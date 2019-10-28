 "Слуга народа" призывает нардепов подписать обращение к американским конгрессменам в защиту "Азова"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об это говорится в проекте обращения, разосланном фракциям Верховной Рады.

"Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно "батальона Азов", - говорится в тексте обращения.

В тексте указано официальное название "батальона Азов": отдельный отряд специального назначения "Азов" - воинская часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также приводится история подразделения.

"В вашем письме, а также из открытых источников информации, мы не нашли какой-либо информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии, или относительно вербовки в ряды подразделения "Азов" американских граждан и других утверждений, содержащихся в упомянутом письме государственного секретаря США господина Помпео от 16 октября 2019 года", - подчеркивается в проекте обращения.

Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

"Попытки назвать одно из официальных … подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или "overseas violent white supremacist extremist group", ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжающих защищать независимость Украины от российской агрессии. Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и непредвзятость в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование", - подчеркивается в проекте обращения, предложенном фракцией "Слуга народа".

Напомним, ранее сорок членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Позже руководство полка "Азов" заявило, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что боевая эффективность "Азова" - истинная причина попыток остановить его.

Глава комитета по вопросам внешней политики Рады Яременко обратился в защиту полка "Азов" к конгрессу США.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нужно ехать в Вашингтон и делать все, чтобы "Азов" не признали террористической организацией.