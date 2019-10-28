 Страны-члены ЕС согласились отложить Brexit до 31 января 2020 года, - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил в Twitter, что 27 стран-членов ЕС согласились принять "запрос Великобритании по гибкости Brexit до 31 января 2020 года", передает Цензор.НЕТ.
"Решение, как ожидается, будет оформлено в письменной форме" на этой неделе, добавил Туск.
Как уточняет Радіо Свобода, так называемая "гибкость" означает, что Великобритания может покинуть блок до 31 января, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами.
Объявления Туска прозвучало на фоне встречи дипломатов ЕС в Брюсселе с целью утверждения новой даты выхода Британии из блока вместо 31 октября.
Это уже второй раз, когда крайний срок Brexit откладывается - после референдума 2016 года о выходе Британии из ЕС.
Британские законодатели собираются провести голосование за то, чтобы провести досрочные выборы с целью выхода из тупика из-за Brexit. Премьер-министр Борис Джонсон высказался за проведение выборов 12 декабря, но вряд ли получит необходимую поддержку двух третей законодателей. Следующие плановые выборы в Великобритании должны состояться в 2022 году.
Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.
19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.
24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.