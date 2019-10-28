 РФ требует от Украины пойти на унизительные уступки для продолжения транзита своего газа, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Витренко отметил, что Россия даже не называет переговорами трехсторонние консультации с участием Евросоюза и Украины.

"Они называют это "разговорами". Россияне говорят, что для того, чтобы настоящие переговоры начались, Украина должна пойти на определенные уступки. Эти уступки, кроме того, что они являются определенным образом унизительными, являются абсолютно нелогичными для Украины. Если, например, Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а "Газпром" - не прав, то возникает вопрос ценности такого контракта. В чем смысл нам отказываться от вполне реальных $3 млрд?" - рассказал Витренко.

Также по словам Витренко, если Россия все же запустит "Северный поток-2" в 2020 году, то это будет значить что транзита через территории Украины не будет вообще.

"Это будет означать потери для украинской экономики. Это сделает более критические риски безопасности. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы сохранить транзит", - подчеркнул Витренко.

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