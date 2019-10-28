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 Общество
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Все про:НАБУ (2925) суд (22677) Гладковский (127)

 Гладковского не станут привлекать к ответственности за неявку к следователю летом, - суд

Бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского не станут привлекать к ответственности за неявку к следователю НАБУ на допрос в июле.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины. Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу корпорации "Богдан".

Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

"Адвокат назвал это решение первой победой в очереди побед по всем надуманным делам и безосновательным политически мотивированным обвинениям", - сообщает пресс-служба.

Национальное антикоррупционное бюро пыталось привлечь Олега Гладковского к ответственности за то, что 19 июля он не явился в ведомство для участия в следственном эксперименте. Защита Гладковского настаивает, что он был в этот день за границей и заранее предупредил следователя, что не сможет явиться.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО. ВИДЕО

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

Смотрите также: Подозрение Пашинскому "было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - Рябошапка. ВИДЕО

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3156342
 
 
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Чё, зелень коррупционная?!
Не может быть, это же ужас!!!!
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его вообще не будут привлекать, так как ничего не накопали
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Может разгоним все эти Суды, и заменим их толпой?
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Коли Вовіка будуть бити, ніхто з його прихильників не вийде толпою захищати свого лідера. Гладковского не станут привлекать к ответственности за неявку к следователю летом, - суд - Цензор.НЕТ 6433
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только найти никто не может что же они украли. Наскребли аж 400 тыс убытков и это при том что гладковский - мультимиллионер
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А тим часом Коломойському подарували ще 1,5 мільярди гривень!
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Свинарчукгейт сделал из пианиста президента. Рябошапка сделал из свинарчукгейта большой пук.А народ надеялся: Рябошапка с дипломом университета Соломона олигархов колоть будет как гнилые орехи, а судьи двухтуровым назначенные будут неподкупными.Народ ошибся.Слуги вора Коломойского честными быть не могут .-Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды.
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Зебилы продажные, где ваш вереск по поводу свинарчуков, ваш Зеля - Щеля продажный барыга и офшорник! Гладковського не притягатимуть до відповідальності за неявку до слідчого влітку, - суд - Цензор.НЕТ 2539
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