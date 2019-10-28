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 Политика Украины
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Все про:Полтава (493) пропаганда (2337) Россия (74130) СБУ (13949)

 По заданию "кураторов" из РФ житель Полтавы призывал несовершеннолетних присоединяться к радикальным формированиям, - СБУ

Очередные попытки спецслужб РФ расшатать ситуацию в нашей стране через инспирации межнациональных конфликтов блокировала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Житель Полтавы в одной из запрещенных социальных сетей администрировал пять интернет-сообществ. Он размещал на страницах материалы с призывами к молодежи, в том числе несовершеннолетних, присоединяться к радикальным формированиям", - говорится в сообщении.

Деньги за контент злоумышленник получал из РФ от администраторов шовинистических сообществ, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора.

Участники групп должны были провоцировать межэтнические конфликты через силовые провокации представителей национальных меньшинств.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали полтавчанина в его доме.

По материалам СБУ решением суда он признан виновным в совершении преступления. Также к ответственности привлечены другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист "русского мира", завербованный ФСБ РФ, задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3156337
 
 
 Топ комментарии
 
После того как СБУ стало филиалом 95 квартала. Эта организация утратила доверие, как и сам президент латентный коллаборационист. Так что ...
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підказали би ще до яких організацій закликали доєднуватись.
може теперішня сбу взагалі не кацапів арештовує...
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Похоже ботов "Слуга урода" повязали.
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и всех их поддерживает Порошенко и аваков
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Да нух, прям так в мЄтАдичке и прописано? За завданням "кураторів" із РФ мешканець Полтави закликав неповнолітніх долучатися до радикальних формувань, - СБУ - Цензор.НЕТ 5934
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підказали би ще до яких організацій закликали доєднуватись.
може теперішня сбу взагалі не кацапів арештовує...
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О, тут соя сегодня кричала, что пора свергать Зе. Совпадение?
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так этого агитатора все знают!это свинорылый хряк и ручной блохер андрей полтава
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После того как СБУ стало филиалом 95 квартала. Эта организация утратила доверие, как и сам президент латентный коллаборационист. Так что ...
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Похоже ботов "Слуга урода" повязали.
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