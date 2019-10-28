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 Политика Украины, Экономика
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 РФ требует от Украины пойти на унизительные уступки для продолжения транзита своего газа, - Витренко

Для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Витренко отметил, что Россия даже не называет переговорами трехсторонние консультации с участием Евросоюза и Украины.

"Они называют это "разговорами". Россияне говорят, что для того, чтобы настоящие переговоры начались, Украина должна пойти на определенные уступки. Эти уступки, кроме того, что они являются определенным образом унизительными, являются абсолютно нелогичными для Украины. Если, например, Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а "Газпром" - не прав, то возникает вопрос ценности такого контракта. В чем смысл нам отказываться от вполне реальных $3 млрд?" - рассказал Витренко.

Также по словам Витренко, если Россия все же запустит "Северный поток-2" в 2020 году, то это будет значить что транзита через территории Украины не будет вообще.

"Это будет означать потери для украинской экономики. Это сделает более критические риски безопасности. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы сохранить транзит", - подчеркнул Витренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3156356
 
   
 Топ комментарии
 
Я больше чем уверен , что унизительный контракт будет подписан благодаря Монике Зеленски!
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бо прийдуть і візьмуть своє - до кінця дописуй , кацапе.
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Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а "Газпром" - не прав
козломордым не понравилось как их кролик сеня ОТАРБИТРАХАЛ в стокгольме! РФ требует от Украины пойти на унизительные уступки для продолжения транзита своего газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4503
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На уступки не идти !

😀😀😀

Про золоту рибку
На річці сидять москаль і українець. Ловлять рибу. І тут одночосно витягують одну золоту рибку на двох.
Рибка:
- Відпустіть мене виконаю ваші любі 3 бажання!!!
Українець:
- А кому 2 бажаня?
Рибка:
- Оскільки ти зловив мене з хвоста, а москаль за рота. То тобі одне бажання, а йому два!!!
Москаль:
- О!!!! Хочу щоб з Россї висилили всіх хохлів!!!! Зробила?
Рибка:
- Так
Москаль:
- І хочу щоб всю Россію огородили двадцятиметровою стіною!!!
Рибка:
-Добре. Тепер ти загадуй
Українець:
- А там точно нема українців?????!!!!!
Рибка:
- Нема 100%
Українець:
- Тоді заливай усе бетоном)))))
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добре отак на чужих харчах сидіти і поради давати як нам тут жити
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Ну а вы россии что-то другое прикрутите
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що завгоднно,хоч Гімн змінити,хоч прапор,головне, щоб газ поставлявся в Європу без перешкод.
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Так Цензор двумя часами раньше сам писал, что это трехсторонние консультации, а не переговоры.

https://censor.net.ua/news/3156333/merkel_i_putin_po_telefonu_obsudili_tranzit_gaza_cherez_ukrainu
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так писал Цензор, а касабы так не считают.
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Дзеркальне відображенняя формули Штангеннциркуля в газовій сфері. У конотопської відьми син виявився значно притомніший, ніж у мами Рімми. РФ требует от Украины пойти на унизительные уступки для продолжения транзита своего газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 5321
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Ахаха, та наоборот весь в маму - знает где подзаработать и что для этого лохам говорить. Он в Украине проездом на заработках.
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Я больше чем уверен , что унизительный контракт будет подписан благодаря Монике Зеленски!
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А якщо ні то ти вб"єшся головою об стіну? Козел ***********.
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Бєня теж не знає мови, як і його Буратінка. але Ви чомусь відстоюєте їх антиукраїнську політику.
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Мені пох любий ***********, бо це мова окупанта і з за неї окупант зараз напав на Україну.Навіть гітлер не змушував так до німецької як путлєр до *********. РФ вимагає від України піти на принизливі поступки для продовження транзиту свого газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3488
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Слухай,ти нік в тебе *********** з номерком РФ вимагає від України піти на принизливі поступки для продовження транзиту свого газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3948
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А если будет подписан то ты берёшь у меня в рот ? Пари забыты ?
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Российский курс --"Тебя просят и плачут, а ты бей и не давай". /Китайская поговорка/
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Пусть прекращают транзит. Зайдут американцы со сланцем.
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РФ - это террористическая держава!!!! Во всяком случае я в этом уерен!!!
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Россия требует все сдать. Вся идеологий России относительно Украины построена именно на этом. И что? Это не новость. Порох не шутил, когда рвался на телеканалы с пояснениями, что и как. Россия тоже не шутит. Шутки закончились.
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Зеленский шутит. Ничего не понимает, потому и шутит.
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Нарешті в Україні до керівництва "Нафтогаз"у України стали проукраїнські, висококваліфіковані фахівці. Молодці, хлопці. Так і продовжуйте.
А що до мільйонних премій за перемогу у Стокгольмському арбітражу, то ви на неї заслуговуєте повністтю. За незраду України, за прецидент, за підняття авторитету нашої держави. Дякую. І не звертайте увагу на лузерів, накшталт Ляшка і йому подібних. Це у них звичайні заздрощі "маленьких"людей.
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Последнее слово будет за Зеленским, в итоге мы "Газпрому" и долг в $3 млрд по Стокгольмскому арбитражу простим, и без транзита окажемся.
У нас сейчас рулят "выдающиеся государственные деятели современности" из криворожской подворотни.
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Давно пора отказаться от российского газа, когда есть прекрасный американский газ.
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ху@грай мотнется к пуйлу, поползает на коленях и все будет ОК! я верю нелоху.
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Пока будут такие как ветренко нам об этом вещать , все будит унизительно .
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Треба йти на поступки,
інакше не буде зустрічі у Норманському форматі. РФ вимагає від України піти на принизливі поступки для продовження транзиту свого газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5705
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Підпишуть...а якщо тре буде ще й відсмокчуть...Це не ТА влада що з яйцами ..на жаль
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Ну й куди продавець подінеться якщо розісреться з логістами?
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В верху мать Ветренко . Чаво хотели от шоблы рыгошоколодной .
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***
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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если не будет нового договора и не будет транзита , то больше всех пострадает Европа , у них не хватает хранилищ газа , а в Украине хватает и газа хватает , пусть лбами сталкивается Меркель с ****** ( они сегодня , кстати .уже имели беседу )
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вот вам озабоченность ЕС
подачу газа нужно прекратить. 01 01 2020
пусть ЕС зиму позаботиться иначе черег год мы будем
очень очень озабочены без всякой поддержки
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