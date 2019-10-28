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 Политика Украины
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 "Слуга народа" призывает нардепов подписать обращение к американским конгрессменам в защиту "Азова"

Во фракции "Слуга народа" инициируют подписание обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об это говорится в проекте обращения, разосланном фракциям Верховной Рады.

"Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно "батальона Азов", - говорится в тексте обращения.

В тексте указано официальное название "батальона Азов": отдельный отряд специального назначения "Азов" - воинская часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также приводится история подразделения.

"В вашем письме, а также из открытых источников информации, мы не нашли какой-либо информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии, или относительно вербовки в ряды подразделения "Азов" американских граждан и других утверждений, содержащихся в упомянутом письме государственного секретаря США господина Помпео от 16 октября 2019 года", - подчеркивается в проекте обращения.

Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

"Попытки назвать одно из официальных … подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или "overseas violent white supremacist extremist group", ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжающих защищать независимость Украины от российской агрессии. Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и непредвзятость в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование", - подчеркивается в проекте обращения, предложенном фракцией "Слуга народа".

Напомним, ранее сорок членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Позже руководство полка "Азов" заявило, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что боевая эффективность "Азова" - истинная причина попыток остановить его.

Глава комитета по вопросам внешней политики Рады Яременко обратился в защиту полка "Азов" к конгрессу США.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3156340
 
 
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і це після всієї неповаги до добровольців, яку проявив президент ?
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Мертвечук со своей шоблой-а ну быстро подписали,с@ки!
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Я щось логіку не можу прослідкувати, Спочатку головний слуга народу поливає брудом азовців у Золотому, а тепер його фракція стає на їх захист... Так коли ж вони щирими були - два дні тому чи зараз?
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Мертвечук со своей шоблой-а ну быстро подписали,с@ки!
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Билецкий с полусвастикой на стягах будет Украинским Бен Ладеном.Увы.Нужно не на качан капусты надевать бандитские колготы.
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і це після всієї неповаги до добровольців, яку проявив президент ?
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Тактика - перехоплення ініціативи у аваківських...
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Якщо затиснути у лещата бубенці, то будеш робити все як треба. Сьогодні соєві, порохотня та інша хунта мають прикручувати нелохам кожного дня. "Слуга народа" призывает нардепов подписать обращение к американским конгрессменам в защиту "Азова" - Цензор.НЕТ 8873
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Ваша біда у тому, що ви в будь-якому маразмі знаходите раціо.
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посмотрите на национальность американских конгрессменов, которые эту идею двигают - и все поймете, это шныри, которые дуют в одну дудку с путлером
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Может всё таки Слуга Нарда Коломойского это террористическая организация ?
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Я щось логіку не можу прослідкувати, Спочатку головний слуга народу поливає брудом азовців у Золотому, а тепер його фракція стає на їх захист... Так коли ж вони щирими були - два дні тому чи зараз?
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Где и когда он поливал "брудом" азовцев?
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в Золотом это , типа преЗЕдент, быковало..
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Согласен, Тон и поведение Зе с добробатами были недопустимыми по форме. Переходить на такой тон с добробатами - ниже плинтуса. А поговорить - обязан. Раньше нужно было с Билецким и другими вырабатывать общую политику действий на Донбассе. Ещё не поздно и сейчас. Но то, что поднялось потом - просто дикость неадекватов порошенко.
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ну поливать грязью у порохобота получается лучше всего
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Одеяльце короткое: то ноги мерзнут, то нос синеет...
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Такие дела не происходят за пару месяцев ... в США эту тему лоббировали активно при Порошенко. И его это устраивало .. последний козырь в борьбе с Аваковым за коррупционные сферы влияния
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Коррупционер крупного калибра в команде Зе?
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я еще года три тому писал, что убрать Порошенко будет легко... для этого достаточно обычных выборов .. А вот убрать Авакова от кормушки будет очень сложно ... Аваков - это настоящая мафия ... итальянцы десятилетия боролись с такой
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В чем сложность для Зе избавиться от настоящей мафии?
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А я бы с слугами Коломойского на одном гектаре срать не сел, не говоря уже о том, шоб что-то с ними вместе подписывать.
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Они тоже с кацапней не сядут на одном гектаре.
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Вот какраз с кацапней слуги Коломойского рвутся сесть за один стол, аж гай гудит.
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Совок чи кацапня? - ось у чому питання.
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Вопрос в том, что это должны делать патриоты, а не ватные гандоны Моники Зеленски.
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в каждой организации существуют агенты по подрыву и нанесению ущерба организации..они спецом проникают туда и наносят ущерб в целом по стране
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А МИД зачем что за очередная шоу программа после критики в соц сетях вдруг "Слуга народа" призывает нардепов подписать обращение к американским конгрессменам в защиту "Азова" - Цензор.НЕТ 3101
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А где моментальная реакция и официальная позиция Президента, Главы АП, главы СБУ, Министра иностранных дел относительно попытки 40 американскими конгрессменами-авантюристами, внести Полк "Азов" по абсолютно надуманному поводу в список террористических организаций?
Вы -зеленые *****, спокойно спите и сыто едите в том числе и потому,что Полк "Азов" в свое время остановил, а потом отбросил врага - (мокселей/кацапье/мокшей) на южном направлении фронта.
И здесь именно тот случай ,когда свою позицию, Про-украинскую позицию обязан продемонстрировать наш ваш президент вАлодя мля..
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Теперь понятно пока под сраку не дашь хрен шевеляться

Максим Жорін

@MaksymZhorin

·1 ч
Включався на 4 канал прямо з акції під стінами МЗС. Пояснив, чому ми, ветерани полку "Азов", сьогодні тут, та вимагаємо адекватної реакції на заяви американських конгресменів.
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"Азов" - ето бандиты, которыве прикрываются патриотическими лозунгами. В правовом,европейском государстве подобных вооруженных формирований быть не должно.
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Все-таки є формула, по якій з зебіків можна вибити користь для держави - це постійно давати їм піддупників, лящів і стусанів.
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И так все 5 лет? "Слуга народа" призывает нардепов подписать обращение к американским конгрессменам в защиту "Азова" - Цензор.НЕТ 4234 Т.е. вместо того, чтобы воевать с кацапней, постоянно заставлять предателей в тылу не сдавать Украину.
Не проще один раз собраться и дать так, чтобы из них дух вышел?
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Це потрібно робити, бо нема іншого виходу - не забувайте про 73%-ний нарід.
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Выход есть всегда.
Один безымянный выстрел, неделя траура для 73% имбицилов и вопрос закрыт.

Играть в демократию с бесчестными ватными подонками - абсолютно глупое и проигрышное занятие. Доказано Петей.
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Ну тіпа рєабілітіроваЦА за свАєВо ****** (ну ви пойняли)...
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"Относительно батальона Азов" - Азов снова батальоном стал? Это в СН такие перлы(что неудивительно), или журналисты переврали?
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Якби на акції "Ні капітуляції" Білецького заслужено погнали в шию замість "об'єднання", то вчорашнє Зе-кіно втратило б багато смислів. Фішка буа в тому, що аваківські в постановці "янєлох" представляли УСІХ, хто проти капітуляції. Саме так це вкладуть в голови українцям.
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Этот приём на упреждение - организовать управляемое "движение",- так всегда поступало кгб.
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Наріду втюхано: усі українці підтримують капітуляцію, лише проплачені порохоботи і заблудші екстремісти проти. "Єднатись" з продажними азовськими шлюхами на акції "Ні каптуляції" = давати ворогу ще один інструмент для нашого знищення.
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