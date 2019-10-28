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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:ВР (23887) Киев (18114) Гурин Дмитрий (2)

 Новый закон о столице будет принят до конца года, - соавтор законопроекта Гурин

Новый закон "О городе Киеве – столице Украины" (законопроект №2143-3) будет принят до конца этого года, считает глава подкомитета по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Дмитрий Гурин (фракция "Слуга народа").

"Я думаю, что это будет в этом году", - сказал Гурин журналистам в понедельник в Киеве, после заседания рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в данный законопроект ко второму чтению предложено больше тысячи правок.

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"Мы понимаем, что подгруппы будут работать столько, сколько необходимо… я думаю, что это несколько недель. И потом у нас еще подкомитет, на котором будет приниматься решение, и комитет, на котором мы будем принимать окончательное решение по редакции ко второму чтению", - сказал депутат.

На заседании рабочей группы по подготовке законопроекта №2143-3 ко второму чтению было принято решение создать несколько подгрупп, которые будут работать над текстом законопроекта ко второму чтению.

Источник: https://censor.net.ua/n3156360
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Зебікам терміново треба осідлати київські фінансові потоки, для цього вони готові міняти закони під себе. Якщо не буде прибрана КМДА, а навпаки розширить свої повновноваження, то, кияни, це плювок шмаклями у ваше лице.
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Путин аплодирует. Украина не идет в НAТО.
.
https://www.youtube.com/watch?v=tMKKJUxm5ag


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. . ....................!!!!!.
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І коли можна буде побачити покращення життя завдяки новому закону???
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