Залог после приговора в любом случае, каким бы приговор не был, возвращают тому, кто его внес, если только обвиняемый не сбежал. Совсем другое, если Лысенко признают виновным и вынесут приговор, например, с конфискацией имущества или с требованием компенсировать нанесенный убыток согласно определенной роли подсудимого в афере. Но даже тогда, если залог внес не Лысенко, эти деньги (залог) в полной мере вернут внесшему их человеку.
В пользу Лысенко в определении суммы залога также то, что он, будучи в розыске и зная об этом, добровольно вернулся в Украину. Это расценивают как отсутствие риска, что он захочет скрыться, будучи на свободе под денежным залогом. Ну может сумму залога увеличат, но не до 29 млн.
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