 Оккупанты незаконно брали образцы ДНК у активиста Приходько. ФСБ предъявило ему обвинение якобы в подготовке теракта, - адвокат Шеихмамбетов

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Назим Шеихмамбетов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему было предъявлено обвинение, а также следователь ознакомил нас с постановлением по назначению ряда экспертиз – это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза. В части обвинения Олегу Приходько вменяют подготовку к теракту по ч.1 ст.30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России", – рассказал адвокат.

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"После фактического задержания Олега Приходько 9 октября 2019 года, после обследования в его гараже и обнаружения взрывчатых веществ, его, со слов самого Олега Аркадьевича, отвезли в здание управления ФСБ в Симферополе, где к нему пришел человек, который представился врачем, и под предлогом осмотра, попросил открыть рот и ватным тампоном взял образцы ДНК. Мы предполагаем, что взяв эти образцы сотрудники ФСБ нанесут биологические образцы на сами взрывчатые вещества, направят на экспертизу и собственно будет выявлено на этих взрывчатых веществах следы ДНК Олега Приходько", – утверждает Шеихмамбетов.

Адвокат предполагает, что "следствие" использует образцы ДНК Приходько для якобы доказательства его вины.

"В материалах дела процедуры отбора ДНК у Олега Приходько нет. Процессуально это нигде не отмечено. Соответственно, мы полагаем, что это было сделано с целью фальсификации доказательства, чтобы нанести эти образцы и, по сути, это будет доказательством, что взрывчатка принадлежит Олегу Аркадьевичу", – добавил Шеихмамбетов.

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Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.