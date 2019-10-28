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 Ликвидация ОАО "Аграрный фонд" - это дополнительные 5 млрд гривен расходов для бюджета, - заявление фермеров

300 украинских фермеров обратились к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову в связи с его заявлением о вероятной ликвидации ПАО "Аграрный фонд".

Соответствующее обращение размещено на официальном сайте компании.

"Мы, фермеры, которые уже пять лет получаем кредитную поддержку от нашего уважаемого партнера, как никто знаем, какую важную роль играют 5 млрд гривен для всей сельскохозяйственной отрасли", - информируют фермеры нового министра Тимофея Милованова и предупреждают о последствиях для государственного бюджета.

"Надеемся, господин министр, на ваше мудрое государственное решение. Ведь в случае предлагаемой вами ликвидации Аграрного фонда, или украинское село следующей весной не посеется, или вы должны заложить в Государственный бюджет Украины "лишние" 5 млрд гривен для кредитной поддержки села. Насколько нам известно, в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" такой суммы не предусмотрено ".

Фермеры вспоминают в своем обращении к министру в сложный 2015 год, когда каждую вторую гривню агрокредитов из-за банковского кризиса в стране предоставлял именно Аграрный фонд:

"Мы хорошо помним 2015 год, когда из-за тяжелого кризиса, вызванного войной, банки почти не кредитовали агропроизводителей. Если бы не работа Аграрного фонда, который предоставил почти каждую вторую гривню кредитной поддержки аграриям, Украина могла бы и не посеяться той весной. И не собрать урожая. Сегодня ни один банк не кредитует фермеров, сеющих хлеб в прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей. Это делает только ОАО "Аграрный фонд", продолжая выполнять свою тяжелую, но такую ​​необходимую для земледельцев миссию", - информировали министра Милованова украинские фермеры-партнеры" Аграрного фонда".

В конце обращения фермеры отмечают, что ожидают публичного опровержения заявления о ликвидации госпредприятия, иначе грозятся прийти к Кабинету Министров "с вилами":

"Очень надеемся на вашу мудрость и ждем такого ​​же публичного заявления с Вашей стороны об отмене Вашего решения. Потому что очень не хотелось бы идти в Киев с вилами, и как говорится в народе, "на пальцах" объяснять вам, к какому горю в скольких украинских селах и семьях фермеров земледельцев оно может привести", - говорится в заявлении 300 украинских фермеров -партнеров Аграрного фонда.

24 октября появилась информация, что Кабинет министров по представлению Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова отстранил Председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

25 октября Тимофей Милованов заявил в СМИ, что госпредприятие будет вообще ликвидировано, что вызвало возмущение со стороны трудового коллектива.

Кроме того, в СМИ появились публикации о том, что министра неправильно информировали о финансовом состоянии предприятия.

В пресс-службе ОАО "Аграрный фонд" напомнили, что Общество является самым успешным из более 200 предприятий агросектора и последние четыре года не берет ни копейки денег из бюджета, наоборот ежегодно платя в бюджет более миллиарда гривен налогов и дивидендов. "За последние четыре года ПАО" Аграрный фонд "уплатил в бюджет 4,2 млрд грн налогов, а также за 2015-2918 годы было уплачено государству дивидендов 545 млн грн", - сообщается на официальном сайте предприятия.

Источник: https://censor.net.ua/n3156353
 
 
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