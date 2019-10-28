 По заданию "кураторов" из РФ житель Полтавы призывал несовершеннолетних присоединяться к радикальным формированиям, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Житель Полтавы в одной из запрещенных социальных сетей администрировал пять интернет-сообществ. Он размещал на страницах материалы с призывами к молодежи, в том числе несовершеннолетних, присоединяться к радикальным формированиям", - говорится в сообщении.

Деньги за контент злоумышленник получал из РФ от администраторов шовинистических сообществ, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора.

Участники групп должны были провоцировать межэтнические конфликты через силовые провокации представителей национальных меньшинств.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали полтавчанина в его доме.

По материалам СБУ решением суда он признан виновным в совершении преступления. Также к ответственности привлечены другие лица, причастные к противоправной деятельности.

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