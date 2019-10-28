 РФ требует от Украины пойти на унизительные уступки для продолжения транзита своего газа, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.
Витренко отметил, что Россия даже не называет переговорами трехсторонние консультации с участием Евросоюза и Украины.
"Они называют это "разговорами". Россияне говорят, что для того, чтобы настоящие переговоры начались, Украина должна пойти на определенные уступки. Эти уступки, кроме того, что они являются определенным образом унизительными, являются абсолютно нелогичными для Украины. Если, например, Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а "Газпром" - не прав, то возникает вопрос ценности такого контракта. В чем смысл нам отказываться от вполне реальных $3 млрд?" - рассказал Витренко.
Также по словам Витренко, если Россия все же запустит "Северный поток-2" в 2020 году, то это будет значить что транзита через территории Украины не будет вообще.
"Это будет означать потери для украинской экономики. Это сделает более критические риски безопасности. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы сохранить транзит", - подчеркнул Витренко.
козломордым не понравилось как их кролик сеня ОТАРБИТРАХАЛ в стокгольме!
😀😀😀
Про золоту рибку
На річці сидять москаль і українець. Ловлять рибу. І тут одночосно витягують одну золоту рибку на двох.
Рибка:
- Відпустіть мене виконаю ваші любі 3 бажання!!!
Українець:
- А кому 2 бажаня?
Рибка:
- Оскільки ти зловив мене з хвоста, а москаль за рота. То тобі одне бажання, а йому два!!!
Москаль:
- О!!!! Хочу щоб з Россї висилили всіх хохлів!!!! Зробила?
Рибка:
- Так
Москаль:
- І хочу щоб всю Россію огородили двадцятиметровою стіною!!!
Рибка:
-Добре. Тепер ти загадуй
Українець:
- А там точно нема українців?????!!!!!
Рибка:
- Нема 100%
Українець:
- Тоді заливай усе бетоном)))))
https://censor.net.ua/news/3156333/merkel_i_putin_po_telefonu_obsudili_tranzit_gaza_cherez_ukrainu
А що до мільйонних премій за перемогу у Стокгольмському арбітражу, то ви на неї заслуговуєте повністтю. За незраду України, за прецидент, за підняття авторитету нашої держави. Дякую. І не звертайте увагу на лузерів, накшталт Ляшка і йому подібних. Це у них звичайні заздрощі "маленьких"людей.
У нас сейчас рулят "выдающиеся государственные деятели современности" из криворожской подворотни.
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https://www.youtube.com/watch?v=tMKKJUxm5ag
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інакше не буде зустрічі у Норманському форматі.
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...
увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
подачу газа нужно прекратить. 01 01 2020
пусть ЕС зиму позаботиться иначе черег год мы будем
очень очень озабочены без всякой поддержки