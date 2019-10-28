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Все про:Меркель (1710) Путин (25124) Транзит газа (87)

 Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили транзит газа через Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия - ЕС - Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на трехсторонних консультациях директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев встретится с директором "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ранее, 19 октября Канцлер Германии Ангела Меркель также обсуждала с президентом РФ Путиным транзит газа через Украину и подготовку к саммиту "нормандской четверки".

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Источник: https://censor.net.ua/n3156333
 
 
 Топ комментарии
 
он сказал, что ему 42 и он не лох
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А Україну поставлять перед фактом?
Зебіли, ви зробили це разом.
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А не лоха навіть не питають вже?
Хоча воно і ясно. Він же не Лох. Нащо його питати.
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а что "великий победитель мира и окресностей" сказал?
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лоха до 7 класса водили в школу, что бы первоклассники не наваляли.
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чтобы та х.ло отругала? ну чтоб бубочку не обижал?
(женщина женщину скорее поймет!)
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Единственый человек, который может понять Меркель - бубочкина учительница младших классов.
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В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия - ЕС - Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - переговоры трёхсторонние ... но обсуждают главы двух стран. Тупого клоуна не привлекают.... Газ и транзит не его парафия...оно войска разводит ))))
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А Україну поставлять перед фактом?
Зебіли, ви зробили це разом.
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А когда было по-другому ? Неужели Порося кто-то спрашивал ?
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Представь себе... Порох это ж не пассажыр какой то
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Ти не повіриш, було по іншому. принаймні останні 4 роки до блазня.
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А не лоха навіть не питають вже?
Хоча воно і ясно. Він же не Лох. Нащо його питати.
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после импичмента Трампу и трясучки у Меркель они опасаются с ним встречаться .
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ахаха, а ведь реально - я чуть не обосрался от этих приколов. Нотр Дамм даже подгорел аккурат во время визита одного носатого ко второму
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Ему завтра Андруша на ухо нашепчет. Или Богдан. Если Андруша будет занят.
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Зедауна даже перед фактом не поставили...😥
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Блеф..... Два юридических лица "Укргаз" и "Газпром", хотят договор заключить, НИ КАКОГО отношения к ним не имеет и не может иметь юридически, ни х@йло ни Меркель.
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Но, х@йло --хозяин "Газпром", а русский Миллер и немец Шрёдер-
- смотрящие с каждой стороны.
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Всё так. Причём Шрёдер вхож в самые высокие кабинеты в Германии, это до сих пор ОЧЕНЬ влиятельный человек. И именно поэтому Газпром его нанял
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Меркель представляет интересы Украины .И ещё чьи-то.
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канешна, Украины ))) ей тот СП-2 тоже не нравиться)))) (долго шибко)
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получается как всегда , без меня меня женили...
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можно подумать, шо ми здєсь про ***** разговаріаєм прі *****
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Старая тельмановка и торговка сардельками, совместно с Х..лом обсудили дела за Украину. А где же тут один хамовито-сцикливый шпендель имитирующий игру х..м на рояле и грозящий не позволить сделать из себя пешку? Разминает 21-й палец для сольного концерта на рояле?
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(не)ЛОХ не нужен, там все порешают и без него!
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Бабушка Меркель беспокоится.чтобы немецкая промышленность не останавливалась.
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З секретної стенограми переговорів:
Hello, herr ******!
Ich kann Probleme mit Ihnen nicht lösen, ein neuer Anführer ist in der Ukraine aufgetaucht, er ist kein "Loch" (Trottel)!
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Та *** Нах, когда уже Украина и украинцы сами будут обсуждать и решать транзит газа и нефти по своей территории между московией и Германией ?
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за Петі такого не було!! він завжди лічно з Путєним обсуждав!
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Эт точно...при Пете Украину без Украины не обсуждали...а вот при зеленом пассажире аж запросто...
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А зеленый пассажир что？ в угол поставили？😀
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Смешно читать комментарии в статье про путина и Меркель когда 90% дебилов зеленского помоями поливают. Видать уродов не новость интересует, а соревнование в говнометании. НУ ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КАЦАПОВ???
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Дебилы не заметили,что речь там шла о транзите через Украину,президентом которой зелик пока является.
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Вот такие как ты дебилы и не видят разницы между обсуждением статьи и обсеранием президента страны.
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Это зеленое опудало само себя уже обосрало многократно...
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Так давай говори и о остальных президентах, они обосралисчь не меньше.
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При Порошенко вся зарубежная братия чётко придерживалась закона: без Украины украинские вопросы не обсуждать. Похоже, запоребриковцы и забугорцы Зелю таки не воспринимают всерьёз.
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Идёт подготовка нормандского формата,я не сомневаюсь.
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пля - ночами не спят - об Украине заботятся - ну прям "отцы родные" эта срань КГБ-шная...
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ну,враховуючи то,що сказав зе про Україну,всі розуміють,що з тим актором нема про що говорити,бо прийме і спререду,і з підскоком ,і як скажуть
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