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Все про:добровольцы (651) Троян (176) Золотое (71)

 Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян

Полицейские и Военная служба правопорядка с целью проверки посетили здание, в котором разместились представители "Национального корпуса". Выселять их никто не собирается.

Об этом заявил замглавы Национальной полиции Вадим Троян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции.

"По словам Вадима Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки. Такая проверка является нормальной действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно так работать каждый день", - отметил Троян.

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При этом он категорически опровергает слухи о намерениях выселять кого-то из Золотого. Замглавы Нацполиции призвал не спекулировать на этой теме.

"Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто-то кого-то будет штурмовать", нельзя", - подчеркнул Троян.

Ранее журналист Левин сообщил, что полиция собирается выселить добровольцев из Золотого-4.

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

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Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Источник: https://censor.net.ua/n3156352
 
 
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Зеленский величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
(C)
@Rooftop564
🤔
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А я бы не верил тому, кто шестерит перед предателем Моникой Зеленски...
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Включите им аренду неподьемную и перекройте доступ в Золотое провизии, сами сдрыснут
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да? а письков сказал, что х.ло настаивает...
ибо эти "неуправляемые вооруженные националисты" ему не нравятся ))))
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Проще их прописать как местных жителей.
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Будут жить там без оружия? Смысл?
Типа будут наблюдать за хорошей жизнью в Золотом без ВСУ и помогать легализировать в глазах общества отвод войск в угоду Ху ...
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Как же зебоболики за своих ДНРовцев переживают, вот уже и еду просят не возить, патриотам которые остались защищать Золотое
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